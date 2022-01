Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE : mieux vaut tard que jamais

Il est difficile de croire que cela fait un an et quatre mois depuis que Samsung a redéfini le concept de « flagship killer » avec le Galaxy S20 FE. À l’époque, le téléphone nous avait époustouflés par sa qualité, offrant une véritable expérience phare pour un prix nettement inférieur à celui d’un Galaxy S20 « ordinaire ». Le Galaxy S21 FE fait l’objet de rumeurs depuis près de six mois, et maintenant nous avons enfin la chance de l’essayer.

Le Galaxy S21 FE fait ses débuts avec certaines des mises à niveau attendues par rapport à son prédécesseur, mais conserve encore de nombreux points qui ont fait du S20 FE un appareil plus abordable. Vous ne trouverez pas un tout nouveau réseau de caméras sur ce téléphone par rapport à l’appareil de l’année dernière – c’est un capteur 12MP pour les objectifs principaux et ultra-larges, tandis qu’un capteur 8MP réside toujours derrière le téléobjectif 3X – mais Samsung a mis à niveau le style pour être plus conforme au Galaxy S21 et à la rumeur de la série Galaxy S22.

L’écran a bénéficié d’une mise à niveau importante de la latence tactile – jusqu’à un taux de réponse tactile de 240 Hz lors de l’utilisation du mode jeu – et le processeur a été remplacé par le même Snapdragon 888 qui alimente le reste de la gamme Galaxy S21. Mais, bien que le Galaxy S21 soit moins cher que le Galaxy S20 au lancement, le Galaxy S21 FE est lancé au même prix de 699 $ que le Galaxy S20 FE.

Cela fait 100 $ de moins qu’un Galaxy S21 standard – et il arbore également un écran plus grand que ce téléphone – mais fait-il trop de concessions pour seulement 100 $ d’économies ? Notre Samsung Galaxy S21 FE devrait vous aider à vous faire une idée de la réponse.

Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE : prix et disponibilité

Source : Nick Sutrich / Android CentralCategory Samsung Galaxy S21 FE OS Android 12 + One UI 4 Chipset Snapdragon 888 Mémoire 6 Go ou 8 Go Écran 6,4 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, résolution 2340 x 1080 Stockage 128 Go ou 256 Go Caméra arrière 12MP, ƒ /1.8 (grand angle)

12MP, ƒ/2,2 (ultra-large)

8MP, /2.4, zoom optique 3x (téléobjectif) Caméra frontale 32MP, ƒ/2.2 Batterie 4500mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil 15W

Charge sans fil inversée Poids 177g Résistance à l’eau et à la poussière IP68 Couleurs Blanc, Graphite, Olive, Lavande

Le Samsung Galaxy S21 FE sera disponible le 11 janvier auprès de tous les principaux opérateurs et déverrouillé auprès de Samsung, ainsi que des détaillants habituels proposant des téléphones Samsung. Samsung a fixé le PDSF du Galaxy S21 FE à 699,99 $ – le même prix que le Galaxy S20 FE lancé – ce qui en fait 100 $ de moins que le Galaxy S21 ordinaire.

Le Galaxy S21 FE avec 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne se vend 699,99 $, tandis que 769,99 $ le mettra à niveau vers 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage interne.

Comme c’est le cas avec la plupart des lancements de téléphones Samsung, le Galaxy S21 FE peut être conclu avec de nombreux opérateurs, y compris AT&T. AT&T vend le Galaxy S21 FE pour 15 $/mois sur un plan de versement admissible, ce qui fait un total de 540 $. C’est 160 $ ​​de moins que le prix de détail. À ce prix, le téléphone est un vol absolu et incroyablement facile à recommander.

Samsung proposera probablement ses promotions d’échange habituelles pour le téléphone, ce qui signifie que vous pouvez obtenir le Galaxy S21 FE pour des centaines de moins si vous échangez un smartphone éligible et utilisez le crédit pour l’achat d’un nouveau Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE pratique : améliorations matérielles

Au cours de la dernière année et du changement, nous avons fait l’éloge du Galaxy S20 FE. Non seulement le prix était excellent – ​​surtout lors de sa mise en vente – mais l’expérience globale était tout aussi bonne qu’un Galaxy S20 ordinaire pour la plupart des utilisateurs. Le Galaxy S21 FE apporte un processeur amélioré qui sera capable de gérer tout ce que vous lui lancerez, y compris l’écran 120 Hz amélioré.

