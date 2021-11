Prises intelligentes et plus aux meilleurs prix

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Vous devriez toujours faire le plein de certains produits populaires à chaque fois qu’ils sont en vente. Et les prises intelligentes TP-Link Kasa sont bien sûr en tête de liste. Les gadgets Kasa sont absolument essentiels dans toute maison intelligente. C’est pourquoi vous devez absolument consulter les offres Kasa Cyber ​​Monday de TP-Link en 2021. Nous ne pouvons pas croire à quel point ces ventes sont bonnes !

Il y a tellement d’offres Cyber ​​Monday 2021 qui sont déjà en ligne. À l’heure actuelle, par exemple, le tout nouveau Fire TV Stick 4K est tombé à un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $. Aussi, incroyablement populaire Téléviseurs LG OLED C1 s’envolent des étagères des magasins virtuels en ce moment avec des remises allant jusqu’à 1 000 $. Et tout neuf AirPods Pro avec MagSafe sont en vente pour seulement 159 $ au lieu du prix de détail de 249 $ d’Apple. C’est un accord incroyable que personne n’a vu venir.

Toutes ces offres sont excellentes. Mais assurez-vous de ne pas manquer les offres Kasa Cyber ​​Monday de TP-Link pour 2021 !

Kasa Smart Plug HS103P4, Smart Home Wi-Fi Outlet Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home & IFTTT, N… Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 26,99 $ Vous économisez : 3,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Offres Kasa Cyber ​​Monday 2021

Super-populaire Prises intelligentes TP-Link Kasa sont les prises intelligentes les plus vendues parmi les lecteurs de . Deals par une énorme marge. Et il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi.

Ces prises intelligentes incluent toutes les fonctionnalités que vous attendez ainsi qu’une qualité de construction et une application qui sont au-dessus de toute autre chose. Le modèle le plus populaire se vend 15 $ chacun, mais les offres incroyables d’Amazon le mois dernier ont réduit le prix avec une remise importante. Ils se sont vendus rapidement à l’époque et ils ont continué à se vendre assez régulièrement depuis. Maintenant, ils sont enfin de nouveau en stock avec une remise encore plus importante pour le Cyber ​​Monday !

Dépêchez-vous et vous pouvez acheter un pack de 4 prises intelligentes Kasa pour seulement 26,99 $. Cela réduit votre prix par prise à seulement 6,75 $, ce qui est proche du plus bas historique. C’est l’une des meilleures offres Kasa Cyber ​​Monday que nous ayons jamais vues !

Ces prises très populaires sont parmi les prises intelligentes les plus vendues sur la planète. Comment pouvez-vous les laisser passer à ce prix? Pensez-y… Les prises intelligentes Amazon coûtent 25 $ chacune !

Deux offres de prise intelligente à considérer

L’accord actuel d’Amazon sur Prises intelligentes TP-Link Kasa se vendra probablement encore une fois maintenant que le chat est sorti du sac. La bonne nouvelle est que si vous manquez l’opportunité de les obtenir pour seulement 6,75 $ chacun en 4 paquets, vous trouverez une autre vente sur 2 paquets qui réduit le prix par prise de 15 $ à 7,50 $ chacun.

C’est toujours un prix fantastique, vous ne manquerez donc rien même si la première annonce se vend à nouveau. Ces offres sont censées durer jusqu’après le Cyber ​​Monday, mais nous ne serions pas surpris qu’elles se vendent bien avant cette date.

Kasa Smart Plug HS103P2, Prise Wi-Fi Smart Home Fonctionne avec Alexa, Echo, Google Home & IFTTT, N… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 14,99 $ (7,50 $ / compte) Vous économisez : 5,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides sur la prise intelligente Kasa

Comme nous l’avons mentionné, Prises intelligentes TP-Link Kasa sont très populaires auprès de nos lecteurs. Bien sûr, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles c’est le cas. Voici quelques points clés à retenir pour mettre en évidence les meilleures fonctionnalités :

Les prises intelligentes Kasa vous permettent de contrôler vos appareils « muets » avec un smartphone ou avec de simples commandes vocales. Ces prises TP-Link sont compatibles avec Amazon Alexa ainsi qu’avec Google Assistant. peut également donner des commandes vocales avec Alexa et les écouteurs et montres intelligents compatibles avec Google Assistant Allumez et éteignez facilement vos appareils électroniques à l’aide de l’application Kasa sur votre iPhone ou appareil Android Contrôlez les appareils de n’importe où dans votre maison ou n’importe où dans le monde Fonctionne très bien avec les lampes, ventilateurs, lumières d’arbre de Noël, cafetières et bien plus encore Créez des horaires pour allumer et éteindre vos appareils automatiquement à tout moment Configuration simple à l’aide de l’application intelligente Kasa sur votre téléphone ou votre tablette Kasa est utilisé et approuvé par plus de 5 millions de personnes personnes Garantie de 2 ans incluse et certifié UL pour la sécurité

Autres offres TP-Link Kasa Cyber ​​Monday

Nous n’avons aucun doute que Prises intelligentes TP-Link Kasa sera parmi les offres Kasa les plus populaires. Cela étant dit, il y a tellement plus de gadgets pour la maison intelligente Kasa qui ont des remises importantes. Ampoules intelligentes à LED Kasa ne coûtent que 9,99 $ chacun et Pack de 2 ampoules intelligentes de couleur sont de 16,99 $. Les 80$ Multiprise à prise intelligente Kasa HS300 est tombé à seulement 49,99 $, un plus bas historique. Et Interrupteurs intelligents Kasa à partir de seulement 12,29 $ !

Voici quelques-unes de nos offres Kasa Cyber ​​Monday préférées de 2021 :

Bandes lumineuses LED Kasa

N’oublions pas non plus les bandes lumineuses à LED Kasa les plus vendues. Les prix commencent en quelque sorte à seulement 19,99 $ en ce moment !

Kasa Smart LED Light Strip KL430, 16 zones de couleurs RGBIC, 6.6ft Wi-Fi LED Lights Fonctionne avec Alexa,… Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (43%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kasa Smart LED Light Strip Extension KL430E, 16 zones de couleur RGBIC, 3,3 pieds Wi-Fi LED Lights Work… Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kasa Smart LED Light Strip, 16,4ft WiFi LED Strip Fonctionne avec Alexa, Google Home, SmartThings, H… Prix:$24.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

