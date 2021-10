Priti Patel présente de nouvelles dispositions de sécurité potentielles pour les députés « Nous devons combler toutes les lacunes » | Politique | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur a déclaré « nous devons combler toute lacune » dans les dispositions de sécurité pour les députés. S’exprimant lors de l’émission Trevor Phillips On Sunday sur Sky News, Priti Patel a noté que les conseillers ainsi que les députés rencontraient régulièrement le public. Elle a déclaré que les conseillers sont « là tous les jours, pour préserver et protéger, vous savez que l’essence même de notre démocratie. Nous devrions, à juste titre, nos représentants élus doivent pouvoir circuler en toute confiance – avec la certitude qu’ils sont en sécurité et en sécurité dans le travail qu’ils font.

Elle a déclaré qu' »il y a des mesures pratiques » prises autour de la sécurité des députés et des politiciens, donnant comme exemples « la réservation de rendez-vous à l’avance, la vérification des détails des personnes que vous voyez, la vérification des emplacements à l’avance où vous vous rendez, bien sûr que vous n’êtes pas seul. Je pourrais continuer – il y a d’autres choses, liées au maintien de l’ordre et à la sécurité aussi.

« Il y a déjà des choses en place mais je le suis maintenant beaucoup, et Lindsay Hoyle le président de la Chambre et moi, avec la police, et avec d’autres aussi, nous devons combler toutes les lacunes essentiellement là où nous pensons que vous le savez là-bas sont des préoccupations. »

Lorsqu’on lui a demandé si les députés pouvaient recevoir le niveau de protection rapprochée qu’ils reçoivent à Westminster, elle a répondu: « Tous ces problèmes et options sont actuellement pris en considération. »

Elle a ajouté: « Il y a déjà beaucoup de travail en cours. »

LIRE LA SUITE: Le ministre dit qu’il sera difficile pour «la congrégation de récupérer»

Mme Patel a ajouté que le président de la Chambre des communes avait « déjà mis en place une série de mesures » pour protéger les députés après l’attaque fatale de vendredi contre Sir David Amess.

Elle a déclaré que le président « a déjà mis en place une série de mesures après vendredi, comme nous l’avons fait avec les services de police, mais à l’intérieur de celles-ci, d’autres options sont envisagées, par exemple, lorsque vous effectuez vos opérations chirurgicales, pourriez-vous avoir des agents ou une sorte de protection pendant que vous tenez votre chirurgie?

« Maintenant, ce n’est pas à moi de déterminer le mécanisme pour cela pour le moment, mais des discussions sont en cours en ce moment sur tout un spectre. Ce n’est qu’un exemple, et il y en a d’autres qui sont activement à l’étude en ce moment. «

Elle a déclaré qu’il ne s’agissait « pas nécessairement de nouvelles ressources » mais a déclaré que « nous ferons absolument tout pour – pour moi et pour le gouvernement – il s’agit de sauvegarder notre démocratie et de permettre à nos élus de continuer à faire ce qu’ils font, au service du public . »

Lors de la veillée, le conseiller de Southend Alan Dear s’est adressé aux personnes rassemblées en cercle autour de dizaines de bougies allumées sur l’herbe.

« Pour moi, et je sais pour vous tous parce que vous êtes ici, ça a été des 24 heures terribles pour nous tous », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Pour moi, (Sir David) était un bon ami, et je sais qu’il était un bon ami pour vous tous ici.

« Il a passé 40 ans de sa vie à s’occuper des habitants de Basildon et de Southend. C’était un homme très gentil, aimant et doux.

« Un gentleman et un homme doux. C’est une personne que je n’oublierai jamais. »