Priti Patel demande une action du G7 pour lutter contre l’immigration illégale | Royaume-Uni | Nouvelles

La ministre de l’Intérieur doit soulever la question lorsqu’elle présidera cette semaine la réunion des ministres de l’Intérieur du G7. Le sommet à Lancaster House entre mardi et jeudi traitera également des effets persistants de la débâcle en Afghanistan et de la sécurité des réfugiés du pays après l’arrivée au pouvoir des talibans.

Cependant, Mme Patel appellera les homologues du G7 à travailler ensemble pour réprimer la migration illégale et les réseaux criminels organisés qui facilitent le commerce des migrants vulnérables.

Ses propos font suite à un été difficile pour la Grande-Bretagne où des migrants illégaux sont entrés dans le pays sur de petits bateaux lancés en France, un autre membre du G7, de l’autre côté de la Manche.

Pendant ce temps, un autre membre du G7, l’Italie, a été assiégé par des migrants illégaux traversant la Méditerranée depuis l’Afrique du Nord.

Et l’administration de Joe Biden a été critiquée pour ne pas avoir sécurisé la frontière mexicaine avec les migrants illégaux entrant aux États-Unis.

Le ministre de l’Intérieur rappellera que le défi commun de la migration illégale nécessite une réponse collaborative.

Elle exposera les réformes et les mesures prises par le gouvernement britannique dans le cadre de son nouveau plan pour l’immigration et appellera tous les pays du G7 à travailler ensemble pour prendre des mesures énergiques pour démanteler ces gangs criminels qui constituent une menace pour la sécurité des frontières de tous les pays.

Elle dira à ses homologues que les passeurs n’ont aucun respect pour la vie humaine et qu’ils se remplissent les poches en exploitant et en abusant des migrants vulnérables.

Elle dira aux ministres de l’Intérieur que ce n’est qu’en réprimant ceux qui enfreignent nos lois et en facilitant l’entrée illégale dans nos pays que nous pouvons garantir que nous avons le temps, les ressources et la capacité de nous concentrer sur ceux qui en ont réellement besoin.

Le ministre de l’Intérieur s’entretiendra également avec ses homologues de leurs efforts pour soutenir les Afghans vulnérables et exposera les détails du rôle de premier plan que le Royaume-Uni joue à travers sa politique de réinstallation et d’assistance aux Afghans (ARAP) et son nouveau programme de réinstallation des citoyens afghans (ACRS).

S’exprimant avant la réunion, Mme Patel a déclaré : « La crise actuelle en Afghanistan a souligné l’importance vitale de donner la priorité à ceux qui en ont réellement besoin.

« Le Royaume-Uni a dirigé la réponse internationale en créant l’un des programmes de réinstallation les plus généreux de l’histoire britannique.

“Mais nous ne pouvons pas le faire seuls – tous les membres du G7 doivent avoir le courage, la conviction et le cœur d’intervenir et d’aider ceux qui en ont le plus besoin.”

Grâce à l’ARAP, plus de 7 000 Afghans qui ont travaillé avec le Royaume-Uni en Afghanistan et leurs familles ont été évacués en lieu sûr au Royaume-Uni, et le programme reste ouvert aux candidatures de n’importe quel pays, pour les personnes éligibles.

Le G7 se réunira du 7 au 9 septembre à Lancaster House à Londres. Il s’agit du premier rassemblement en personne des ministres de l’Intérieur du G7 présidé par le Royaume-Uni depuis près de 15 ans.