Le Galaxy S21 FE est une version combinée et raffinée du Galaxy S21 et du Galaxy S20 FE.

Désormais, le Galaxy S20 FE avait également un panneau à 120 Hz, mais le S21 FE est doté du Dynamic AMOLED 2X de la série S21 – apportant des améliorations générales de la qualité de l’image et des réglages du taux de rafraîchissement – qui propose un nouveau rafraîchissement d’entrée à 240 Hz lorsque le mode jeu est activé .

Bien que ce soit subtil, je pouvais faire la différence entre la latence d’entrée tout en jouant à des jeux rapides qui nécessitent des réflexes de contraction. En bref, un taux de rafraîchissement de 240 Hz signifie que le Galaxy S21 FE est capable de détecter tout contact sur l’écran deux fois plus vite que l’affichage 120 Hz rafraîchit physiquement l’image.

Pour cette raison, vous aurez l’impression que toutes les touches apportées à l’écran sont absolument instantanées. Ce type de technologie de rafraîchissement d’entrée à 240 Hz a été utilisé sur les Galaxy S20 et S21 – ainsi que sur de nombreux téléphones d’autres fabricants – mais c’est une première pour la série FE.

Le panneau lui-même est absolument magnifique, comme on peut s’y attendre d’un écran Samsung, et est à la fois très lumineux à l’extérieur et ultra-lisse lorsque le mode 120 Hz est activé. Vous constaterez que 120 Hz est activé dès la sortie de la boîte, de sorte que la meilleure expérience peut être obtenue sans rien modifier.

En ce qui concerne le design, le Galaxy S21 FE est une version combinée et raffinée des Galaxy S21 et Galaxy S20 FE. Comme pour ces deux téléphones, les rails latéraux du Galaxy S21 FE sont en métal, tandis que le dos est en plastique. Il s’agit d’un beau plastique poudré qui semble solide partout, sans aucun effet évident, même si vous appuyez fort dessus.

L’ensemble du corps arbore une finition mate, ce qui rend plus difficile la distinction entre les pièces en métal et celles en plastique. C’est un contraste frappant avec le brillant et brillant Galaxy S21.

Samsung continue de réduire le nombre total de courbes trouvées sur ses téléphones, en redressant les contours des coins arrière et les rails latéraux en métal pour former une courbe plus uniforme. La bosse de caméra unique du S21 a été remplacée, mais présente désormais une transition plus douce entre le dos et la bosse. J’ai préféré les couleurs bicolores de la série S21 mais j’aime mieux la courbe de la bosse de l’appareil photo du S21 FE.

Samsung a également abaissé l’emplacement du lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran par rapport au S21, que je trouve beaucoup plus naturel. En fait, il y a eu plusieurs fois où j’ai sorti le téléphone de ma poche pour découvrir que je l’avais déverrouillé en train de le saisir, simplement parce que le lecteur d’empreintes digitales se trouve maintenant à l’endroit exact où je saisis le téléphone.

Samsung continue de réduire le nombre global de courbes trouvées sur ses téléphones.

La plus grande dégradation matérielle est, sans aucun doute, les moteurs haptiques. Hors de la boîte, les moteurs haptiques du Galaxy S21 FE semblent bon marché et vieux, offrant cette vibration dure et imprécise des téléphones d’autrefois. Cela ne vous dérangera pas si vous êtes quelqu’un qui désactive le retour haptique tout de suite, mais, pour des gens comme moi, c’est un gros problème si vous êtes devenu un snob du retour haptique au cours des dernières années.

Prise en main du Samsung Galaxy S21 FE : mises à niveau du logiciel, de la batterie et de l’appareil photo

Le Galaxy S21 FE est lancé avec One UI 4, basé sur Android 12, et toutes les fonctionnalités fantastiques des autres produits phares de Samsung sont là et toujours aussi bonnes. Le nouveau moteur de thème garantit que votre appareil est unique en changeant la couleur de l’interface utilisateur en fonction du fond d’écran que vous avez choisi.

