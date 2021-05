Priti Patel refuse d’exclure des poursuites après le rapport de Diana Panorama

H

ome Secrétaire Priti Patel a refusé d’exclure des poursuites pénales à la suite de la publication du rapport Dyson dans l’interview Panorama de la BBC en 1995 avec Diana, princesse de Galles.

L’enquête de l’ancien maître des rôles a conclu que le journaliste Martin Bashir avait utilisé un «comportement trompeur» pour décrocher son interview exclusive mondiale en 1995 et qu’une enquête interne de la BBC l’avait dissimulée.

Scotland Yard a déclaré qu’il étudierait les conclusions du rapport pour déterminer s’il contient des «nouvelles preuves significatives».

Lord Dyson a déclaré que Bashir était en «violation grave» des directives des producteurs de la BBC lorsqu’il a truqué des relevés bancaires et les a montrés au frère de Diana, Earl Spencer, pour avoir accès à la princesse.

Le moment est très, très important pour la BBC de se regarder et de tirer des leçons très importantes de la publication de ce rapport

L’enquête interne de 1996, dirigée par l’ancien directeur général Lord Tony Hall, qui était à l’époque directeur des actualités et des actualités de la BBC, a disculpé Bashir, même s’il avait auparavant admis avoir menti sur les faux documents qu’il avait utilisés pour obtenir l’interview.

Interrogée dimanche sur Trevor Phillips de Sky News sur la perspective de poursuites, Mme Patel a déclaré: «S’il y a des mesures ultérieures à prendre, alors clairement – parallèlement à la publication de ce rapport et des leçons apprises et des changements, des changements dans l’institution , structure, gouvernance, responsabilité – alors cela suivra. »

Elle a déclaré que la réputation de la BBC avait été «compromise» par les divulgations et a suggéré que la gouvernance et la responsabilité pourraient être «renforcées».

Elle a déclaré au programme que la prochaine révision à mi-parcours de la charte de la BBC serait un «moment très, très important» pour la société.

«Il y aura une opportunité non seulement de réflexion, mais aussi une opportunité d’examiner les réformes de la gouvernance et la manière dont la responsabilité et la gouvernance peuvent être renforcées efficacement.

«Il y aura un moment très, très significatif maintenant – cela ne fait aucun doute – où des leçons doivent être tirées.»

Elle a ajouté qu’il était important que la société rétablisse la confiance et la confiance, en disant: «La BBC elle-même – l’une de nos grandes institutions – sa réputation a été compromise.

«Ils devront eux-mêmes réfléchir au rapport et passer beaucoup de temps à vraiment chercher comment ils peuvent regagner et reconstruire la confiance et la confiance.

«Ils auront beaucoup de travail à faire dans ce domaine particulier. En ce moment, c’est un moment très, très important pour la BBC de se regarder et de tirer des leçons très importantes de la publication de ce rapport. »

Bashir a déclaré qu’il «n’avait jamais voulu faire de mal» à Diana avec l’interview et qu’il ne le croyait pas.

S’adressant au Sunday Times, il a affirmé que Diana n’était jamais mécontente du contenu de l’interview et a déclaré qu’ils continuaient à être amis après l’émission, la princesse rendant même visite à sa femme Deborah à l’hôpital St George de Tooting, dans le sud de Londres, le jour même. Deborah a donné naissance au troisième enfant du couple, Eliza.

Il a déclaré au journal: «Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque manière que ce soit et je ne pense pas que nous l’ayons fait.

«Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était comme elle le souhaitait, du moment où elle voulait alerter le palais, au moment de sa diffusion, à son contenu… Ma famille et moi l’avons aimée.

Il a dit qu’il était «profondément désolé» pour les ducs de Cambridge et de Sussex mais conteste l’accusation de William selon laquelle il a alimenté son isolement et sa paranoïa.

Il a déclaré: «Même au début des années 1990, il y avait des histoires et des appels téléphoniques secrètement enregistrés. Je n’étais à l’origine de rien de tout cela.

Le frère de Diana, Earl Spencer, a déclaré qu’il «trace une ligne» entre l’interview et la mort de sa sœur, affirmant que les actions de Bashir l’ont amenée à renoncer à son service de sécurité royale.

Bashir, qui a quitté la BBC la semaine dernière en raison de problèmes de santé, a déclaré: «Je ne pense pas que je puisse être tenu responsable de la plupart des autres choses qui se passaient dans sa vie et des problèmes complexes entourant ces décisions.

«Je peux comprendre la motivation [of Earl Spencer’s comments] mais canaliser la tragédie, la relation difficile entre la famille royale et les médias uniquement sur mes épaules me semble un peu déraisonnable… La suggestion que je suis singulièrement responsable, je pense, est déraisonnable et injuste.

Bashir a admis qu’il avait commandé des documents censés montrer des paiements sur les comptes bancaires des membres de la maison royale et a déclaré: «De toute évidence, je le regrette, c’était faux.

«Mais cela n’avait aucune incidence sur quoi que ce soit. Cela n’avait aucune incidence sur [Diana], cela n’a eu aucune incidence sur l’entretien.

Le directeur général actuel Tim Davie a écrit vendredi au personnel de la BBC: «Je sais que nous avons maintenant des processus et une gouvernance nettement plus solides en place pour garantir qu’un événement comme celui-ci ne se reproduise plus.

«Cependant, nous devons également tirer des leçons et continuer à nous améliorer.»