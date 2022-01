Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE : entrer dans le téléphone crépusculaire

Eric Zeman / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S21 FE (« fan edition ») est un téléphone qui semble hors du temps et de l’espace. Beaucoup s’attendaient à ce que l’appareil fasse ses débuts il y a des mois et des mois. Maintenant, en janvier 2022, il arrive enfin avec le nom de l’année dernière, les spécifications de l’année dernière et le design de l’année dernière, le laissant légèrement en décalage avec la gamme de Samsung. Samsung n’a pas explicitement expliqué pourquoi le téléphone ne s’était pas présenté en 2021, bien que cela ait probablement quelque chose à voir avec la pénurie mondiale actuelle de puces. Quelles que soient les raisons, le S21 FE est désormais présent au CES 2022.

Cet appareil de milieu de gamme comprend un ensemble respectable de capacités regroupées dans un matériel étonnamment simple dont le prix est de vente. Dans le Samsung Galaxy S21 FE d’Android Authority, vous lirez nos premières impressions sur le dernier smartphone de Samsung.

Design : Plus vanille que killah

Le Galaxy S21 FE allie les meilleurs aspects des éléments de conception S20 FE et S21 d’une manière qui en fait un smartphone plus attrayant et cohérent que son prédécesseur.

Comme prévu, le S21 FE a un panneau avant Gorilla Glass Victus, un cadre en métal et un panneau arrière en plastique. Les panneaux avant et arrière sont essentiellement plats, tandis que le cadre est généreusement arrondi. Ces composants sont façonnés pour ressembler au Galaxy S21 plus audacieux, mais d’une manière légèrement atténuée. Par exemple, le module de caméra du S21 est presque d’une taille criarde. Samsung l’a atténué pour le S21 FE, et la bosse de l’appareil photo a un profil beaucoup plus bas.

De plus, le Galaxy S21 présente un look bicolore (sur certains coloris) grâce aux couleurs contrastées utilisées pour le cadre et le panneau arrière. Le S21 FE est plus simple grâce à la couleur unique du cadre et du panneau. En parlant de couleurs, Samsung vendra le S21 FE en olive, lavande, blanc et graphite. Samsung nous a prêté la couleur Graphite. J’aime le fini mat.

Le S21 FE est une taille et une forme confortables qui s’équilibrent bien.

La taille est quelque peu surprenante. Samsung a réduit la mesure de l’écran de 0,1 pouce par rapport au S20 FE, ce qui lui permet de réduire l’empreinte du S21 FE dans toutes les dimensions. Il est plus court, plus étroit et plus fin, ainsi que plus léger, ce qui en fait un plaisir à tenir et à utiliser. C’est une taille et une forme confortables qui s’équilibrent de manière agréable.

Samsung a bien fait avec les matériaux et la qualité de fabrication. Les panneaux avant et arrière sont parfaitement ajustés dans le cadre. Rien dans le téléphone ne semble bon marché, malgré les plastiques utilisés pour la surface arrière. Cela semble être le moment approprié pour mentionner que le téléphone répond à l’indice de protection IP68 pour la protection contre la poussière et l’eau. Il peut supporter un dunk de 30 minutes dans environ cinq pieds d’eau.

Les éléments fonctionnels intégrés au cadre sont réduits au minimum. Le bouton d’alimentation et la bascule de volume sur le bord gauche sont un peu minces, mais ils offrent une bonne action. Il y a un port USB-C sur le bord inférieur, où se trouve également l’emplacement pour carte SIM. Malheureusement, le S21 FE perd le support microSD. Croyez-le ou non, le téléphone a des haut-parleurs stéréo, et ils sonnent plutôt bien au premier passage. Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm.

Le Samsung Galaxy S21 FE est un peu plus vanille que le S21 hors concours, mais il faut s’y attendre pour un appareil de milieu de gamme. C’est un smartphone solide, même s’il frise l’ennui.

Affichage : fonctionnalité à battre

Samsung a équipé le S21 FE d’un excellent écran. D’après ce que nos yeux voient, c’est un leader de classe pour le prix.

