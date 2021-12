Priti Patel envisage de devenir Premier ministre alors que Boris pourrait faire face à un vote de défiance | Politique | Des nouvelles

Alors que de nombreux élus méprisent le leadership du Premier ministre au sein de son propre parti, Mme Patel pourrait saisir l’opportunité de le remplacer. Le Sunday Times rapporte que l’actuel ministre de l’Intérieur envisage sérieusement de devenir chef du parti conservateur et Premier ministre.

La rumeur fait suite à une semaine troublante pour Boris Johnson, qui a été confronté à des allégations concernant plusieurs soirées organisées par des responsables du gouvernement pendant le verrouillage fin 2020.

Le Premier ministre s’est excusé publiquement mercredi après que des séquences vidéo ont montré son ancienne porte-parole, Allegra Stratton, faisant une simulation de conférence de presse au cours de laquelle elle et d’autres collaborateurs de Downing Street ont discuté de la « fête de Noël » et ont plaisanté en disant qu’ils devraient la présenter publiquement comme « une réunion d’affaires » pour contourner les règles.

En plus du soi-disant Partygate, M. Johnson fait face à l’adversité dans ses propres rangs après avoir introduit de nouvelles restrictions Covid.

Si 54 députés exigeaient un vote de défiance envers le Premier ministre, M. Johnson pourrait être limogé.

Priti Patel pourrait décider de s’opposer au Premier ministre qu’elle a soutenu en 2019 en tant que chef du Parti conservateur.

Selon le Sunday Times, le chancelier Rishi Sunak et la ministre Liz Truss ont déjà des donateurs en ligne.

Les autres candidats potentiels incluent Michael Gove, Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt, Tom Tugendhat et Matt Hancock.

Mme Patel, qui a été la première députée britannique-indienne conservatrice de l’histoire du pays, pourrait suivre les traces de son idole : Margaret Thatcher.

Si elle devait succéder à Boris Johnson, Priti Patel serait la troisième femme Premier ministre de l’histoire britannique.

Avant elle, Margaret Thatcher a dirigé le pays entre 1979 et 1990 et Theresa May entre 2016 et 2019.