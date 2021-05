Prises intelligentes à 3,57 $, thermostat Nest à 99 $, offre folle de Chromebook, éruption de pot instantané, Roomba à 199 $, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous avez fait votre devoir et avez profité des incroyables offres de cette semaine pour la fête des mères 2021 pour offrir de jolis cadeaux à maman. Maintenant, il est temps de profiter de toutes ces ventes persistantes pour vous procurer de nouveaux jouets!

Les faits saillants du tour d’horizon des meilleures offres quotidiennes en ligne de vendredi incluent le best-seller n ° 1 Mini prises intelligentes Wi-Fi Gosund pour un prix bas de tous les temps de seulement 3,57 $ chacun lorsque vous utilisez le code promo 77KBX5Q2 sur un pack de 4, une réduction de 32% sur le Coques iPhone Tuff & Co que nos lecteurs aiment tant, réel boucles d’oreilles diamant pour seulement 59,90 $ que les acheteurs d’Amazon adorent, Apple est incroyablement populaire AirPods Pro pour seulement 197 $ au lieu de 250 $, le premier rabais d’Amazon sur le plus récent Thermostat Nest, une réduction massive de 236 $ sur le très populaire Acer Chromebook Spin 311, le n ° 1 le plus vendu haut-parleur Bluetooth étanche portable sur Amazon pour seulement 23,99 $, une réduction géante de 60 $ sur le Mélangeur de cuisson Instant Pot Ace Plus et plus Offres Instant Pot à partir de 89,99 $, 20 $ de rabais sur un génial friteuse à air intelligente J’ai aimé dans ma propre cuisine, le Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour seulement 24,99 $, Ampoules LED intelligentes Sylvania pour seulement 7,50 $ chacune (les ampoules intelligentes rivales coûtent 50 $ ou plus!), Amazon Fire TV Stick 4K en vente pour moins que le Fire TV Stick de milieu de gamme, des réductions énormes entre 150 $ et 200 $ de réduction sur Apple MacBook Pro M1, l’incroyable Aspirateur robot Roomba 675 en vente pour seulement 199 $ et plus.

Découvrez toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Prise intelligente, mini prise Wi-Fi Gosund fonctionne avec Alexa, Google Home, aucun hub requis, télécommande… Prix courant: 23,79 $ Prix: 14,27 $ Vous économisez: 9,52 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 77KBX5Q2

Boucles d’oreilles diamant rondes 1 / 4Ct pour femmes en argent sterling Prix: 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Coque iPhone Antichoc Claire & Mince Prix: 32% OFF

Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison – Thermostat Wifi programmable – Prix de la neige: Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

iRobot Roomba 675 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Fonctionne avec Alexa, Bon pour les poils d’animaux, les tapis… Prix courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ordinateur portable convertible Acer Chromebook Spin 311, Intel Celeron N4020, écran tactile de 11,6 po, LPDDR4 4 Go, 3… Prix courant: 499,00 $ Prix: 263,07 $ Vous économisez: 235,93 $ (47%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Haut-parleur portable Bluetooth OontZ Angle 3, volume plus fort, son stéréo cristallin, basses riches,… Prix courant: 25,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Instant Pot Ace Plus 10-en-1 Smoothie and Soup Blender, 10 programmes One Touch, 54 oz, 1300W Prix courant: 149,99 $ Prix: 89,92 $ Vous économisez: 60,07 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Instant Pot Ultra 3 Qt 10-en-1 Autocuiseur programmable multi-usage, mijoteuse, cuiseur à riz… Prix courant: 119,99 $ Prix: 89,99 $ Vous économisez: 30,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Autocuiseur Instant Pot Duo Crisp 11 en 1, 8 pintes avec friteuse à air, rôtir, cuire au four, déshydrater et… Prix courant: 199,99 $ Prix: 179,99 $ Vous économisez: 20,00 $ (10%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Friteuse Proscenic T21 Smart Air, application et contrôle Alexa, XL 5. 8QT, 1700 Watt Friteuses électriques à air Ov… Prix courant: 129,00 $ Prix: 109,00 $ Vous économisez: 20,00 $ (16%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix: 24,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ampoule intelligente Wifi SYLVANIA, équivalente à LED 60 W, couleur A19 à intensité variable, fonctionne avec Alexa… Prix courant: 34,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 5,00 $ (14%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

[Upgraded] Étui de chargeur de batterie BigBlue 10000mAh compatible avec Nintendo Switch avec Joy-Con G… Prix courant: 38,96 $ Prix: 37,01 $ Vous économisez: 1,95 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 49,99 $ Prix: 37,99 $ Vous économisez: 12,00 $ (24%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Apple MacBook Pro 2020 avec puce Apple M1 (13 pouces, 8 Go de RAM, stockage SSD de 256 Go) – Gris sidéral Prix courant: 1299,00 $ Prix: 1149,00 $ Vous économisez: 150,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Écouteurs sans fil TOZO T10 Bluetooth 5.0 avec boîtier de chargement sans fil IPX8 Étanche TWS Stéréo… Prix courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

