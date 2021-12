Priti Patel frappée par une action en justice pour des projets de renvoi de bateaux de migrants en France | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le groupe de campagne Freedom from Torture affirme que la politique du gouvernement n’a aucun fondement juridique et augmenterait le risque de noyade dans la Manche dans une plainte qu’il a déposée auprès du tribunal administratif. Il est entendu que des documents plaident en faveur d’un contrôle judiciaire complet des plans du ministère de l’Intérieur après que le département de Mme Patel aurait « refusé de fournir une réponse substantielle aux motifs de la contestation judiciaire », rapporte Independent.

Sonya Sceats, directrice générale de Freedom from Torture, a déclaré au journal : « Cette politique de refoulement cruelle est la dernière tentative de Boris Johnson de déchirer le livre de règles qui nous protège tous.

« Nous ne devrions pas avoir besoin de lancer une contestation judiciaire pour forcer ce gouvernement à reconnaître le caractère sacré de la vie.

« Nous savons, grâce à notre travail avec les survivants de la torture, que les personnes en quête de sécurité n’ont généralement pas d’autre choix que de voyager sans obtenir d’autorisation préalable, que ce soit parce qu’elles viennent d’un pays où elles ne peuvent pas demander de passeport ou parce que le Royaume-Uni n’accordera pas de visas aux personnes. demande d’asile. »

Tessa Gregory, partenaire de Leigh Day, a déclaré à l’Independent qu’il n’y avait « aucune base dans le droit interne » pour les refoulements.

Elle a déclaré: « La politique place le Royaume-Uni en violation de ses obligations en vertu de la Convention sur les réfugiés et de la Loi sur les droits de l’homme.

« À la lumière du risque pour la vie résultant de toute utilisation de la politique – et étant donné que plus de 25 000 personnes ont traversé la Manche pour le Royaume-Uni jusqu’à présent cette année – nous avons déposé une procédure de contrôle judiciaire contre le ministre de l’Intérieur, qui demande au tribunal de déclarer la politique de refoulement illégale. »

Care4Calais, Channel Rescue et le syndicat PCS, représentant le personnel des forces frontalières, ont également annoncé une action mais n’ont pas encore déposé de plainte devant les tribunaux.

En vertu des nouvelles lois, le personnel des forces frontalières bénéficierait d’une immunité partielle contre les poursuites si les migrants devaient se noyer lors des refoulements.

Le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré à l’Independent que la politique était « illégale, impraticable et surtout moralement répréhensible ».

Il a poursuivi: « Nos membres des forces frontalières sont consternés à l’idée qu’ils seront contraints de mettre en œuvre une politique aussi cruelle et inhumaine. Si le gouvernement n’abandonne pas cette approche épouvantable, nous poursuivrons toutes les voies légales, y compris un contrôle judiciaire. «

Freedom from Torture allègue que repousser des bateaux revient à autoriser le gouvernement à avoir un comportement illégal des agents des forces frontalières et que cette pratique est en conflit avec la Convention de 1951 sur les réfugiés ainsi qu’avec la Convention européenne des droits de l’homme.

Il dit que les pouvoirs d’exécution existants, en vertu de la loi sur l’immigration de 1971, ne permettent pas aux bateaux d’être forcés de quitter les eaux britanniques et qu’il n’y a aucune base pour les refoulements dans la loi britannique.

Un comité de la Chambre des Lords a déjà écrit à Mme Patel pour lui dire que ses membres n’étaient pas convaincus que les plans étaient sûrs ou légaux.

Dans une lettre publiée mercredi, ils déclarent : « Nous ne savons pas que le gouvernement [has] publié aucun argument pour étayer l’affirmation selon laquelle une base juridique existe actuellement.

Les députés ont voté mardi contre un amendement au projet de loi sur la nationalité et les frontières qui aurait empêché que les pouvoirs soient utilisés d’une manière ou dans des circonstances qui pourraient mettre en danger la vie en mer.

Présentée par Harriet Harman, qui préside le Comité mixte des droits de l’homme, la proposition a été rejetée par 313 voix contre 235.

Le comité a demandé que les propositions soient abandonnées ou modifiées, mais le projet de loi a été adopté par les Communes mercredi.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que dans le cadre de la réponse opérationnelle en cours du gouvernement, et pour éviter de nouvelles pertes de vie en mer, il continue d’évaluer et de tester une gamme d’options sûres et légales pour trouver des moyens d’arrêter les petits bateaux, ce qui rend dangereux et inutile traversée de la Manche.

Il a ajouté: « Ceux-ci sont tous conformes et livrés conformément au droit national et international. »

Le mois dernier, 27 personnes ont tragiquement perdu la vie lors d’une tentative de traversée.

Plus de 25 000 migrants ont traversé la Manche vers le Royaume-Uni cette année par rapport à 2020 où 8 469 avaient effectué le périlleux voyage.

Le record du plus grand nombre de migrants arrivant en une seule journée a été établi en novembre lorsque 1 185 personnes sont arrivées sur les côtes britanniques.