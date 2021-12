Priti Patel donne son feu vert aux bateaux de la RNLI pour secourir les migrants, quelques jours après la tragédie de la Manche | Royaume-Uni | Nouvelles

Cette décision est intervenue après la mort de 27 personnes qui tentaient de traverser la Canaliser La semaine dernière. Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que le RNLI pourrait être criminalisé en vertu de nouvelles lois qui en feraient une infraction pénale pour faciliter l’entrée des demandeurs d’asile au Royaume-Uni.

Cependant, le ministre de l’Immigration, Tom Pursglove, a déclaré que le gouvernement modifierait le projet de loi controversé du ministre de l’Intérieur sur la nationalité et les frontières la semaine prochaine pour préciser que la RNLI et les garde-côtes ne seraient pas poursuivis en vertu des nouvelles lois.

La commission mixte du Parlement a remis en question les propos tenus par M. Pursglove sur les droits de l’homme avec la députée travailliste Florence Eshalomi, avertissant que le projet de loi « criminaliserait des organisations telles que le RNLI pour avoir mené ces activités vitales ».

Il a déclaré que le gouvernement voulait « mettre cette question hors de doute » et a donc introduit un amendement au stade du rapport « qui traite directement de cette question » autour de la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) « et des garde-côtes et de la RNLI et cela met cette question hors de doute ».

Il a déclaré : « Il n’y aurait pas de poursuites dans le cas où des opérations SOLAS seraient menées par ces personnes. »

M. Pursglove a déclaré qu’il ressentait un « énorme poids de responsabilité » après les décès dans la Manche, qui, selon les ministres et les responsables, se sont produits dans les eaux françaises.

Interrogé par la commission pour savoir si le gouvernement ressent « un quelconque sens des responsabilités » pour les décès, le ministre a répondu : « Je ressens un poids énorme de responsabilité en tant que ministre pour la lutte contre l’immigration illégale.

«Et je pense que nous tous dans cette Assemblée ressentons un énorme poids de responsabilité sur cette question.

« Et je pense qu’il y a un devoir profond de mettre ces gangs criminels diaboliques – qui sont responsables de cette misère humaine, qui traitent les individus comme une cargaison et ne sont intéressés que par le profit – une fois pour toutes et de rendre cela itinéraire non viable.

« Tout le travail que je fais est orienté dans cette direction et vise ce résultat.

« Je pense que ce que nous avons vu la semaine dernière est une terrible tragédie. C’est impensable.

« L’idée que des femmes, des enfants et des hommes aient perdu la vie de cette manière est horrible. Et pour moi, cela ne fait que renforcer ma détermination à travailler aussi dur que possible pour jouer mon rôle, pour rendre l’itinéraire non viable avec l’objectif ultime dans mon esprit de préserver la vie.

La semaine dernière, un canot de sauvetage de la RNLI basé à Hastings, dans le Sussex, a été bloqué par un bateau rempli de manifestants qui s’opposaient au sauvetage de migrants dans la Manche.

Un témoin a affirmé que les manifestants avaient crié : « N’en ramenez plus à la maison, nous sommes pleins, c’est pourquoi nous avons arrêté nos dons » – et ce genre de choses vraiment horribles. »