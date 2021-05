Priti Patel dénonce la rébellion d’extinction pour avoir utilisé des “ tactiques dangereuses ”

H

ome Secrétaire Priti Patel a promis de ne pas rester les bras croisés alors que le groupe de pression Extinction Rebellion (XR) utilise «des tactiques dangereuses au nom de l’environnementalisme».

Le groupe a organisé samedi une «manifestation contre un» barrages routiers pour manifester contre le manque d’action du gouvernement en matière de changement climatique.

Mme Patel a critiqué XR quelques jours à peine après que six manifestants de la rébellion d’extinction aient été autorisés à causer des dommages criminels au siège de Shell à Londres alors que le juge avait ordonné aux jurés qu’ils n’avaient aucune défense en droit.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «Je ne tiendrais pas ma promesse à la majorité respectueuse des lois si je restais là pendant que Extinction Rebellion déployait des tactiques dangereuses au nom de l’environnementalisme.»

Les manifestations de samedi ont coïncidé avec un certain nombre de manifestations contre le projet de loi sur les peines et les tribunaux de la police.

Le projet de loi a été rédigé en partie en réponse à l’action perturbatrice précédente de XR et du mouvement Black Lives Matter.

Le projet de loi donnerait à la police d’Angleterre et du Pays de Galles plus de pouvoirs pour imposer des conditions aux manifestations non violentes – y compris celles jugées trop bruyantes ou nuisibles, les personnes condamnées étant passibles d’amendes ou de peines de prison.