Prisonnier pour le meurtre de son ami

Les boxeurs qui atteignent l’élite sont très peu nombreux et encore moins ceux qui réalisent un coussin économique leur permettant de vivre de ce qu’ils ont gagné. Pour cette raison, une bonne majorité quitte les anneaux et doit se mettre au travail sur d’autres tâches. Ce fut le cas de Walter Leiva, un ancien boxeur professionnel qui a pris sa retraite en 2005 avec un mauvais bilan de 7 victoires, 13 chutes et 2 nuls. Avec ces chiffres, après avoir terminé sa carrière de huit ans dans le monde des poings, il a fait de la maçonnerie et de la peinture. C’était précisément à Santa Clara del Mar qu’il s’était rendu avant d’être arrêté.

Leiva, 51 ans, s’est rendu aux autorités policières après avoir avoué avoir tué l’ami avec lequel il séjournait dans une auberge de jeunesse de la ville de la côte atlantique. Il l’a fait accompagné de son avocat, Mauricio Varela.

Toujours choquée par ce qui s’est passé, Leiva a pu donner quelques détails sur ce qui s’est passé à l’Hostería Atlántida, où personne n’avait remarqué qu’un meurtre avait eu lieu, malgré le fait que, selon des témoins, les pieds de la victime pouvaient être vus à travers la fenêtre de la pièce. Les experts ont indiqué que le corps avait subi des coupures, donc la théorie la plus forte est que Leiva a poignardé son compagnon. Cela se serait produit dans les premières heures de samedi après une longue nuit de consommation de drogue et d’alcool.

« J’ai tué un homme, je veux me rendre », a été l’une des rares condamnations que Leiva a réunies dans un état de santé inquiétant, qui a contraint son avocat à demander une assistance psychiatrique pour l’accusé.

Leiva a déjà été transféré à l’unité n ° 44 de Batán, accusé d’homicide, une couverture passible de 8 à 25 ans de prison.

Walter fait partie d’une famille de boxeurs, ses fils Brian et Matías ont suivi ses traces. Le premier a un record de deux victoires, une défaite et un match nul, tandis que Matías, qui a un combat programmé à Cutral Có vendredi, enregistre cinq victoires en huit combats. Le Leiva le plus en vue était César, un ancien champion latino des super légers et le frère de Walter: La Rata, 40-11 ans, a été tué en 2010 dans un combat de rue. Il avait 39 ans.

