Priti Patel a averti que la coopération française pourrait prendre fin si elle force le retour des bateaux | Politique | Nouvelles

Des responsables de l’autre côté de la Manche ont adressé la mise en garde au ministre de l’Intérieur après avoir craint que cela ne mette la vie des migrants en danger encore plus. Selon The Telegraph, le ministère de l’Intérieur de Paris a déclaré lors d’un briefing : « Nous considérons [push backs] être contraire au droit maritime.

“Les personnes en danger doivent être amenées sur les côtes britanniques et non dans les eaux françaises.”

Ils ont ajouté : « Nous ne pouvons pas coopérer sereinement entre voisins si l’un des voisins prend des mesures unilatérales. Nous ne pouvons pas travailler ainsi.

« La coopération serait remise en cause.

“Nous espérons qu’elle reviendra à la raison parce que nous pensons vraiment que ce n’est dans l’intérêt de personne.

“Quand on agit en mer, c’est pour aider les bateaux qui sont en détresse.

“Si nous commençons à intercepter des bateaux sur l’eau, il y a un risque qu’ils se noient délibérément.”

Le MailOnline rapporte qu’un haut responsable de l’entourage du président Emmanuel Macron a même déclaré que le député de Witham était “de plus en plus considéré comme un clown en France”.

Le responsable anonyme du parti La République en marche de Macron a ajouté : « Madame Patel ne sait pas de quoi elle parle.

“Elle semble juste s’emparer d’idées folles et dangereuses sans afficher aucune connaissance du droit ou de la diplomatie internationale.”

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré : “La France n’acceptera aucune pratique contraire au droit maritime, et n’acceptera aucun chantage financier”.

M. Darmanin a accusé Mme Patel de “chantage financier” après qu’il a été signalé que le ministre de l’Intérieur avait menacé d’abandonner le paiement de 54 millions de livres sterling du Royaume-Uni pour financer les patrouilles françaises.

Malgré les inquiétudes de l’autre côté de la Manche, des sources britanniques suggèrent que Mme Patel n’est pas pour se retourner.

“Suggérer autre chose est absurde. Nous n’allons pas faire cela aux bateaux en danger.”

Plus de 14 000 migrants ont déjà effectué le périlleux voyage de 21 milles de Calais à Douvres.

Le chiffre global devrait dépasser les 22 000.

Seulement 8 400 personnes ont traversé la Manche sur l’ensemble de l’année 2020.