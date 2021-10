Prise en main de l’Apple Watch Series 7

C’est le jour du lancement de l’Apple Watch Series 7, ce qui signifie que les clients qui ont précommandé vendredi dernier reçoivent leurs livraisons. Nous avons choisi l’un des nouveaux modèles de la série 7 et avons pensé passer en revue les caractéristiques et le comparer à la série 6 pour ceux qui attendent toujours leurs propres appareils ou qui sont sur le point d’acheter.

Par rapport à la série 6, il n’y a pas grand-chose de nouveau avec la série 7. Vous n’obtenez pas de nouvelles fonctionnalités de santé, et même le design est en grande partie le même. Les tailles de boîtier sont cependant plus grandes, atteignant 41 mm et 45 mm, et l’écran est nettement plus grand.

Apple a réduit la taille des cadres d’affichage et c’est un changement qui a l’air bien, de plus la taille élargie permet des fonctionnalités telles que de nouveaux cadrans de montre et un clavier complet pour la première fois.

L’écran toujours allumé est plus lumineux qu’auparavant, et Apple dit qu’il utilise un verre plus durable qui est plus résistant à la fissuration. Il existe également une certification de résistance à la poussière IP6X, qui est nouvelle et rejoint l’indice de résistance à l’eau WR50.

La plupart des gens apprécieront l’affichage plus grand, mais cela pourrait être un problème pour ceux qui ont des poignets plus petits et se contentent de la taille précédente, en particulier avec le saut de 44 mm à 45 mm.

À part les changements de taille, le corps légèrement plus arrondi et les options de couleur modifiées, il n’y a pas grand-chose d’autre de nouveau. La série 7 possède toutes les mêmes caractéristiques que la série 6, comme la surveillance de l’oxygène dans le sang, l’ECG, la surveillance de la fréquence cardiaque, la détection des chutes, etc., l’autre caractéristique remarquable étant une vitesse de charge plus rapide.

À l’aide de la nouvelle rondelle de charge fournie dans la boîte, la série 7 peut charger jusqu’à 33 % plus rapidement que la série 6, à condition que vous disposiez d’un chargeur Apple 18 W+ USB-C ou d’un adaptateur USB-C PD 5 W ou plus.

Si vous venez d’une Apple Watch Series 6, il n’y a aucune raison impérieuse de passer à la série 7 à moins que vous ne souhaitiez que cet affichage augmente, mais ceux qui ont une série 3, une série 4 ou une série 5 trouveront cela beaucoup plus notable. mise à niveau qui vaut de l’argent. Avez-vous mis à niveau vers une série 7? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.