Priti Patel annule le voyage de crise des migrants en France alors qu’il promet d’arrêter « 100 % des traversées » | Politique | Nouvelles

Après un nombre record de traversées de migrants cette année, Priti Patel a tenu une conversation en ligne avec ses homologues français cette semaine et a fait pression sur Paris pour qu’il redouble d’efforts pour intercepter chaque migrant traversant la Manche.

Mme Patel s’est engagée à arrêter « 100% » les passages de migrants après avoir tenu les pourparlers en ligne hier soir, mais a annoncé qu’elle avait annulé un voyage pour rencontrer le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin en personne mardi.

Après les entretiens, Mlle Patel et M. Darmanin ont déclaré : « Ce soir, la ministre de l’Intérieur s’est entretenue avec son homologue français Gerald Darmanin pour discuter du problème des petits bateaux traversant la Manche et de la réponse opérationnelle à ce problème.

« Le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Intérieur ont convenu de renforcer davantage la coopération opérationnelle. Il faut faire davantage pour arrêter les passages dangereux.

« Ils ont convenu d’accélérer la réalisation des engagements pris dans l’accord conjoint de juillet 2021 pour tenir leur détermination commune d’empêcher 100 % des traversées et de rendre cette route mortelle non viable. »

Dans une déclaration conjointe publiée par le ministère de l’Intérieur, la ministre de l’Intérieur a révélé qu’elle avait annulé son voyage à Paris mardi afin qu’elle puisse être informée de l’attentat de Liverpool.

Le niveau de menace terroriste au Royaume-Uni est passé à « grave » à la suite d’une réunion d’urgence de la COBRA à Downing Street lundi.

Le Premier ministre a été averti qu’une autre attaque sur le sol britannique était désormais « très probable ».

Malgré les conditions météorologiques de novembre, la semaine dernière, un nombre record de 1 185 migrants a atteint les côtes britanniques jeudi.

LIRE LA SUITE: Priti Patel fera rage contre la France lors d’une confrontation glaciale lors de la traversée de la Manche

Dans une déclaration publiée au Telegraph, Priti Patel a déclaré que le passage des migrants de la semaine dernière montrait « nous devons faire plus ».

Mme Patel, qui a succédé à Sajid Javid au ministère de l’Intérieur après que Boris Johnson est devenu Premier ministre à l’été 2019, a ajouté : « Je veux aller plus loin et plus vite et c’est pourquoi je m’entretiendrai avec M. Darmanin cette semaine. »

La lecture a continué : « Il n’y a pas de solution unique à cette crise mondiale, mais je suis clair qu’à travers notre Nouveau Plan pour l’Immigration et notre partenariat avec les Français, nous allons ensemble briser ce modèle économique et empêcher les personnes vulnérables de se mettre entre les mains de vils criminels et leur vie en danger.

Le suivi des sondages de YouGov montre que l’immigration et l’asile sont le cinquième problème le plus important pour les électeurs britanniques à 21%.