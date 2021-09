Prise en main du nouvel iPad Mini 6

Apple a lancé la semaine dernière une version mise à jour de l’iPad mini, qui a été entièrement remaniée avec un design semblable à celui de l’iPad Air. Le nouveau mini est essentiellement une version plus petite de l’iPad Air, et nous avons pensé le vérifier et partager nos premières impressions après 48 heures avec la petite tablette.

Avec un écran de 8,3 pouces, l’iPad mini‌ a une taille d’écran plus grande que jamais, mais il est en fait un peu moins haut que la version de la génération précédente grâce à des lunettes beaucoup plus fines et à la suppression du bouton Accueil.



Comme il n’y a pas de bouton Home, le ‌iPad mini‌ utilise un bouton d’alimentation Touch ID, qui fonctionne bien. C’est comme le bouton d’alimentation ‌Touch ID‌ sur l’iPad Air‌, et il est identique aux boutons d’accueil ‌Touch ID‌ que nous utilisions pendant des années avant qu’Apple ne commence la transition vers Face ID. C’est rapide et sans tracas, même s’il faut un certain temps pour s’y habituer si vous êtes habitué à Face ID.



Du point de vue du design, le iPad mini‌ ressemble également à une petite version du ‌iPad Air‌ avec les mêmes bords carrés, et il adopte l’USB-C, ce qui est utile si vous souhaitez connecter des périphériques ou charger en utilisant le même câble que vous utilisez pour votre MacBook . Apple a également fabriqué l’iPad mini 6 dans de nouvelles couleurs comme le rose, le violet, la lumière des étoiles (un argent/or) et le gris sidéral.



La taille et le poids de l’iPad mini‌ se sentent bien dans la main, et c’est la taille parfaite pour lire ou jouer à des jeux en déplacement. Il est équipé de la même puce A15 que celle de l’iPhone 13 Pro, avec un processeur graphique à 5 cœurs inclus, ce qui en fait le deuxième en termes de vitesse après l’iPad Pro M1.

Si vous êtes habitué à des appareils comme le iPad Pro‌ ou même le nouveau ‌iPhone 13 Pro‌, l’écran du ‌iPad mini‌ peut décevoir. Ce n’est pas une mini-LED comme le ‌iPad Pro‌ et il ne prend pas en charge ProMotion, il n’y a donc pas de taux de rafraîchissement de 120 Hz.



La technologie de la caméra arrière est médiocre et n’a pas vraiment vu de mise à jour, mais elle utilise une nouvelle caméra frontale Ultra Wide de 12 mégapixels qui prend en charge Center Stage, la fonction FaceTime d’Apple. Center Stage est conçu pour vous garder dans le cadre même lorsque vous vous promenez, et cela fonctionne pour ‌FaceTime‌, Zoom et d’autres applications vidéo.



Vous pouvez utiliser l’Apple Pencil 2 avec le ‌iPad mini‌, et pour faire un espace pour le charger sur le côté, Apple a déplacé les boutons de volume vers le haut de la tablette. Cela peut prendre un certain temps pour s’y habituer, mais c’est un changement acceptable pour obtenir le support ‌Apple Pencil‌ 2. Le ‌iPad‌ de la génération précédente prenait en charge le ‌Apple Pencil‌ d’origine, mais la version de deuxième génération est plus riche en fonctionnalités et a une bien meilleure méthode de charge et de connexion.



Bien qu’il existe un support ‌Apple Pencil‌, Apple n’a malheureusement pas conçu de petit clavier magique pour le ‌iPad mini‌, il n’y a donc pas d’option de clavier créée par Apple. Vous pouvez probablement trouver un clavier tiers, mais il est vraiment décevant de ne pas avoir de mini clavier Apple avec lequel travailler.

Le ‌iPad mini‌ est disponible avec une connexion cellulaire et prend en charge la 5G, tout comme les iPhones. Il convient de noter qu’il ne prend en charge que les connexions 5G inférieures à 6 Hz et non la connectivité mmWave ultra rapide, mais c’est encore si rare qu’il est peu probable que quiconque manque les capacités mmWave sur le ‌iPad mini‌ à ce stade.



Dans l’ensemble, il n’y a pas grand chose à redire avec le ‌iPad mini‌. Si vous recherchez une tablette de plus petite taille pour compléter un iPhone, c’est un choix solide car elle est légère, facile à transporter dans un sac et offre toujours beaucoup plus d’espace d’écran qu’un iPhone‌. C’est sans doute le produit le plus innovant et le plus excitant à sortir en septembre.

À 499 $, le iPad mini‌ est plus cher que le ‌iPad‌ 9, mais Apple a emballé beaucoup de technologie dans un petit boîtier avec cette tablette. Sa conception est similaire à celle de l’iPad Air‌, au prix de 599 $, mais avec la puce A15, elle est encore plus puissante.