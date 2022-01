Priti Patel met en garde Lords contre une tentative d’affaiblir les lois sur la criminalité au couteau | Politique | Des nouvelles

La ministre de l’Intérieur Priti Patel (Image : Steve Parsons-WPA Pool/.)

Le ministre de l’Intérieur s’adressait exclusivement au Sunday Express après l’arrestation d’un jeune de 13 et 24 ans soupçonné d’avoir poignardé un homme à mort dans une rue de l’ouest de Londres.

Mme Patel a insisté sur le fait que les pouvoirs contenus dans un nouveau projet de loi, y compris des contrôles et des fouilles améliorés, sauveraient des vies et empêcheraient « un cercle vicieux de récidive ».

Il était vital de « prévenir de futures tragédies », a-t-elle déclaré. Un nombre record d’adolescents ont été tués dans les rues de Grande-Bretagne l’année dernière, 30 adolescents et jeunes hommes ont perdu la vie rien qu’à Londres.

Le dernier incident a vu Dariusz Wolosz, un Polonais de 46 ans, attaqué et tué par un groupe d’hommes près de son domicile dans l’ouest de Londres la semaine dernière.

Le projet de loi sur la police, le crime et la détermination de la peine est présenté aux Lords cette semaine, et les pairs ont été avertis que toute tentative de le retarder pourrait coûter des vies.

Mme Patel a annoncé que le projet de loi sur la police, la criminalité et la détermination de la peine comprendra des mesures visant à créer des ordonnances de réduction de la violence grave (SVRO) qui donneront à la police le pouvoir d’arrêter et de fouiller des adultes qui ont déjà été avertis ou condamnés pour des crimes commis avec un couteau ou d’autres armes offensives. .

Mais la révélation intervient alors que les travaillistes envisagent de rejoindre les Lib Dems et certains pairs interbancaires pour amender sérieusement le projet de loi qui entraînera de nouvelles peines sévères pour les crimes et inclura des mesures pour lutter contre les manifestations illégales de groupes comme Extinction Rebellion.

Un pair travailliste senior a déclaré au Sunday Express : « On nous a dit que nous étions sur un whip à trois lignes toute la semaine avec ce projet de loi pour nous assurer que nous pouvons voter sur les amendements.

« Notre banc avant a été en pourparlers avec les Lib Dems et certains [independent] interbancaires de faire adopter un certain nombre d’amendements.

Mais le ministre de l’Intérieur a déclaré au Sunday Express que la nouvelle loi était essentielle pour lutter contre les crimes graves et prévenir les coups de couteau mortels.

Mme Patel a déclaré: «En tant que ministre de l’Intérieur, j’ai vu la dévastation laissée par les crimes au couteau. Les familles des personnes décédées disent presque toujours que davantage aurait pu être fait pour empêcher la mort de leur proche. Nous leur devons de renforcer nos lois et de prévenir de futures tragédies.

« Jusqu’à présent, nos efforts portent leurs fruits : la violence grave et les crimes au couteau ont diminué depuis 2019, mais il existe malheureusement un cercle vicieux de récidive en ce qui concerne les crimes au couteau.

«Je sais que les lecteurs du Sunday Express ne veulent pas voir des délinquants connus relâchés dans la rue pour recommencer à porter des couteaux – c’est pourquoi la police devrait avoir le droit de les arrêter et de les fouiller pour s’en assurer.

« De plus, nous ne devrions pas attendre que des porteurs de couteaux connus les brandissent avant que la police n’intervienne. C’est pourquoi nous introduisons de nouveaux pouvoirs afin que la police puisse rechercher de manière proactive ceux dont nous savons qu’ils ont déjà porté un couteau.

«Nos ordonnances de réduction de la violence grave éloigneront davantage de délinquants d’une vie de crime, tout en garantissant que s’ils persistent, ils sont plus susceptibles d’être arrêtés et davantage de vies seront potentiellement sauvées – c’est ce que signifie l’arrêt et la recherche.

Elle a ajouté : « Ce nouveau pouvoir était une promesse que nous avons faite au peuple britannique lors des élections générales et nos propositions ont obtenu la majorité à la Chambre des communes. Les Lords doivent maintenant les voter et aider à prévenir de futures pertes en vies humaines. »

La loi permettrait à la police ou aux procureurs de demander aux tribunaux d’accorder un SVRO dans un cas où un délinquant a utilisé un couteau ou une arme offensive – ou s’il en portait un illégalement lorsqu’il commettait un autre crime.

L’interpellation et la fouille sont un pouvoir vital pour la police de prévenir le crime et son utilisation a entraîné le retrait de 16 000 armes dangereuses de nos rues l’année dernière.

En soutien aux propositions du gouvernement, Patrick Green, directeur général du Ben Kinsella Trust, du nom d’une victime d’un crime au couteau à Londres en 2008, a déclaré : « Une fois que quelqu’un prend l’habitude de porter un couteau, cela devient une habitude qui peut les conduire à être entraînés dans une vie de criminalité.

« Les ordonnances de réduction de la violence grave permettront au système judiciaire d’intervenir auprès des délinquants qui ont du mal à échapper au cycle de la violence. Il est essentiel que le système judiciaire soit proactif plutôt que réactif avant qu’il ne soit trop tard pour une autre famille. »

Le Sunday Express a également appris que Mme Patel et la procureure générale Suella Benjamin avaient eu des entretiens avec l’influent groupe de députés conservateurs Common Sense présidé par l’ancien ministre Sir John Hayes pour envisager des modifications au projet de loi à la suite des verdicts de non-culpabilité « pervers ». pour les manifestants de gauche qui ont abattu la statue de Sir Edward Colston à Bristol.

Dans une lettre adressée à eux et au secrétaire à la Justice Dominic Raab, le groupe a demandé une modification de la loi pour renforcer les pouvoirs du procureur général de faire réviser les verdicts par la Cour d’appel.

Le groupe a suggéré que les changements pourraient « renforcer l’application effective des lois existantes, fournir des orientations encore plus claires aux tribunaux sur les instructions des juges et les motifs d’acquittement, et prendre de nouvelles mesures pour à la fois dissuader et punir les foules violentes du type de celles qui se sont déchaînées impunies à Bristol. «

Ils ont décrit les quatre accusés comme des « vandales impénitents, vantards » et il est entendu que Mme Braverman envisage de porter l’affaire devant la Cour d’appel avec ses pouvoirs existants.

Ils se sont demandé si le procès aurait dû être entendu par un jury et s’il aurait dû avoir lieu en dehors de Bristol où le crime avait eu lieu.

Tout en acceptant que le système de jury est « une pierre angulaire » de la justice britannique, les 24 députés et pairs ont ajouté : « La foi dans l’État de droit et la confiance dans le système de jury sont des éléments essentiels d’une justice pénale efficace, qui est menacée lorsque le public , avec étonnement, des verdicts manifestement absurdes, pervers de ce genre.

Les inquiétudes concernant le fait que les travaillistes soient indulgents envers le crime et ne tiennent pas tête aux manifestants auraient pu contribuer à alimenter un rassemblement pour les conservateurs dans les sondages après avoir vu le soutien chuter le mois dernier à la suite d’allégations de verrouillage détruisant les fêtes de Noël à Whitehall.

Le dernier sondage Opinium de ce week-end montre que l’avance des travaillistes sur les conservateurs est revenue à 5 points, contre 7. La part des voix des travaillistes est de 39%, inchangée par rapport à fin décembre, tandis que les conservateurs sont à 34% (+2).