Priti Patel dit que les poursuites pénales pourraient suivre les révélations de l’interview de Diana ⋆ .

Priti Patel a déclaré que la réputation de la BBC avait été “ compromise ” par l’incident. (Photo: . / Sky News)

Le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il pourrait y avoir des poursuites pénales à la suite d’un rapport sur l’interview Panorama de la princesse Diana en 1995.

Scotland Yard a déclaré qu’il étudierait les conclusions du rapport pour déterminer s’il contenait des “ nouvelles preuves significatives ”.

Interrogée dimanche sur Trevor Phillips de Sky News sur la perspective de poursuites, Mme Patel a déclaré: “ S’il y a des mesures ultérieures à prendre, alors clairement – parallèlement à la publication de ce rapport et des leçons apprises et des changements, des changements dans l’institution , structure, gouvernance, responsabilité – alors cela suivra.

Le rapport a révélé que le journaliste Martin Bashir avait utilisé de faux documents pour avoir accès à la princesse avant son interview à la bombe où elle a déclaré: “ Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré ”.

Il avait utilisé de faux relevés bancaires qui prétendaient montrer que des proches de la princesse étaient payés pour la garder sous surveillance.

Ceux-ci ont été montrés au frère de Diana, Earl Spencer, qui l’a présentée au journaliste.

Le rapport Dyson sur l’incident a révélé que Bashir avait agi de manière «trompeuse» pour obtenir l’interview.

Il est allé plus loin, critiquant une enquête ultérieure de la BBC sur ce qui s’était passé et affirmant que l’organisation avait dissimulé ce qu’elle en savait.

Martin Bashir, qui se dit toujours fier de l’interview mais s’est excusé pour avoir truqué les relevés bancaires, a continué à travailler pour la BBC jusqu’à la semaine dernière, lorsqu’il a démissionné en raison de problèmes de santé.

Il a déclaré: “ Les relevés bancaires n’avaient aucune incidence sur le choix personnel de la princesse Diana de participer à l’entretien.

“ Les preuves remises à l’enquête dans sa propre écriture le confirment sans équivoque, et d’autres preuves convaincantes présentées à Lord Dyson le renforcent. ”

Priti Patel a également déclaré que la prochaine révision à mi-parcours de la charte de la BBC serait un «moment très, très important» pour la société.

La princesse Diana s’adresse au journaliste Martin Bashir (Photo: BBC)

“Il y aura une opportunité non seulement de réflexion, mais aussi une opportunité d’examiner les réformes de la gouvernance et la manière dont la responsabilité et la gouvernance peuvent être renforcées”, a-t-elle déclaré.

“Il y aura un moment très, très significatif maintenant – cela ne fait aucun doute – où des leçons doivent être tirées.”

Le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que la BBC devait “ rétablir la confiance ” après les révélations.

Il a déclaré à Trevor Phillips de Sky: “ Fondamentalement, la BBC doit maintenant montrer que ce qui s’est passé avec l’interview de Martin Bashir ne pourrait plus se reproduire, que l’obtention d’une interview par tromperie.

“ Nous avons vu l’impact que cela a eu sur la famille royale, nous avons entendu les princes William et Harry parler de manière très émouvante de l’impact que cela a eu.

“ De manière très compréhensible, cela a soulevé de très larges questions sur l’éthique et sur la manière d’éviter que cela se reproduise.

“ Il y a aussi une question spécifique, à savoir comment la BBC en est venue à employer à nouveau M. Bashir en 2016 et comment cela s’est produit.

“ Mais regardez, la BBC fait d’excellents programmes, la BBC a toujours une grande réputation dans le monde entier, mais elle doit maintenant rétablir la confiance et prouver aux gens que ce qui s’est passé alors ne pourrait plus se reproduire. ”

