Priti Patel confirme que quatre des 33 personnes ont été expulsées vers la Jamaïque

Un groupe d’activistes appelé StopThePlane a bloqué un bus transportant des détenus

Des dizaines de personnes ont été expulsées d’un vol d’expulsion vers la Jamaïque – avec une contestation judiciaire de dernière minute sauvant un détenu qui vit au Royaume-Uni depuis son enfance.

L’avion charter a quitté l’aéroport de Birmingham à 1 heure du matin avec seulement quatre détenus à bord.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a confirmé que 33 personnes avaient été supprimées de la liste des vols en raison de « réclamations de dernière minute », dont 13 n’ont été faites qu’au cours des dernières 24 heures.

Quelques heures auparavant, Duncan Lewis Public Law avait confirmé sur Twitter qu’un juge avait suspendu le renvoi de leur client.

Des inquiétudes avaient été exprimées quant au fait que des personnes qui étaient dans le pays depuis l’âge de moins de 12 ans figuraient sur la liste d’expulsion du ministère de l’Intérieur.

Un groupe anti-expulsion a bloqué la route devant le Brook House Immigration Removal Center pour tenter d’empêcher la dernière poignée de détenus de monter dans l’avion, qui aurait une capacité de 350 personnes.

Les militants, appelés Stop The Plane, ont enfermé leurs bras dans des tuyaux métalliques à l’extérieur du centre près de l’aéroport de Gatwick juste après 16h30.

La police de West Sussex, qui s’est rendue sur les lieux, a confirmé que les agents avaient arrêté cinq personnes pour intrusion aggravée dans le périmètre.

Des militants ont enfermé leurs bras dans des tuyaux métalliques à l’extérieur du centre près de l’aéroport de Gatwick



La police de West Sussex qui s’est rendue sur les lieux a confirmé que des agents avaient arrêté cinq personnes pour intrusion aggravée dans le périmètre

L’évêque Desmond Jaddoo a déclaré à Metro.co.uk qu’il avait parlé à un homme qui était mis sur le vol, disant « c’était comme consoler un condamné qui allait à la potence ».

Le militant pour l’égalité et la justice sociale a ajouté: « C’était effrayant, j’avais l’impression qu’il voulait parler à un prêtre avant de le pendre.

«Il a dit qu’il pensait qu’il n’y avait pas plus de cinq personnes sur le point de monter à bord de l’avion.

«Je parlais avec lui alors qu’ils les mettaient dans l’avion juste avant 1 heure du matin.

«C’est encore une fois une autre tache sur la carte de Birmingham, dans une ville qui est censée accueillir les Jeux du Commonwealth.

«Les 10 députés de Birmingham sont apparemment silencieux à ce sujet, la communauté afro-caribéenne de cette ville souffre tellement de disproportion et n’a pas de gouvernance réfléchie appropriée.

« En conséquence, notre communauté est à chaque fois au bas de la pile. »

Metro.co.uk a rapporté hier qu’au moins 10 détenus avaient été retirés du vol d’expulsion après que Covid-19 a déchiré leur centre de renvoi de l’immigration – un incident décrit comme « une épidémie inévitable ».

Trois personnes sans condamnation pénale ont également été informées qu’elles ne seraient pas expulsées vers la Jamaïque, a confirmé vendredi le député de Streatham, Bell Ribeiro-Addy, dans un tweet.

Depuis que le MFJ, dirigé par l’organisatrice nationale Karen Doyle, a commencé à faire connaître les plans du gouvernement, le ministère de l’Intérieur a continuellement refusé de confirmer des détails sur des cas individuels.

Cependant, dans une déclaration à Metro.co.uk, Priti Patel a déclaré aujourd’hui: « Je ne m’excuse pas d’avoir renvoyé les délinquants étrangers qui ont commis des crimes qui auront eu un impact dévastateur sur leurs victimes. »

« Les personnes renvoyées en Jamaïque aujourd’hui sont des criminels condamnés qui ont été reconnus coupables d’une série d’infractions graves. Ils n’ont pas leur place dans notre société.

Plus de nouvelles



Mme Doyle avait initialement estimé que le ministère de l’Intérieur prévoyait d’expulser 50 ressortissants – dont beaucoup ont été décrits comme « complètement britanniques », avec une « famille nombreuse » au Royaume-Uni.

La semaine dernière, lors d’une manifestation devant le haut-commissariat jamaïcain pour attirer l’attention sur les plans, elle a affirmé que le vol « signifie tout le mal que ce gouvernement fait aux communautés d’immigrants noirs et asiatiques dans le but de détourner l’attention des catastrophes économiques et climatiques imminentes ». .

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();