Priti Patel exhorte la police à « faire respecter la loi » après que des éco-guerriers aient fait des ravages sur M25 | Royaume-Uni | Nouvelles

Les militants ont organisé un sit-down sur certaines parties de la M25 lundi et mercredi, provoquant d’énormes embouteillages. L’un des barrages routiers causés par les manifestants est accusé d’un empilement de quatre véhicules qui a conduit à l’évacuation par avion d’une femme de 50 ans à l’hôpital. La police est sous le feu du public et des politiciens pour ne pas avoir empêché les manifestants de mener à bien leurs actions.

Une vidéo obtenue par le Daily Telegraph semble même montrer un officier aidant des militants à traverser l’autoroute à la sortie 25 de la M25 pour prendre place pour leur manifestation.

Tout en offrant à la police le plein soutien du gouvernement, Mme Patel a mis en garde : « Ils doivent faire respecter la loi et prendre des mesures décisives.

“Ce type de perturbation est dangereux et éloigne la police des communautés où elle est le plus nécessaire.”

Elle a ajouté : « Ce gouvernement ne restera pas inactif et ne permettra pas à une petite minorité de manifestants égoïstes de perturber considérablement la vie et les moyens de subsistance de la majorité qui travaille dur. »

La police métropolitaine a défendu ses actions, affirmant avoir effectué une “évaluation dynamique des risques” pour empêcher les manifestants de se blesser.

En réponse à la séquence vidéo, un porte-parole du Met a déclaré au Daily Telegraph : « Nous sommes au courant d’une séquence vidéo montrant un officier déployé dans le cadre de notre réponse aux manifestations sur le M25 le mercredi 15 septembre.

“Dès que le gouvernement dira qu’il va agir, nous quitterons la route.”

Downing Street a nié qu’il ne prenait pas le problème au sérieux.

Une porte-parole a déclaré: “Nous investissons 1,3 milliard de livres sterling cette année seulement pour aider les gens à installer des mesures d’efficacité énergétique, et notre prochaine stratégie pour le chauffage et les bâtiments définira comment nous décarboner les maisons du pays d’une manière juste, pratique et abordable. “