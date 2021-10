Priti Patel dit que les députés continueront à rencontrer le public : « Nous vivons dans une démocratie » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson et Priti Patel ont rendu leurs hommages à Sir David Amass (Image: PA)

Sir David, 69 ans, a été tué vendredi lors d’une opération chirurgicale à l’église. Il a été signalé que le suspect s’appelait Ali Harbi Ali, 25 ans. Il aurait été impliqué dans un programme de déradicalisation appelé Prevent – ​​et bien que les services de sécurité soient catégoriques, il n’était pas connu d’eux, l’atrocité est traitée comme du terrorisme.

La police cherche à savoir si Sir David a été ciblé en raison de son catholicisme.

Priti Patel s’est rendu sur les lieux de l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea, Essex, hier, aux côtés du Premier ministre Boris Johnson, du leader travailliste Sir Keir Starmer et du président de la Chambre des communes Sir Lindsay Hoyle pour rendre hommage à Sir David.

La démonstration de l’unité du parti a eu lieu alors que les électeurs se souvenaient du travail que le député «absolument merveilleux» a accompli dans sa communauté au cours de ses presque 40 ans de carrière et des veillées ont été organisées à sa mémoire.

Les gens rendent hommage à Sir David Amess lors d’une veillée aux chandelles (Image: PA)

Moira et Pat, cousins ​​de Sir David, ont écrit : « Je pense à votre adorable famille. Je ne peux pas croire que cela se soit réellement produit. Je t’aimerai toujours. »

Samantha Macdonald, 44 ans, se souvient en larmes d’avoir rencontré Sir David lorsqu’il est venu à son école alors qu’elle avait 12 ans.

Elle a déclaré: «Il a toujours été si impliqué dans la communauté, si accessible aussi. Il connaissait le nom de chaque directeur de chaque école de sa circonscription. Ma fille l’aimait.

Hier soir, environ 300 personnes se sont rassemblées près de la scène de crime pour une veillée aux chandelles.

Après une minute de silence, les résidents et les conseillers ont parlé de leurs expériences avec le député.

Le leader travailliste du conseil de Southend, Ian Gilbert, a déclaré: «Il était passionné par le fait de servir sa circonscription. Il prendrait du temps pour n’importe qui, quel que soit son origine ou son soutien politique. »

Keir Starmer et Boris Johnson arrivent à l’église méthodiste de Belfair (Image : John Keeble/.)

Des sources proches de Sir Keir ont confirmé que le parti travailliste ne présentera pas de candidat à l’élection partielle de Southend West, contrairement aux principaux partis lorsque Jo Cox du parti travailliste a été tué par un extrémiste à Batley et Spen il y a cinq ans.

Les Lib Dems ont également déclaré qu’ils ne se tiendront pas debout.

Le Sunday Express comprend que le suspect, qui a été détenu sur les lieux du coup de couteau, est un ressortissant britannique d’origine somalienne né dans ce pays et aurait des liens avec la région de Southend.

Il a été rapporté que le suspect, qui a été lié à l’extrémisme islamiste, figurait sur une liste de prévention pour haine religieuse.

Deux maisons ont été perquisitionnées hier alors que la police métropolitaine menait une enquête terroriste, et les ministres auraient reçu un briefing hier soir sur ce qui est apparu jusqu’à présent et sur les implications plus larges pour la sécurité.

Le deuxième meurtre d’un député en cinq ans a également rouvert le débat sur la question de savoir si les députés ont besoin d’une plus grande sécurité lorsqu’ils organisent des chirurgies de circonscription et rencontrent le public.

Hommage du Premier ministre Boris Johnson (Image : Shelley Williams-Walker / No 10 Downing Street)

Mme Patel a déclaré que Sir David « a été tué en faisant un travail qu’il aimait, au service de ses propres électeurs en tant que membre démocrate élu ».

Elle a poursuivi : « Nous continuerons, nous vivons dans une société ouverte, une démocratie. Nous ne pouvons pas être intimidés par un individu ou une quelconque motivation… pour nous empêcher de fonctionner, pour servir notre démocratie élue.

L’ancien ministre de la Sécurité, Sir John Hayes, membre du Comité du renseignement et de la sécurité, a mis en garde contre la limitation de l’accès du public aux députés.

