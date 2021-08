Prise unique pour votre téléphone

La plupart des smartphones sont dotés de la technologie de charge rapide de nos jours, mais acheter le bon accessoire pour charger rapidement tous vos gadgets est une affaire délicate. Baseus a une solution unique pour tous vos besoins d’alimentation avec son chargeur rapide 100W GaN II certifié Quick Charge 5. Avec 100 W de puissance à bord, c’est l’un des chargeurs les plus puissants que vous puissiez acheter.

Fondé en 2011, le portefeuille de produits de Baseus couvre les marchés de la recharge, de l’audio, de l’éclairage et des appareils ménagers intelligents, pour n’en nommer que quelques-uns. Baseus vend ses produits dans plus de 180 pays et régions via plus de 30 plateformes d’achat en ligne et compte près de 600 magasins physiques dans le monde. La société a remporté des prix industriels pour la conception de ses produits, notamment Reddot, IF, iDEA, Golden Pin et Pentawards.

Pourquoi Quick Charge 5 ?

La première question que vous pouvez vous poser sur le chargeur 100W de Baseus est pourquoi prendre en charge Qualcomm Quick Charge 5 et non une autre norme ?

Quick Charge 5 est l’une des normes de charge rapide les plus puissantes, économes en énergie et les plus sûres de l’industrie sur le marché aujourd’hui. Qualcomm déclare que sa dernière technologie est plus froide de 10 °C, jusqu’à 70 % plus efficace et jusqu’à 4 fois plus rapide que ses solutions précédentes. Comme nous le savons, maintenir des températures basses est très important pour la longévité de la batterie pendant la charge rapide. De plus, Quick Charge 5 prend en charge une large gamme de couches de protection de tension, de courant, thermique et autres, garantissant que les appareils se chargent en toute sécurité, même à 100 W.

Peut-être plus important encore, Quick Charge 5 est compatible avec les normes de charge les plus populaires de l’industrie technologique. Ce n’est pas une technologie propriétaire qui ne fonctionne qu’avec un nombre limité de téléphones et de gadgets.

Le protocole est rétrocompatible avec les versions précédentes de Quick Charge de Qualcomm, allant de Quick Charge 4+ à la variante classique et toujours populaire Quick Charge 2. Quick Charge 5 est également basé sur le protocole USB Power Delivery PPS. Il peut charger rapidement des gadgets prenant en charge cette dernière norme universelle et la norme d’origine USB Power Delivery.

Au total, Quick Charge 5 prend en charge plus de 250 appareils mobiles et plus de 1 000 accessoires. Les appareils compatibles incluent la dernière série Samsung Galaxy S21, la gamme iPhone 12 d’Apple, la Nintendo Switch, le MacBook Pro et de nombreux autres gadgets avec un port USB-C. Il devrait être capable de charger rapidement presque tous les gadgets que vous lui lancez.

Tout ce que vous devez savoir sur le chargeur

Le chargeur rapide Baseus 100W GaN II est doté d’un seul port USB-C qui fournit jusqu’à 100W de puissance à l’aide du Quick Charge 5 et des normes compatibles susmentionnées. C’est assez de puissance pour votre smartphone ou votre ordinateur portable hautes performances. Baseus note que sa prise peut charger complètement un MacBook Pro 16 pouces 96W en seulement deux heures ou charger un Samsung Galaxy S20 Ultra à 70% en seulement 30 minutes.

De plus, le chargeur rapide GaN II est construit à l’aide de composants en nitrate de gallium (GaN). Les composants GaN sont plus efficaces et permettent une plus grande dissipation de la chaleur, ce qui, combiné à la prise en charge de Quick Charge 5, garantit que le chargeur reste froid lorsqu’il fournit 100 W de jus. GaN permet également au chargeur d’être plus compact et plus léger que les modèles traditionnels tout en fonctionnant plus frais. Le modèle GaN de Baseus est 40 % plus petit que son précédent chargeur de 96 W.

Pour ceux qui recherchent une solution de charge unique pour votre smartphone, votre ordinateur portable et plus encore, le chargeur rapide Baseus 100W GaN II avec Quick Charge 5 à bord est là pour vous. Alternativement, le chargeur Baseus 100W 4 ports GaN II, qui peut charger quatre appareils simultanément, est un excellent choix si vous recherchez un chargeur USB Power Delivery PPS pouvant alimenter plusieurs appareils à la fois.

Si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien ci-dessous et utilisez le code promo 100WQC50 pour 10 $ de réduction sur le chargeur rapide Baseus 100W GaN II et le code 100W4PORT pour 11 $ de réduction sur le chargeur Baseus 100W 4 ports GaN II.