L’écran Dynamic AMOLED du S21 FE mesure 6,4 pouces de diagonale, un poil plus petit que le panneau de 6,5 pouces du S20 FE. Il reprend la même résolution FHD+ à 2 340 x 1 080. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une action de défilement fluide et un taux de réponse rapide de 240 Hz pour les jeux. Il y a une découpe perforée pour la caméra selfie centrée près du bord supérieur.

Bien que ces spécifications soient largement reprises du modèle de l’année dernière, l’écran est impressionnant. La combinaison de taille et de résolution fonctionne bien, ce qui signifie que les éléments à l’écran tels que les icônes et le texte sont nets et nets. Les couleurs sont légèrement rehaussées, ce qui est typique pour un panneau Samsung, mais vous disposez de nombreuses options pour personnaliser la vivacité, la luminosité et le ton de l’écran en fonction de vos préférences.

En fin de compte, vous obtenez ici un panneau solide de Samsung.

Performances et puissance : Une petite bosse

La plupart des spécifications de base du Samsung Galaxy S21 FE sont reprises du S2o, bien qu’il y ait une grande exception. Là où le S20 était livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon 865, le S21 s’appuie sur le nouveau Snapdragon 888 de Qualcomm. Le 888 est la même puce que celle de la famille S21. C’était également le SoC le plus populaire pour les produits phares et les téléphones haut de gamme de milieu de gamme tout au long de 2021. Qualcomm a remplacé le 888 par une puce plus récente, bien que ce silicium n’ait pas encore été livré dans aucun produit de consommation.

Au-delà du processeur, cependant, le S21 FE offre les mêmes options de mémoire et de stockage que son prédécesseur. Cela signifie 6 Go de RAM couplés à 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM couplés à 256 Go de stockage. Dans notre temps limité avec le téléphone, il était fluide et rapide.

Ensuite, il y a la batterie. C’est un report direct du téléphone sortant. La batterie a une capacité de 4 500 mAh. Il prend en charge des vitesses de charge filaire de 25 W (brique non incluse) et des vitesses de charge sans fil de 15 W. Nous n’avons pas eu l’occasion d’évaluer la durée de vie de la batterie du S21 FE, alors restez à l’écoute de notre examen complet pour ces détails.

La 5G est également de la partie. Samsung affirme qu’une seule version mondiale du S21 FE est en cours de vente et qu’elle prend en charge à la fois les fréquences inférieures à 6 GHz et mmWave 5G. Ce dernier n’est généralement disponible qu’aux États-Unis, mais ceux d’entre vous sur les marchés avec un service inférieur à 6 GHz devraient être bien couverts. Nous prévoyons également de tester en profondeur les performances 5G du S21 FE lors de notre prochain examen.

Appareils photo : identiques mais différents

Tout comme les spécifications de performances de base du téléphone, le S21 FE reprend le trio de caméras du S20 FE. Il dispose d’un appareil photo principal de 12 MP, d’un appareil photo grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 8 MP. La caméra selfie 32MP est également une réplique. Sur la base de la fiche technique, la disposition de l’appareil photo est exactement la même que celle du téléphone sortant, jusqu’à l’ouverture, le champ de vision et l’ensemble des fonctionnalités, telles que le téléobjectif 3X et le zoom spatial 30X. C’est un peu décevant. Je n’ai pas besoin de plus de pixels, mais il aurait été agréable de voir un changement dans les capteurs ou les capacités de l’objectif, comme des ouvertures améliorées ou des champs de vision modifiés.

Le seul aspect du S21 FE qui devrait lui offrir des performances d’imagerie légèrement meilleures par rapport au S20 FE est, bien sûr, le processeur mis à niveau. Le Snapdragon 888 a un meilleur processeur de signal d’image à bord, donnant au S21 FE un avantage sur son prédécesseur. De plus, le S21 FE offre une fonctionnalité supplémentaire : le double enregistrement. Cela vous permet de capturer du contenu à l’aide des caméras avant et arrière simultanément.