Il a déclaré : « Le contact personnel qui met les élus en contact avec ceux qu’ils servent est aussi fragile que précieux. »

L’ancienne ministre de l’Intérieur fantôme, Diane Abbott, a également mis en garde contre l’intervention de la police dans les cabinets des députés. Elle a déclaré: «Un collègue du nord de Londres me disait qu’en raison de menaces de mort, elle avait un policier et une voiture en dehors de sa séance de conseil.

« Eh bien, le nombre de personnes venant la voir a chuté. Vous ne voulez pas avoir une configuration aussi rebutante.

Mme Abbott a déclaré qu’elle préférerait rencontrer les électeurs derrière un écran, une mesure qui a été mise en place pendant la pandémie.

Alors que le gouvernement est sur le point de présenter le projet de loi sur la haine en ligne, elle a également appelé à une plus grande action de la part des sociétés de médias sociaux, ajoutant: «Ils doivent être plus responsables et commencer à supprimer et à fermer certains de ces comptes qui propagent une haine violente. . «

Les amis de Sir David sur les bancs conservateurs ont également confirmé qu’ils avaient l’intention d’essayer de durcir le projet de loi pour mettre fin au « discours politique toxique » sur les réseaux sociaux et aux menaces contre les politiciens et autres personnalités publiques.

Le député de Romford Andrew Rosindell, un ami proche de Sir David, a déclaré: «Toute société dans laquelle cela pourrait se produire a un problème grave et grave avec son discours politique.

«Pour tout député, et encore moins un si engagé envers ses électeurs, être en danger tout en servant la communauté qu’il est élu pour représenter, est intolérable.»

L’ancien ministre de la Police et de la Défense, Sir Mike Penning, a rejeté l’idée d’abandonner les chirurgies en face à face. Il a dit : « Je n’ai pas d’officier à l’entrée de mes réunions. C’est fondamentalement faux.

L’ancien ministre Chris Skidmore a continué à subir des interventions chirurgicales en face à face malgré le fait que quelqu’un ait déjà été mis derrière les barreaux pour avoir menacé de le tuer.

Il a déclaré : « J’ai eu quelqu’un qui a été en prison pour avoir menacé de me tuer, donc je reconnais ces menaces, mais c’est la pierre angulaire de notre mode de vie quand il s’agit de notre démocratie – très peu de pays ont cela.

Cependant, le député conservateur de Bournemouth East Tobias Ellwood, un ancien officier des Royal Green Jackets qui s’est battu pour sauver la vie du PC Keith Palmer lors de l’attaque terroriste de Westminster en 2017, a déclaré que les réunions en face à face devraient être suspendues jusqu’à ce qu’un examen de sécurité soit terminé. .

L’ancienne leader adjointe travailliste Harriet Harman a déclaré qu’elle demanderait à Boris Johnson de soutenir une conférence des présidents pour examiner la sécurité des parlementaires.

Le député conservateur d’Ipswich, Tom Hunt, a ajouté: « Je ne pense pas qu’il voudrait que l’avenir implique que les députés soient isolés de leurs électeurs. »

Le député travailliste Karl Turner a déclaré qu’il n’y avait pas de limites à ce que les politiciens puissent aller pour se protéger sans s’aliéner les électeurs.

Il a ajouté : « Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, mais si un maniaque brandissant un couteau fait irruption, que pouvez-vous faire à ce sujet, vraiment ?

« Je pense qu’il faut prendre le risque. C’est une très mauvaise affaire si vous ne pouvez pas voir votre député.

Un porte-parole du Conseil national des chefs de police a déclaré que chaque député serait contacté à la lumière des coups de couteau mortels.

Le conseiller Kevin Buck, vice-président de l’association de circonscription de Southend West, a déclaré qu’il était contre le déplacement des réunions chirurgicales des députés en ligne vers Zoom.

Mais le Dr Rakib Ehsan, du Centre sur la radicalisation et le terrorisme de la Henry Jackson Society, a déclaré que la Grande-Bretagne doit accepter à contrecœur une « nouvelle réalité ».

Hier soir, la fille de Dame Vera Lynn a déclaré qu’elle inclurait un hommage à Sir David dans un mémorial à sa mère pour lequel le député conservateur avait fait campagne.

Virginia Lewis-Jones, une amie de la famille de Sir David, a déclaré qu’elle ajouterait un hommage à la statue.