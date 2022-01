Prithviraj, le magnum opus d’Akshay Kumar reporté, les producteurs doivent encore décider de la nouvelle date de sortie

Dirigeant de la dynastie Chauhan, Prithviraj a régné sur l’Haryana, le Rajasthan, Delhi et une grande partie de l’Uttar Pradesh et du Madhya Pradesh.

Yash Raj Films a reporté la sortie de Prithviraj, un drame historique basé sur la vie du roi guerrier Prithviraj Chauhan. Avec Akshay Kumar dans le rôle principal, le film devait sortir sur les écrans le 21 janvier. La maison de production n’a pas encore annoncé de nouvelle date de sortie pour le film.

Bien que Yash Raj Films n’ait pas donné de raison pour le report, cette décision semble provenir de la décision de plusieurs gouvernements d’États de fermer des salles de cinéma ou d’autoriser un nombre limité de places à la suite d’une augmentation des cas de Covid-19 menée par Omicron dans le pays.

L’analyste du commerce cinématographique Taran Adarsh ​​a annoncé la mise à jour sur Twitter et a déclaré que Prithviraj ne serait pas publié le 21 janvier, avant d’ajouter que les producteurs n’avaient pas encore décidé d’une nouvelle date de sortie.

Écrit et dirigé par Chandraprakash Dwivedi, Prithviraj célèbre la bravoure du « plus courageux samrat » de l’Inde. Dirigeant de la dynastie Chauhan, Prithviraj a régné sur l’Haryana, le Rajasthan, Delhi et une grande partie de l’Uttar Pradesh et du Madhya Pradesh.

Akshay, dans une interview précédente, avait qualifié le drame historique d’hommage à la vie et à l’héroïsme du guerrier. Il a dit que plus il lisait sur lui, plus il était impressionné par la façon dont il vivait sa vie pour ses valeurs et son pays.

Prithviraj marque les débuts de l’ancienne Miss Monde Manushi Chhillar à Bollywood. Le film présente également une distribution stellaire de Sanjay Dutt, Sonu Sood, Ashutosh Rana, Manav Vij, Sakshi Tanwar et Lalit Tiwari.

Produit par Yash Raj Films, le film est sorti sur les parquets en novembre 2019. Cependant, le tournage a dû être suspendu en 2020 suite à l’épidémie de Covid-19 et au confinement qui a suivi, obligeant les membres de l’équipe à démonter deux immenses décors.

Outre Prithviraj, Jersey de Shahid Kapoor et RRR du réalisateur SS Rajamouli ont également vu leurs dates de sortie reportées.

