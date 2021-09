Priti Patel fulmine contre les manifestants du M25 : « Utiliser des tactiques de guérilla pour perturber la majorité ouvrière ! | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La manifestation pour le climat du M25 perturbée alors que la police éloigne des manifestants

Le ministre de l’Intérieur a déclaré: “Les manifestations pacifiques sont la pierre angulaire de notre démocratie et il y aura toujours un espace pour que les groupes légitimes fassent entendre leur voix.” Cependant, elle était moins indulgente dans son approche en ce qui concerne les tactiques spécifiques utilisées. Elle a déclaré: “Ce gouvernement ne restera pas inactif et ne permettra pas à une petite minorité de manifestants égoïstes de perturber considérablement la vie et les moyens de subsistance de la majorité qui travaille dur.”

Le député conservateur a pris le parti du grand public qui a vu ses déplacements quotidiens au travail gravement perturbés par les manifestants cherchant à améliorer l’isolation des maisons et l’environnement.

Mme Patel a déclaré: “Les tactiques de guérilla utilisées par Insulate Britain portent atteinte à leur cause et je sais que le public conviendra que les scènes sur le M25 cette semaine étaient totalement inacceptables.”

D’autres ministres du gouvernement ont appelé à une action rapide et décisive contre les perturbations causées par les manifestants.

Des manifestants vus sur le M25 (Image: .)

Lors d’un appel avec les chefs de police – dont la commissaire de la police métropolitaine Dame Cressida Dick – vendredi matin, Mme Patel aurait réitéré sa position et demandé des assurances alors qu’elle était informée de la situation.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a déclaré : « C’est dangereux et contre-productif. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut lutter contre le changement climatique, mais ce genre de comportement n’apporte rien, met les conducteurs en danger et augmente la pollution. Je m’attends à ce que la police prenne des mesures rapides pour dégager les routes.

Les services de police collaborateurs ont jusqu’à présent procédé à de nombreuses arrestations, notamment pour nuisance publique, obstruction de l’autoroute et complot visant à mettre en danger les usagers de la route.

Le M25 était vide alors que les manifestations bloquaient la circulation (Image: .)

La police de Surrey a déclaré que des agents avaient arrêté 14 personnes à la jonction 9, et la police d’Essex a déclaré que 24 personnes étaient détenues à la jonction 28 de la M25 et à la jonction 8 de la M11 où elle rejoint la A120.

Des agents de plusieurs services de police ont travaillé à l’unisson pour faire face à la manifestation, allant du service de police métropolitain à la police d’Essex.

Certains des manifestants les plus extrémistes avaient collé leurs mains à l’autoroute et ont exigé que le gouvernement prenne des «mesures crédibles».

D’autres manifestants ont exprimé leurs inquiétudes, mais n’ont pas été impliqués dans des tactiques plus extrêmes, et tous les manifestants n’ont pas été arrêtés.

Mme Patel, qui a défendu le projet de loi controversé sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, espère que la partie 3 du projet de loi, la section qui traite des manifestations et des rassemblements publics, donnera à la police plus de pouvoirs pour gérer de tels événements.

Cela permettra aux agents de criminaliser des actes de nuisance publique, ainsi que d’avoir un plus grand contrôle sur l’organisation et la planification de l’événement lui-même.

Cependant, le projet de loi lui-même a suscité des protestations, beaucoup déclarant que les pouvoirs supplémentaires conférés à la police conduiront à de nouvelles violences policières.

C’est quelque chose que certains de ceux qui s’opposent à la nouvelle loi ont qualifié de « draconien » avec le porte-parole des libéraux démocrates pour les affaires intérieures, Alistair Carmichael, déclarant : « Ils sapent la fière tradition britannique de défendre ce en quoi nous croyons et de respecter les droits des autres à faire de même.”

Priti Patel fulmine contre les manifestants du M25 : « Utiliser des tactiques de guérilla pour perturber la majorité ouvrière ! (Image : PARLIAMENTTV)

Les perturbations causées par les manifestations ont affecté la route longue de 117 milles, souvent citée comme l’une des plus fréquentées d’Europe.

Les quelque 200 000 usagers qui dépendent de la route pour leurs déplacements quotidiens et leurs besoins logistiques en ressentent les effets.

Un usager de la route déclarant sur Twitter : « Merci #InsulateBritain. Maintenant, je ne peux pas me mettre au travail pour enseigner aux jeunes que vous dites protéger”.

Un autre a déclaré : « C’est complètement égoïste de faire des ravages dans la vie des gens de cette manière. Je n’aurai pas été le seul à être en route pour l’hôpital. Ces extrémistes auraient pu tuer quelqu’un.

Le trafic s’intensifie jusqu’au site de la manifestation (Image: .)

Il reste maintenant à voir si les manifestations se poursuivront pour un 4e événement, et si oui, que peut-on faire pour à la fois respecter le droit de manifester, tout en maintenant le trafic sur autoroute autour de la capitale britannique.

Insulate Britain a déclaré que ses “actions se poursuivront jusqu’à ce que le gouvernement s’engage de manière significative à isoler l’ensemble des 29 millions de maisons qui fuient en Grande-Bretagne d’ici 2030, qui sont parmi les plus anciennes et les plus énergivores d’Europe”.

Ils ont demandé au gouvernement d’isoler tous les logements britanniques, à commencer par les logements sociaux d’ici 2025.

Des policiers retirent les manifestants de la scène (Image: .)

Des manifestations ont éclaté à la suite de l’annonce du projet de loi sur la police et la criminalité (Image: .)

L’isolation britannique a déclaré avoir tenté de bloquer les heures de l’autoroute orbitale de Londres après que 79 personnes ont été libérées de la détention policière après une manifestation similaire mercredi.

Dans l’état actuel des choses, les routes sont maintenant rouvertes et la circulation est à nouveau fluide pour le moment.

Le surintendant en chef de la police de Surrey, Jerry Westerman, a déclaré: «À la suite des informations faisant état d’un certain nombre de manifestants aux jonctions 8 et 10 de la M25 hier matin, nous avons pris des mesures rapides et vigoureuses pour nous assurer qu’ils ont été renvoyés après avoir ignoré les demandes de la police de continuer dans un endroit pacifique. manière.

«Je tiens à rassurer le public que toutes les forces impliquées travaillent en étroite collaboration pour garantir que toute autre activité est traitée de manière efficace et efficiente, avec des perturbations pour les personnes et les entreprises réduites au minimum.

“Lorsque les manifestations commencent à mettre en danger le public et à mettre en danger la sécurité des autres, nous devons agir rapidement et efficacement.”

Il a ajouté : « J’apprécie que ces manifestations aient causé des désagréments et une frustration considérables à ceux qui sont pris dans les retards de la circulation et je peux vous assurer que nous continuons de rassembler des preuves et de veiller à ce que ceux qui enfreignent la loi soient traduits en justice.

“Je tiens à remercier tous les automobilistes qui ont été pris dans les retards, hier et lundi, alors que nous traitions l’incident, pour leur coopération et leur patience.”