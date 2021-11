Priti Patel : le ministre de l’Intérieur avertit la France qu’elle doit intercepter tous les migrants de la Manche – ‘Faire plus’ | Royaume-Uni | Nouvelles

Priti Patel, 49 ans, rencontrera son homologue français Gerald Darmanin, 39 ans, cette semaine et devrait faire pression sur Paris pour qu’il redouble d’efforts pour intercepter chaque migrant traversant la Manche. Le Telegraph rapporte que le ministre de l’Intérieur et le ministre français de l’Intérieur discuteront de la manière dont le Royaume-Uni et la France peuvent trouver une « solution commune » à la crise des migrants.

Malgré les conditions météorologiques de novembre, la semaine dernière, un nombre record de 1 185 migrants a atteint les côtes britanniques jeudi.

Bien que Brexit Britain ait envoyé à la France le premier versement de 54 millions de livres sterling pour aider à financer leurs missions de surveillance, les autorités françaises n’ont intercepté que 99 des 1 284 personnes qui ont tenté de traverser la Manche.

Selon le Telegraph, M. Darmanin s’est engagé à intercepter 100% des transmanches une fois que tout l’argent aurait été remis.

Le nombre total de migrants qui ont effectué le périlleux voyage de 22 milles cette année jusqu’à présent est maintenant passé à plus de 23 500, soit près de trois fois plus que les 8 417 qui ont effectué le même voyage dans ce qui était censé être un record en 2020.

Dans une déclaration publiée au Telegraph, le député de Witham, partisan du Brexit, a déclaré que le passage des migrants de la semaine dernière montrait « nous devons faire plus ».

JUST IN : « Aidez le Royaume-Uni à monter de niveau ! » Brexit La Grande-Bretagne établira une stratégie d’exportation de 1 000 milliards de livres sterling par an d’ici 2030

Mme Patel, qui a succédé à Sajid Javid au ministère de l’Intérieur après que Boris Johnson est devenu Premier ministre à l’été 2019, a ajouté: « Je veux aller plus loin et plus vite et c’est pourquoi je m’entretiendrai avec M. Darmanin cette semaine. »

La lecture a poursuivi: «Il n’y a pas de solution unique à cette crise mondiale, mais je suis clair qu’à travers notre Nouveau Plan pour l’Immigration et notre partenariat avec les Français, nous allons ensemble briser ce modèle économique et empêcher les personnes vulnérables de se mettre entre les mains de vils criminels et leur vie en danger.

Le suivi des sondages de YouGov montre que l’immigration et l’asile sont le cinquième problème le plus important pour les électeurs britanniques à 21% – derrière seulement l’économie, la santé, l’environnement et le Brexit.

Cependant, parmi les électeurs conservateurs et du Brexit, le problème est considéré comme beaucoup plus important, avec 40 % de ceux qui ont voté « Partir » en 2016 et 39 % des conservateurs en 2019 disant qu’il s’agit du problème le plus important auquel le Royaume-Uni est confronté.

Selon le rapport du Telegraph, les députés conservateurs sont confrontés à des questions dans leurs circonscriptions sur ce que le gouvernement peut faire pour lutter contre la crise des migrants.

LIRE LA SUITE: Un chauffeur de taxi ‘Hero’ enferme un passager dans un taxi avant qu’une bombe n’explose près de l’hôpital de Liverpool

Cependant, à la suite d’accusations de dénigrement des conservateurs après la débâcle d’Owen Paterson, le parti de Boris Johnson a cédé sa longue avance consécutive de 36 dans les sondages d’opinion pour se situer à six points du Parti travailliste de Sir Keir Starmer.

Election Maps UK projette même que le propre siège de Boris Johnson à Uxbridge & South Ruislip est sur le fil du rasoir basé sur les sondages post-Paterson.

Mais Alexander Strafford, qui est devenu le tout premier député conservateur de Rother Valley en 2019, a déclaré : « En dehors de Covid, faire face à la crise des migrants est la priorité numéro un pour mes électeurs.

« Le gouvernement doit se concentrer sans relâche sur le règlement du gâchis qui se passe dans la Manche. »