Priti Patel fait face à une menace légale pour « non-réaction aux abus perpétrés par la police » | Politique | Nouvelles

Le Center for Women’s Justice (CWJ) et 21 autres organisations nationales de femmes et militants ont déclaré avoir envoyé une lettre avant action à la ministre de l’Intérieur « au sujet de son incapacité à prendre des mesures adéquates et opportunes pour mettre en place une enquête statutaire sur les questions plus larges suite à la condamnation de l’officier de police métropolitaine Wayne Couzens ». Le groupe peut alors demander un contrôle judiciaire contre Mme Patel s’il estime que les préoccupations énoncées dans la lettre ne sont pas résolues.

Le mois dernier, Mme Patel a annoncé qu’une enquête indépendante serait ouverte sur les « échecs systématiques » qui ont permis au tueur de Mme Everard d’être employé comme policier et a insisté sur le fait qu’elle avait » redoublé » d’efforts pour aider les femmes et les filles à se sentir plus en sécurité.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’une enquête non légale sera ouverte, étant donné la « nécessité de fournir une assurance le plus rapidement possible », mais cela peut être converti en une enquête légale, où les témoins peuvent être contraints de témoigner, si nécessaire.

L’enquête devrait examiner le comportement antérieur de Couzens, puis examiner tout problème spécifique que cela soulève, qui pourrait inclure des problèmes plus larges dans les services de police – tels que les pratiques de contrôle, les normes et la discipline professionnelles et le comportement au travail.

JUST IN : « Les tout-petits ! » Les eurocrates rejettent l’offre britannique de se retirer d’un programme scientifique de 15 milliards de livres sterling

Le CWJ a averti que l’enquête se verrait « refuser le pouvoir d’obliger la police à produire des preuves et de protéger les témoins vulnérables et les dénonciateurs » car elle ne serait pas statutaire et a demandé qu’elle examine les « problèmes plus larges d’abus perpétrés par la police » plutôt que le seul cas Couzens.

Le groupe a déclaré avoir écrit à Mme Patel le mois dernier pour « soulever de sérieuses préoccupations » mais n’avoir reçu aucune réponse, ajoutant: « Compte tenu de l’échec du secrétaire d’État à répondre à la lettre de CWJ ou à prendre des mesures pour répondre aux préoccupations soulevées, nous avons maintenant pris démarches formelles pour entamer le processus de poursuite en justice du ministre de l’Intérieur. »

La lettre avant réclamation, publiée lundi, demande que la portée de l’enquête soit élargie et qu’elle soit rendue statutaire, ainsi que la confirmation que le panel qui la dirigera comprendra des experts sur la violence à l’égard des femmes et des filles.

A NE PAS MANQUER

Fuming France prépare de nouvelles sanctions dans la ligne de pêche [REACTION]

Trahison du Brexit alors que la TVA de l’UE sur les factures d’énergie des ménages ne sera pas réduite [INSIGHT]

La reine lance un avertissement aux dirigeants mondiaux alors qu’elle est forcée de manquer le sommet [REPORT]

Le groupe a également demandé à Mme Patel de prendre « des mesures immédiates pour résoudre le problème du traitement policier des femmes ».

La directrice de CWJ, Harriet Wistrich, a déclaré: « Il est clair que les abus de femmes perpétrés par la police sont devenus un scandale national qui exige une réponse urgente et appropriée. »

L’avocate du groupe, Debaleena Dasgupta, a déclaré: « Nous avons écrit au ministre de l’Intérieur de manière moins formelle il y a plus de trois semaines pour lui demander une action urgente.

«Nous sommes déçus que non seulement elle n’ait pris aucune mesure, mais elle n’ait même pas répondu, bien qu’elle soit consciente que nos demandes ont été reprises par de nombreux groupes ayant une expérience et une expertise sur cette question.

« Ce ne sont pas les actions d’un ministre de l’Intérieur déterminé à lutter rapidement contre les abus de femmes perpétrés par la police.

« Malheureusement, nous avons maintenant été obligés de prendre des mesures formelles pour engager une procédure de contrôle judiciaire.

« Nous appelons le ministre de l’Intérieur à confirmer que cette enquête sera une enquête statutaire, soutenue par tous les pouvoirs et garanties juridiques. »