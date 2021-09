prison de Shrewsbury : pourquoi elle est considérée comme l’un des endroits les plus hantés de Grande-Bretagne | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La prison de Shrewsbury, dans le Shropshire, a fonctionné de 1793 à 2013 et a récemment été classée par BBC Radio 4 comme l’un des endroits les plus effrayants pour les chasseurs de fantômes. À l’époque victorienne, les foules se rassemblaient pour assister aux exécutions publiques. , avec certains condamnés à mort pour vol de moutons.

Ces événements macabres en plein air verraient les membres du public se rassembler des heures à l’avance pour obtenir le meilleur point de vue et même obtenir des affiches en souvenir.

L’une des observations de fantômes les plus célèbres signalées est celle de «l’homme de l’ombre», qui se cacherait dans l’aile A de la prison.

Personne ne sait à quoi ressemble son visage, mais la silhouette sombre de ce mystérieux personnage, qui serait un ancien officier, a été signalée à plusieurs reprises.

Des tombes anonymes ont également été créées pour enterrer ceux qui sont morts au HMP Shrewsbury.

En 1972, les restes de 10 détenus anonymes ont été découverts et exhumés lors d’un réaménagement du site, neuf ont été incinérés et un corps a été identifié et remis à leurs proches.