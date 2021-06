Priti Patel avertit l’UE de traiter équitablement les Britanniques vivant en bloc – “Nous avons été généreux !” | Politique | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur a écrit un article appelant l’UE à traiter équitablement les citoyens britanniques après le Brexit. L’article a été publié le 22 juin, cinq ans après le référendum de 2016.

Mme Patel a noté les préoccupations du gouvernement concernant le traitement des Britanniques en Europe, des rapports indiquant que des personnes ont été arrêtées aux frontières et n’ont pas obtenu le droit de résidence dans certains États de l’UE.

Les Britanniques ont eu des retards dans la réception de leurs documents de résidence au Portugal et les mairies italiennes n’ont pas réussi à terminer les enregistrements des demandes de résidence.

En Espagne, pays de 285 000 Britanniques, les citoyens britanniques doivent payer 24% d’impôt sur le revenu, 5% de plus que les résidents espagnols, et ne peuvent rester dans le comté que 90 jours par période de 180 jours.

Leon Fernando Del Canto, avocat fiscaliste espagnol, a déclaré que les nouveaux Britanniques européens dans le pays pourraient « faire face à une expulsion potentielle ou à une interdiction du pays s’ils restaient à l’écart de leur accueil ».

Écrivant dans The Telegraph, le ministre de l’Intérieur a qualifié l’offre de résidence du Royaume-Uni de “très généreuse”, soulignant que le programme de règlement de l’UE (EUSS) était ouvert depuis deux ans.

Elle a ensuite ajouté : « De nombreux pays de l’UE ont une fenêtre de candidature de 12 mois ou moins ; La France est actuellement ouverte depuis moins de neuf mois.

« Nous sommes conscients que certains ressortissants britanniques dans l’UE ont été confrontés à des perturbations lors de l’embarquement et de l’entrée dans l’UE ; et il y a eu un certain nombre de cas signalés de ressortissants britanniques dans l’UE à qui on a demandé des documents de séjour qu’ils n’ont pas besoin de détenir, qui ont été empêchés d’accéder aux prestations et aux services et ont eu des problèmes avec leur droit au travail.

“Il est tout à fait normal que l’UE respecte ses obligations en matière de droits des citoyens, tout comme le Royaume-Uni l’a fait pour les citoyens de l’UE au Royaume-Uni.”

Cela survient alors que les citoyens de l’UE sont sur le point de perdre leurs prestations à moins qu’ils ne s’inscrivent au programme de règlement (EUSS) d’ici le 30 juin.

Des fuites d’estimations du gouvernement indiquent qu’un citoyen de l’UE sur six qui demande des prestations n’a pas demandé le statut d’établissement au Royaume-Uni.

Sur la base des données de l’Office of National Statistics (ONS), les responsables estiment qu’il y a près de 820 000 Européens vivant en Grande-Bretagne.

Sur les 130 000 suggérés qui n’ont pas encore fait de demande, plus de 90 000, soit environ 70 pour cent, reçoivent des paiements de crédit universel.

Une source gouvernementale insiste sur le fait que le nombre de personnes encore à postuler est tombé à environ 70 000.

Malgré les inquiétudes concernant la perte de droits et d’avantages pour les citoyens de l’UE, Mme Patel a insisté sur le fait que “la protection de leurs droits a été et reste une priorité absolue”.

Elle a écrit : « Le programme de règlement de l’UE est une réussite, et je suis très fier que nous ayons déjà donné une assurance et un statut juridique à environ cinq millions de personnes dont le Royaume-Uni est le foyer…

« Avec sept jours avant la date limite du 30 juin pour le programme de règlement de l’UE, mon message est simple : si vous êtes éligible, postulez maintenant et sécurisez vos droits dans la loi britannique…

« Nous avons quitté l’Union européenne parce que nous voulions redevenir un pays souverain.

« Cela n’a jamais signifié que nous n’apprécions pas les contributions que les personnes d’autres pays européens ont apportées au Royaume-Uni. Les citoyens de l’UE qui appellent notre grande nation leur maison sont nos collègues, amis et famille. »