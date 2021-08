Priti Patel envoie des trafiquants de drogue au Vietnam dans une nouvelle répression : « Ils ruinent des vies ! | Politique | Nouvelles

Un avion a atterri jeudi transportant 20 personnes qui n’avaient pas le droit d’être au Royaume-Uni.

Les passagers comprenaient huit « criminels étrangers graves » condamnés pour production de drogue et « intention de fournir des drogues de classe A et B ».

Le groupe a écopé d’une peine de prison combinée de 23 ans et 8 mois.

Onze autres personnes ont été ramenées au Vietnam dans le cadre du « service de retour volontaire », ainsi qu’une autre personne n’ayant pas le droit d’être en Grande-Bretagne.

Au total, 25 criminels étrangers ont été renvoyés au Vietnam. Le premier vol a eu lieu le 21 avril.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «Je ne m’excuse pas d’avoir renvoyé les criminels qui tentent de tromper notre système d’asile, de dépasser leur accueil ou d’alimenter la criminalité dans nos communautés. Ce vol a éloigné de graves criminels étrangers impliqués dans la production et la fourniture de drogues mortelles.

“Ces délinquants ne pourront plus empoisonner nos communautés, ruiner des vies et tirer profit des personnes vulnérables et le peuple britannique doit savoir que je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour chasser ces criminels épouvantables de notre pays.”

Depuis janvier 2019, plus de 9 500 criminels étrangers ont été renvoyés.

Le « nouveau plan d’immigration » de Mme Patel vise à « renforcer la capacité du gouvernement à mettre un terme aux abus du système et à accélérer le renvoi de ceux qui n’ont pas le droit d’être ici ».

Elle a déclaré: «Les nouvelles lois que je présente dans le cadre de notre nouveau plan pour l’immigration faciliteront le renvoi d’individus comme celui-ci en empêchant les réclamations de dernière minute qui peuvent contrecarrer le renvoi de criminels dangereux et de personnes n’ayant pas le droit de rester dans notre pays. . “

La ministre de l’Intérieur cherche à réviser la loi avec son projet de loi sur la nationalité et les frontières. Le gouvernement a déclaré qu’il avait l’intention de créer un système plus juste afin qu’une meilleure protection et un meilleur soutien puissent être accordés à ceux qui ont «vraiment besoin» d’asile.

Cependant, il vise également à « dissuader l’entrée illégale » en « brisant le modèle commercial des réseaux de trafic criminel et en sauvant des vies et en veillant à ce que ceux qui n’ont pas le droit de vivre au Royaume-Uni soient expulsés.

Le Comité mixte des droits de l’homme de Westminster a ouvert une enquête sur le projet de loi, qui érigerait en infraction pénale le fait d’arriver sciemment au Royaume-Uni sans autorisation et donnerait aux forces frontalières de plus grands pouvoirs pour refouler les personnes arrivant par bateau. Les députés et leurs pairs « évalueront sa compatibilité avec le droit des droits de l’homme » et ont invité le public à soumettre des preuves écrites.