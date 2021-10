Prison Architect sera bientôt gratuit sur Nintendo Switch Online pour une durée limitée

Nintendo of Europe offre aux abonnés de Switch Online la possibilité de découvrir Prison Architect: Nintendo Switch Edition gratuitement la semaine prochaine.

Le jeu de simulation et de gestion primé aux BAFTA est le dernier titre à être proposé en tant qu’essai de jeu (événements qui permettent aux abonnés de Switch Online de télécharger et de jouer à un jeu complet pendant une durée limitée). Contrairement à une démo gratuite typique, vous pouvez continuer et battre tout le jeu sans dépenser un seul centime si vous avez le temps de le faire avant la fin de l’essai.

Les membres de #NintendoSwitchOnline peuvent essayer gratuitement @PrisonArchitect: Nintendo Switch Edition avec les essais de jeu ! Téléchargez maintenant pour être prêt à vous réadapter à partir du 20/10 : https://t.co/zfOWOHZmgR pic.twitter.com/hzC8GunhUf – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 13 octobre 2021

Cette offre d’essais de jeux sera disponible du 20 au 26 octobre en Europe, mais vous pouvez déjà aller de l’avant et télécharger le logiciel dès maintenant ; aucune nouvelle sur un essai similaire n’a encore été confirmée pour d’autres régions, bien que les joueurs nord-américains puissent consulter gratuitement The Jackbox Party Pack 6 plus tard dans la journée.

Vous pouvez trouver notre critique complète de Prison Architect ici si vous souhaitez savoir de quoi il s’agit avant de plonger – rendez-vous simplement dans la section « Nintendo Switch Online » de l’eShop pour trouver et télécharger la version d’essai.