Priti Patel : le ministre de l’Intérieur demandera à la police de faire plus pour protéger la liberté d’expression | Royaume-Uni | Des nouvelles

Priti Patel, 49 ans, tentera également d’inscrire dans la loi un nouveau code de conduite qui mettra en place des contrôles sur la façon dont les agents enregistrent de tels incidents. Le changement intervient après que l’ex-PC Harry Miller, 56 ans, a remporté une bataille judiciaire sur son droit de tweeter sur les problèmes transgenres.

Le College of Policing décrit les incidents haineux non criminels comme « lorsqu’il est établi qu’aucune infraction criminelle n’a eu lieu, mais que la victime ou toute autre personne perçoit que l’incident a été motivé en tout ou en partie par l’hostilité ».

S’exprimant devant la Cour d’appel lundi, la juge principale Dame Victoria Sharp, 65 ans, a déclaré que les directives de la police n’avaient rien fait pour exclure « les plaintes irrationnelles … et peu, voire rien, pour remédier à l’effet paralysant que cela pourrait avoir sur l’exercice légitime de la liberté d’expression ».

Le commentateur conservateur et secrétaire général de la Free Speech Union Toby Young, 58 ans, a célébré le jugement de la Cour d’appel sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré : « Harry Miller vient de remporter une énorme victoire devant la Cour d’appel.

« La Cour a statué que l’enregistrement d’incidents haineux non criminels est une ingérence illégale dans la liberté d’expression. »

Il a ajouté dans un communiqué : « L’Union pour la liberté d’expression est fière d’avoir joué un rôle dans l’obtention de cette victoire historique, mais la part du lion du mérite revient à Harry Miller.

« Grâce à son courage et à sa ténacité, nous pouvons tous nous reposer un peu plus facilement dans nos lits ce soir, sachant que la police n’est pas sur le point de frapper à nos portes parce que nous avons fait une blague inappropriée sur Twitter.

« Ils devraient surveiller nos rues, pas nos tweets. »

Selon le Times, le ministre de l’Intérieur devrait déposer un amendement au projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux en janvier, qui empêcherait les forces de traiter les données personnelles liées aux incidents haineux non criminels, ajouterait de la transparence au processus et renforcer les garde-fous.

On pense que l’amendement du député de Witham est présenté pour répondre aux préoccupations concernant les pratiques actuelles après que plusieurs cas, dont un impliquant l’ancienne ministre de l’Intérieur Amber Rudd, 58 ans, ont été enregistrés comme des incidents haineux.

La police du Bedfordshire a également enregistré un incident haineux non criminel après qu’un homme a sifflé la chanson thème de Bob le bricoleur à son voisin.

Un total de 10 840 incidents haineux non criminels auraient été enregistrés à travers le pays en 2020.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le code de pratique s’alignerait sur le récent jugement.

Mme Patel aurait l’intention de confier le poste au College of Policing et au National Police Chiefs’ Council.

Elle a déclaré: « La police aura toujours mon soutien pour enquêter de manière approfondie sur les crimes de haine, mais elle doit le faire tout en protégeant le droit fondamental de la liberté d’expression. »