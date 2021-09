Priti Patel fulmine contre “l’abus de pouvoir et de confiance” alors qu’elle s’en prend au “monstre” tueur de Sarah | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Priti Patel répond à la condamnation de Wayne Couzens

Et le ministre de l’Intérieur a déclaré que la tragédie l’avait laissée “écoeurée” alors qu’elle condamnait “l’abus de pouvoir et de confiance troublant” qui a conduit à la mort de la femme de 33 ans. Couzens, 48 ​​ans, a été condamné aujourd’hui à une peine à perpétuité – ce qui signifie qu’il mourra en prison – à l’Old Bailey, Lord Justice Fulford affirmant que la peine maximale était justifiée par la gravité « exceptionnellement élevée » de l’affaire.

Après le prononcé de la sentence, Mme Patel, la députée conservatrice de Witham, a tweeté : « Ce qui est arrivé à Sarah me fait mal au ventre.

“Elle est dans mes pensées chaque jour et j’ai vu de mes propres yeux la bravoure, le courage et la détermination de la famille aimante de Sarah.”

Mme Patel a ajouté : « Le policier qui l’a tuée est un monstre. Je me réjouis du fait qu’il a affronté toute la force de la loi et qu’il ne sera plus jamais libre de marcher dans les rues de notre pays.

Priti Patel a déclaré que Wayne Couzens était un “monstre” (Image: GETTY)

Cressida Dick s’exprimant aujourd’hui (Image: GETTY)

« Chaque policier à qui j’ai parlé est dégoûté et écoeuré par les crimes commis par un policier en service. La grande majorité des policiers servent avec la plus grande intégrité.

“Mais nous ne pouvons pas ignorer cet abus de pouvoir et de confiance inquiétant.”

Elle a déclaré : « Alors que nous rendons hommage à Sarah et à sa famille, en tant que ministre de l’Intérieur, mais aussi en tant que femme, je ne prends rien de plus au sérieux que mon devoir de protéger les habitants de ce pays.

Sarah Everard, 33 ans, a été assassinée par Couzens en mars (Image: GETTY)

« Permettez-moi d’assurer aux femmes et aux filles du monde entier que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les protéger de la violence et du harcèlement. »

Le tribunal a appris comment l’agent des armes à feu Couzens avait utilisé sa carte de mandat délivrée par la police métropolitaine et ses menottes pour arrêter illégalement Mme Everard alors qu’elle revenait de la maison d’un ami à Clapham, dans le sud de Londres, le 3 mars.

Il l’a ensuite emmenée dans une zone isolée près de Douvres dans le Kent, où il s’est garé et a violé Mme Everard.

Priti Patel s’exprimant aujourd’hui après la condamnation (Image: GETTY)

Tweet de Priti Patel (Image: Twitter)

À 14h30 le lendemain, elle était morte, étranglée par la ceinture de Couzens. Il a ensuite brûlé son corps dans un réfrigérateur dans une zone boisée qu’il possédait près d’Ashford, avant de jeter les restes dans un étang.

S’exprimant au ministère de l’Intérieur, Mme Patel a ajouté: “Il y a des questions, des questions sérieuses auxquelles la police métropolitaine doit répondre.

«Depuis le jour même de la disparition de Sarah, j’ai clairement été en contact avec la police métropolitaine et j’ai posé des questions sur le comportement du suspect potentiel à l’époque et sur toutes les exigences et contrôles qui auraient dû être mis en place. .”

Les derniers mouvements de Sarah Everard (Image : Express)

La commissaire du Met, Dame Cressida Dick, a été appelée à démissionner au milieu des demandes d’action urgente pour rétablir la confiance des femmes dans la police après que Couzens a été condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre.

Plus tôt ce mois-ci, son contrat a été prolongé de deux ans, ce qui signifie qu’elle continuera à diriger le Met jusqu’en 2024.

Lorsqu’on lui a demandé si Dame Cressida devait démissionner, Mme Patel a déclaré: “Je continuerai à travailler avec la police métropolitaine et le commissaire pour les obliger à rendre des comptes comme tout le monde s’attendrait à ce que je le fasse, et je continuerai de le faire.”

L’inspecteur en chef de la police, Sir Tom Winsor, a déclaré à The World At One de BBC Radio 4 : « Cressida Dick n’est pas responsable des actes individuels de chaque policier, y compris un policier de l’intention criminelle épouvantable de Wayne Couzens.

Croquis d’un artiste de la cour de Wayne Couzens (Image: Elizabeth Cook)

“Cressida Dick a beaucoup de soutien de ses officiers et a dirigé la force avec distinction.”

Le sous-commissaire du Met, Sir Stephen House, a déclaré au comité de la police et de la criminalité de l’Assemblée de Londres que les actions de Couzens “constituent une trahison flagrante de tout ce en quoi nous croyons dans la police, tout ce que le Met représente”.

Il a ajouté: “Il était l’un des nôtres et nous devons nous examiner très, très attentivement pour comprendre comment il a été autorisé à être l’un des nôtres et qu’est-ce que cela dit de nous en tant qu’organisation qu’il était.”

Sir Stephen a déclaré que l’affaire avait soulevé des questions sur le recrutement et la vérification, ajoutant: “Nous savons que nous devons travailler pour rétablir la confiance, et nous ferons tout notre possible pour y parvenir.”