De plus, Android 12 a apporté des changements radicaux en matière de confidentialité, notamment un tableau de bord de confidentialité et des icônes qui apparaissent à l’écran chaque fois qu’une application demande l’utilisation de votre caméra, de vos microphones ou de votre emplacement. Contrairement à Google, Samsung n’a pas fait tout son possible pour modifier de manière significative le style visuel de One UI avec la mise à niveau d’Android 12. C’est plutôt la même interface que vous aimez, maintenant avec un peu plus de couleur.

Good Lock reste l’une de mes raisons préférées absolues d’utiliser un téléphone Samsung, simplement parce qu’il offre plus d’options de personnalisation que n’importe quel autre OEM. Vous voulez un écran multitâche différent, bien plus utile que celui d’origine ? Que diriez-vous de l’historique complet de toutes vos notifications ? Peu importe ce que vous voulez changer, Good Lock est presque garanti pour le permettre.

Bien qu’il dispose de la même taille de batterie que l’année dernière, j’ai pu utiliser le téléphone pendant deux jours complets au cours des quelques jours que j’ai passés avec lui. Même les utilisateurs expérimentés pourront utiliser ce téléphone pendant plus d’une journée complète, et la charge est rapide, grâce à la charge filaire de 25 W et à la charge sans fil de 15 W. Il est également doté d’une charge sans fil inversée au cas où vous auriez besoin de recharger une paire des meilleurs écouteurs sans fil.

La caméra a également subi quelques ajustements et mises à niveau malgré l’absence de modifications majeures des spécifications matérielles. J’ai pu prendre quelques clichés entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21 FE et je suis ressorti impressionné par les résultats. Samsung semble avoir encore amélioré le traitement HDR, en ajoutant plus de détails d’ombre et en équilibrant légèrement mieux les hautes lumières que le Galaxy S21, qui exécutaient tous deux Android 12 avec One UI 4 dans ces comparaisons.

Le seul endroit où le S21 FE a pris du retard était l’enregistrement vidéo, car il n’y a pas d’option pour enregistrer une vidéo 8k. Pourtant, il est peu probable que la plupart des gens se préoccupent de cette fonctionnalité, ce n’est donc probablement pas une vraie perte.

Le Galaxy S21 FE prend en charge tous les autres modes et fonctionnalités attendus, y compris le zoom spatial 30x, qui combine un zoom numérique et optique hybride via le téléobjectif 3x. L’inconvénient ici est que le téléobjectif n’est que de 8MP, il n’aura donc jamais l’air aussi beau qu’un téléphone avec un capteur plus grand.

Samsung Galaxy S21 FE pratique : toujours le roi de la valeur ?

Lorsque le Galaxy S20 FE a été lancé, il a surpris beaucoup de gens car il a supprimé les spécifications « les moins importantes » et a offert une énorme baisse de prix de 300 $ par rapport au Galaxy S20. Cette fois-ci, le Galaxy S21 FE ne coûte que 100 $ de moins que son téléphone Galaxy S21 plus haut de gamme respectif, ce qui donne l’impression d’être moins avantageux pour les clients.

Néanmoins, étant donné le peu de temps que j’ai passé avec le téléphone ce week-end, je suis enclin à continuer de recommander le modèle FE par rapport au Galaxy S21 standard, car très peu de concessions ont été faites qui auront de l’importance pour la majorité des gens.

Mais l’éléphant dans la pièce est le Google Pixel 6. À 100 $ de moins que le Galaxy S21 FE, le Pixel 6 restera probablement le choix pour les personnes qui souhaitent dépenser moins sans réellement obtenir moins de leur téléphone.

L’éléphant dans la pièce est le Google Pixel 6, qui coûte 100 $ de moins que les offres de Samsung.

La question, bien sûr, est de savoir si Google peut résoudre la myriade de bugs du Pixel 6 qui ne cessent de surgir. Google a certainement l’avantage de prix ici, mais Samsung a tendance à être meilleur sur les mises à jour logicielles stables de nos jours, en plus des utilisateurs plus d’options et de fonctionnalités prêtes à l’emploi.

Nous aurons notre examen complet sous peu, mais pour l’instant, Samsung semble avoir un autre gagnant avec le Galaxy S21 FE malgré le fait que la réduction de prix par rapport au S21 standard n’est pas aussi marquée que l’itération précédente.

