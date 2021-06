Prises intelligentes Alexa à 5 $, outil de cuisine miracle à 37 $, vente massive de maisons intelligentes Kasa, caméra domestique eufy 2K à 30 $, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons un aperçu vraiment spécial des offres quotidiennes à partager avec vous mardi, et il comprend des offres incroyables sur les appareils domestiques intelligents TP-Link Kasa. Croyez-le ou non, certaines des offres de cette vente massive ont des prix encore plus bas que les offres Kasa que nous avons vues le Prime Day !

Avant d’en venir à tout cela, cependant, nous avons beaucoup plus à partager avec nos lecteurs aujourd’hui. Les faits saillants de la grande rafle de mardi incluent les super-populaires Prises intelligentes Alexa avec plus de 11 000 avis 5 étoiles pour seulement 4,87 $ chacun avec code promo 3591TPTU, boucles d’oreilles en diamant véritable que les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour seulement 59,90 $, le incroyablement populaire Ouvre-porte de garage intelligent myQ pour moins de 25 $ plus un crédit Amazon de 40 $ avec la promo Key, un outil de cuisine miracle cela vous aidera à cuisiner parfaitement le steak et le poulet à chaque fois pour seulement 36,99 $, et génial Tuff & Co coques d’iPhone pour 15,99 $ chacun.

Vous cherchez encore plus d’exemples de la grande rafle d’aujourd’hui ? Que diriez-vous d’un best-seller Ordinateur portable Windows 10 Pro fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 249,99 $, le génial Caméra de sécurité domestique eufy Solo 2K par Anker pour seulement 29,99 $, le Roku Streaming Stick+ que tout le monde aime tant pour seulement 39 $, l’excellent Aspirateur robot Yeedi k600 c’était un best-seller le Prime Day pour seulement 89,99 $ au lieu de 180 $, une grosse vente Amazon d’une journée sur verres, une autre vente d’un jour sur pantoufles pour femmes, certaines des meilleures offres que nous ayons jamais vues sur Outils électriques Dewalt, 5% de réduction supplémentaire sur le best-seller d’Amazon drone caméra qui réduit le prix à 85,49 $, un incroyable enregistreur d’espionnage secret en vente pour 53,82 $ et plus.

Assurez-vous de faire défiler jusqu’à la fin pour trouver toutes les incroyables offres de maison intelligente Kasa que nous avons mentionnées plus tôt. Les exemples comprennent Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour 6,07 $ chacun, Ampoules intelligentes couleur Kasa pour 11,99 $ chacun, et Ampoules intelligentes Kasa Soft White pour seulement 10,39 $ chacun !

Alexa Smart Plugs – Aoycocr Mini WIFI Smart Socket Switch Fonctionne avec Alexa Echo Google Home, Re… Prix catalogue : 23,99 $ Prix : 19,49 $ Vous économisez : 4,50 $ (19 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : 3591TPTU

Boucles d’oreilles diamant rondes 1/4Ct pour femmes serties en argent sterling Prix:$59.90 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Hub de garage intelligent MyQ de Chamberlain – Hub de garage compatible Wi-Fi avec contrôle par smartphone, modèle MYQ-… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 21,99 $ Vous économisez : 7,99 $ (27%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ThermoPro TP08S Thermomètre à viande numérique sans fil pour griller le fumeur BBQ Grill Four Thermomete… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 36,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (8%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tuff & Co. Coque Crystal Clear pour iPhone 11 de qualité militaire testée antichoc pour téléphone… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Boucles d’oreilles diamant rond 1/2 ct taille brillant en or 14 carats serti classique Prix : 229,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble ordinateur portable Hyundai et carte MicroSD 128 Go | Thinnote-A 14,1″ – Ordinateur portable Intel Celeron | 4 Go de RAM,… Prix : 249,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Roku Streaming Stick+ | Appareil de diffusion en continu HD/4K/HDR avec télécommande sans fil longue portée et ave… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,00 $ Vous économisez :10,99 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot yeedi k600 2600 mAh, couvercle en verre trempé anti-rayures avec aspiration puissante… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

eufy Security Solo IndoorCam C24, caméra intérieure de sécurité 2K, caméra enfichable avec Wi-Fi, caméra IP… Prix catalogue : 33,99 $ Prix : 29,9 $ Vous économisez : 4,09 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Holy Stone HS110D FPV RC Drone avec caméra HD 1080P Vidéo en direct 120° WiFi grand angle Quadcopter… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 85,49 $ Vous économisez : 4,50 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

TileRec – Enregistreur à commande vocale le plus fin avec capacité d’enregistrement de 145 heures, enregistrements MP3, 24… Prix catalogue : 59,80 $ Prix : 53,82 $ Vous économisez : 5,98 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prises intelligentes Kasa

Kasa Smart Plug Mini 15A, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, No Hub… Prix catalogue : 26,99 $ Prix : 24,29 $ Vous économisez : 2,70 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Kasa Smart Plug HS103P4, Smart Home Wi-Fi Outlet Works with Alexa, Echo, Google Home & IFTTT, N… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 24,99 $ (6,25 $ / pièce) Vous économisez : 5,00 $ (17 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Caméras de sécurité intelligentes pour la maison Kasa

Kasa Intérieur Pan/Tilt Smart Home Camera, 1080p HD Security Camera sans fil 2.4GHz avec Night Vis… Prix catalogue :$44.99 Prix :$31.99 Vous économisez :$13.00 (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ampoules intelligentes Kasa, interrupteurs d’éclairage et plus

Ampoule intelligente Kasa, ampoule LED Wi-Fi à variation de couleur changeante compatible avec Alexa et Goo… Prix catalogue : 14,99 $ Prix : 11,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ampoule Kasa Smart KL110, LED Smart Wi-Fi Alexa Bulbs fonctionne avec Alexa et Google Home, A19… Prix catalogue : 12,99 $ Prix : 10,39 $ Vous économisez : 2,60 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200P3, unipolaire,… 34,99 $

Ampoules intelligentes Kasa, couleur changeante… 19,99 $

Variateur intelligent Kasa HS220, unipolaire,… 18,99 $

Kasa Smart 3 Way Switch HS210 KIT, Nécessite Neut… 32,99 $

Bande lumineuse LED Kasa Smart KL430, 16 couleurs Zo… 51,99 $

Kasa Smart Plug KP200, In-Wall Smart Home Wi-… 19,99 $

Interrupteur d’éclairage intelligent Kasa HS200, unipolaire,… 14,99 $

Kasa Smart Kasa Filament Smart, Blanc Doux par… 13,99 $

Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.