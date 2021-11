Priti Patel : le poste de ministre de l’Intérieur sous pression alors que les passages de migrants augmentent | Politique | Nouvelles

Les traversées de migrants ont connu une énorme augmentation cette année, avec 25 000 canots pneumatiques atteignant déjà le Royaume-Uni cette année. C’est le triple du nombre de dériveurs qui ont atteint le Royaume-Uni l’année dernière.

Mais un ministre du Cabinet a déclaré que son travail pourrait être sérieusement mis en doute – si ces traversées se poursuivaient.

Le ministre a déclaré au Sun: « Boris a un faible pour elle et elle est globalement inviolable depuis le remaniement, mais elle est à court de route. »

Ils ont ajouté : « Si vous ne changez pas le personnel, vous devez changer la politique. »

Cela survient alors que certains membres du personnel du ministère de l’Intérieur ont appelé Mme Patel pour sa gestion de la situation.

Un membre du personnel du ministère de l’Intérieur a déclaré: « Elle nous déteste et nous la détestons tous. »

Un autre a ajouté: «Ce qui est devenu très clair, c’est qu’elle est pour elle-même et ne s’intéresse qu’à la façon dont cela se déroule publiquement.

« Si nous travaillions réellement en collaboration, alors nous pourrions faire avancer les choses, mais au lieu de cela, nous n’avons que des déclarations publiques du ministre de l’Intérieur sur le coucou des nuages ​​et nous regardons tous et pensons: » Eh bien, cela ne fonctionnera pas « . «

La Home Sec avait menacé de « repousser » les migrants qui tentaient d’entrer au Royaume-Uni.

Cependant, cela a été jugé « impraticable » par un fonctionnaire.

Mme Patel et le secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, Matthew Rycroft, ont publié une déclaration dans le but de calmer la situation actuelle.

Ils ont déclaré: « Bien que les attaques personnelles et anonymes soient regrettables et constituent une partie très malheureuse de la vie publique…

« Nous ne les laisserons pas distraire de la construction d’un département capable de relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

« Le ministère de l’Intérieur est chargé de mettre en œuvre certaines des plus grandes priorités de ce gouvernement – ​​recruter 20 000 policiers et réduire la criminalité, protéger notre pays du terrorisme et mettre en œuvre le nouveau plan d’immigration.

« Nous sommes tous les deux extrêmement reconnaissants pour le travail acharné des milliers de fonctionnaires qui travaillent pour le faire chaque jour.

« Bien que les attaques personnelles et anonymes soient regrettables et font partie intégrante de la vie publique, en tant que dirigeants conjoints du ministère de l’Intérieur, nous ne les laisserons pas détourner l’attention de la création d’un département capable de relever les défis d’aujourd’hui et de demain. »

Un fidèle de Mme Patel a déclaré au Sun : « Les sacs postaux débordent.

« Elle se bat pour son travail maintenant. »