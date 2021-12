Priti Patel prolonge le délai pour les demandes d’asile, laissant les migrants dans un «état de limbes» | Royaume-Uni | Nouvelles

Priti Patel, 49 ans, a dévoilé une modification du projet de loi sur les nationalités et les frontières qui permet au ministère de l’Intérieur d’examiner la demande d’asile d’un migrant nouvellement arrivé plus longtemps que la limite de six mois à laquelle il était auparavant contraint. Selon l’International Organisation pour les migrations.

Une source gouvernementale a déclaré: «L’amendement signifie que les six mois ne sont pas explicitement spécifiés dans la loi, ce qui signifie qu’il donne au gouvernement une plus grande flexibilité pour modifier les six mois.

« Nous ne nous attachons pas les mains derrière le dos en imposant six mois de loi. »

Des groupes de réfugiés ont affirmé que cela laisserait les migrants dans un « état perpétuel de limbes ».

Cependant, les militants de l’immigration ont affirmé que la période prolongée était une décision nécessaire en raison de la difficulté de renvoyer les migrants vers des pays tiers « sûrs ».

Alp Mehmet, président de Migration Watch UK, a déclaré : « L’absence de retours de ceux qui sont venus ici illégalement de pays sûrs depuis le début de l’année – pas qu’il y en ait eu beaucoup auparavant – souligne l’échec du gouvernement à reprendre le contrôle de notre frontières qu’ils ont promis.

« Douvres est devenue la porte d’entrée du Royaume-Uni pour les entrants illégaux.

« Sur le contrôle de l’immigration, le public a clairement vendu un chiot. »

Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré : « Le gouvernement a l’intention de laisser les personnes vivant dans un état de limbes perpétuels dans un no man’s land où leur droit de demander la protection des réfugiés au Royaume-Uni leur est cruellement retiré.

« La plupart des hommes, des femmes et des enfants qui traversent la Manche, y compris ceux qui ont échappé aux talibans, fuient la persécution et l’oppression.

« Pendant des générations, les premiers ministres depuis Churchill ont donné à des gens comme eux le droit à une audition équitable sur le sol britannique, quelle que soit la façon dont ils atteignent nos côtes. »

Au moins 26 611 personnes ont effectué le dangereux voyage vers le Royaume-Uni en bateau cette année jusqu’au 25 novembre, ce qui représente plus de trois fois le chiffre total pour l’ensemble de 2020.

Les demandes d’asile en Grande-Bretagne sont à leur plus haut depuis 2004, selon les estimations officielles.

Cependant, d’autres pays d’Europe enregistrent également un nombre élevé de demandes d’asile.

L’année dernière, l’Allemagne avait le plus grand nombre de demandeurs d’asile dans l’UE avec 122 015 demandeurs, tandis que la France comptait 93 475 demandeurs.