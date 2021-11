Priti Patel a promis de faire pression pour l’amélioration la semaine prochaine (Photo: ././.)

Priti Patel a averti qu’il pourrait y avoir « des scènes encore pires » dans la Manche cet hiver que le chavirement qui a fait 27 morts si la coopération avec l’Europe n’est pas renforcée.

Le ministre de l’Intérieur a promis de « continuer à pousser » à l’amélioration la semaine prochaine, bien qu’il ait été désinvité par les Français d’une réunion de collègues européens pour faire face à la crise.

Les ministres de l’Intérieur de France, des Pays-Bas, de Belgique et de la Commission européenne doivent se réunir dimanche à Calais pour discuter des traversées en petits bateaux.

Le président Emmanuel Macron s’est mis en colère lorsque Boris Johnson a partagé une lettre qui lui était adressée exposant des propositions sur la manière de traiter le problème sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré qu’ils n’étaient « clairement pas ce dont nous avons besoin pour résoudre ce problème », ajoutant que la lettre du Premier ministre « ne correspond pas du tout » aux discussions que lui et M. Macron ont eues lors de leur entretien mercredi.

« Nous en avons marre du double langage », a-t-il ajouté, et a déclaré que la décision de M. Johnson de publier sa lettre sur son fil Twitter suggérait qu’il n’était « pas sérieux ».

Mais Mme Patel a déclaré que les conversations avec son homologue français, Gerald Darmanin, avaient été « constructives » jeudi, bien qu’elle n’ait pas répété le terme de leurs entretiens vendredi alors que la querelle diplomatique atteignait son apogée.

Elle a déclaré dans un communiqué: « Comme je l’ai dit à maintes reprises, il n’y a pas de solution miracle, pas de solution miracle.

«Le Royaume-Uni ne peut pas s’attaquer seul à ce problème, et dans toute l’Europe, nous devons tous intensifier nos efforts, assumer nos responsabilités et travailler ensemble en temps de crise.

« Nous ne reculerons pas devant le défi auquel nous sommes confrontés, et la semaine prochaine, je continuerai à faire pression pour une plus grande coopération avec les partenaires européens, car ne pas le faire pourrait entraîner des scènes encore pires dans l’eau glaciale au cours des prochains mois d’hiver. ‘

La tragédie de mercredi a fait 27 morts, dont une femme enceinte, des enfants et une femme kurde de 24 ans du nord de l’Irak essayant de retrouver son fiancé.

Il s’agit du nombre de morts le plus élevé jamais enregistré dans la crise actuelle.

Le Premier ministre a tweeté une lettre à M. Macron décrivant son appel à l’ouverture de pourparlers sur un accord de retour bilatéral, affirmant que cela pourrait avoir « un impact immédiat et significatif » sur les tentatives de traverser la Manche, après que le Royaume-Uni a quitté un accord de retour de l’Union européenne avec Brexit.

M. Johnson a également réitéré un appel à des patrouilles conjointes franco-britanniques par les autorités frontalières le long des plages françaises pour empêcher les bateaux de partir, ce à quoi Paris a longtemps résisté.

Le président Emmanuel Macron était en colère lorsque Boris Johnson a partagé une lettre qui lui était adressée exposant des propositions sur la manière de traiter le problème sur les réseaux sociaux (Photo: EPA)

Damian Hinds, dont le mémoire couvre la sécurité et les frontières, a défendu la lettre du Premier ministre comme « exceptionnellement favorable et collaborative » après que Paris a été enragé par M. Johnson qui l’a rendue publique.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Les responsables britanniques et français ont travaillé ensemble tout au long, en fait, nous travaillons ensemble depuis des années, sur ces questions vraiment importantes. » Le partenariat est solide.

M. Hinds a insisté sur le fait que « personne ne propose de violer la souveraineté » au milieu des inquiétudes suscitées par la demande de responsables britanniques de se joindre aux patrouilles sur les plages françaises.

Il a ajouté: » Le ton de la lettre est exceptionnellement favorable et collaboratif, il reconnaît absolument tout ce que le gouvernement et les autorités français ont fait, qu’il s’agit d’un défi partagé, mais que maintenant, particulièrement poussés par cette terrible tragédie, nous devons aller plus loin , nous devons approfondir notre partenariat, nous devons élargir ce que nous faisons, nous devons élaborer de nouvelles solutions créatives.’

M. Hinds a reconnu les défis de la police du littoral français, mais a ajouté: « Il y a plus à faire et il est clair que nous ne pouvons pas simplement dire que c’est difficile car il s’agit de centaines de kilomètres de côtes, nous devons faire ce qui est nécessaire pour sauver des vies humaines .’