Nous proposerons une évaluation complète des caméras du S21 FE dans les jours à venir.

Logiciel : une mise à niveau solide

S’il y a un avantage du S21 FE prêt à l’emploi, c’est l’expérience logicielle. Le téléphone est l’un des premiers de Samsung à être livré avec Android 12 et son skin One UI 4 dès le départ.

Après avoir utilisé le téléphone quelques instants, on peut dire que le logiciel de base et ses performances sont rapides. Aucun bug n’est survenu pendant notre temps avec l’appareil, et de nombreux éléments de base d’Android 12, tels que les palettes de couleurs générées automatiquement, sont présents et pris en compte. Il existe également le nouveau tableau de bord de confidentialité, qui offre des contrôles de sécurité et de confidentialité regroupés en un seul endroit.

De plus, Samsung promet trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de mises à jour de sécurité pour le téléphone. Samsung a l’un des meilleurs engagements de mise à niveau du marché, et c’est une bonne nouvelle pour le Galaxy S21 FE.

Spécifications du Samsung Galaxy S21 FE

Écran Samsung Galaxy S21 FE

AMOLED dynamique de 6,4 pouces

FHD+ (2 340 x 1 800)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Échantillonnage tactile 240 Hz en mode jeu

Matériaux

Dos « verre »

Face avant Gorilla Glass Victus

Processeur

Qualcomm Snapdragon 888 (États-Unis)

ou

Processeur Exynos sans nom

RAM

6 Go ou 8 Go

Stockage

128 Go ou 256 Go

Pas de stockage extensible

Pouvoir

4 500 mAh

Charge filaire 25W

Charge sans fil 15W

Recharge sans fil inversée

Pas de chargeur dans la boite

Appareils photo

Arrière:

– Primaire 12MP (ƒ1.8, AF Dual Pixel, OIS, FoV à 79 degrés)

– 12MP ultra-large (ƒ2.2, FoV de 123 degrés)

— Téléobjectif 8 MP (ƒ2,4, zoom optique 3x, OIS, FoV 32 degrés)

De face:

— 32MP simple (ƒ2.2, FoV de 81 degrés)

l’audio

Haut-parleurs stéréo

Prise en charge de Dolby Atmos

Pas de prise casque 3,5 mm

Sécurité

Capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran

Durabilité

Indice IP68

Connectivité

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0

Prise en charge NFC

Réseaux

5G : non autonome (NSA), sub-6 GHz et mmWave

MIMO 4×4 amélioré, jusqu’à 5CA, LTE D/L Cat.19 (1,6 Gbit/s)

LTE U/L Cat.18 (211 Mbps)

Logiciel

Android 12

Une interface utilisateur 4

Dimensions et poids

74,5 x 155,7 x 7,9 mm

177g

Couleurs

Blanc, Graphite, Olive, Lavande

Dans l’ensemble, il y a beaucoup de promesses

Samsung Galaxy S21 FE

Le produit phare de Samsung en 2021 obtient enfin une « édition fan »

Le Samsung Galaxy S21 FE est très similaire au Galaxy S21 vanille. Cependant, il réduit un peu les choses afin de réduire de 100 $ le PDSF.

Il est difficile de ne pas se sentir un peu déçu par le Galaxy S21 FE. Bien sûr, Samsung a fait du bon travail en mettant à jour l’apparence du téléphone pour qu’elle corresponde à la grande famille S21. C’est un téléphone plus beau que son prédécesseur, sans aucun doute. Mais l’entreprise s’est clairement retenue quand est venu le temps d’équiper l’appareil de ses caractéristiques déterminantes. À part le processeur, presque toutes les spécifications internes ont été reprises de l’ancien téléphone S20 FE, ce qui laisse le S21 FE apparaître comme obsolète et potentiellement non préparé pour les concurrents à paraître prochainement.

Mis à part les premières impressions, il y a beaucoup de place ici pour le S21 FE pour se dégourdir les jambes et prouver son courage. Restez à l’écoute pour notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

