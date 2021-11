Priti Patel se déchaîne contre l’UE pour avoir plongé le Royaume-Uni dans une « crise migratoire de masse » avec ses frontières ouvertes | Politique | Nouvelles

Priti a lancé une attaque furieuse contre Bruxelles pour avoir alimenté la crise des migrants de la Manche (Image: PA Images)

Le ministre de l’Intérieur a accusé les frontières intérieures ouvertes de l’UE d’avoir permis à des millions de migrants illégaux de se déplacer librement dans le bloc.

Elle a déclaré que la France est « débordée » par le nombre de personnes se dirigeant vers ses côtes pour tenter de faire la traversée périlleuse vers l’Angleterre.

S’adressant à des journalistes à Washington DC, Mme Patel a admis pour la première fois que le pays était confronté à une « crise migratoire de masse ».

Elle a ajouté : « Le vrai problème des flux migratoires illégaux est que l’UE n’a aucune protection aux frontières.

Environ 1 000 personnes auraient traversé la Manche dans de petits bateaux mardi, portant le total jusqu’à présent cette année à plus de 24 000.

Mme Patel a déclaré que l’accord d’ouverture des frontières de Schengen signifie que des migrants illégaux entrent dans l’UE depuis des endroits comme le Sahel et la Libye vers l’Italie et la Grèce et qu’ils peuvent ensuite se déplacer sans restrictions.

Elle a reproché à la Commission européenne de ne pas avoir élaboré de plan pour faire face au problème croissant.

« Ils dirigent cela et les États membres se font dire qu’ils doivent travailler par l’intermédiaire de la commission et actuellement, il n’y a pas une seule position unie sur la façon de résoudre ce problème dans les États membres de l’UE », a-t-elle déclaré.

Mme Patel a déclaré qu’environ 70% des migrants se dirigeant vers le nord de la France passent par la Belgique. « C’est un fait à cause de l’ouverture des frontières », a-t-elle ajouté.

Mme Patel a déclaré que la France était « submergée » par le nombre de migrants se dirigeant vers son littoral.

Elle a insisté sur le fait que les autorités françaises « patrouillaient absolument les plages » comme convenu dans le cadre de l’accord conclu avec le Royaume-Uni.

« Je maintiendrais que les chiffres sont si importants qu’ils ont suffisamment de ressources ?

« Nous pressons constamment la France là-dessus, et nous leur demandons d’être honnêtes avec nous sur les écarts, car ils ne peuvent pas être partout et évidemment, les chiffres sont élevés. »

Mme Patel a averti que « la France ne peut pas le faire toute seule » lorsqu’il s’agit d’arrêter les passages à niveau.

« D’autres pays doivent faire beaucoup plus en termes de protection des frontières et c’est là l’essentiel. « Schengen c’est la libre circulation, Schengen c’est les frontières ouvertes, ils n’ont pas de contrôles aux frontières et de contrôles aux frontières. »

« J’insiste sur ce point très délibérément », a-t-elle ajouté. «Ce n’est pas seulement un problème entre le Royaume-Uni et la France. « Il s’agit d’un problème de l’ensemble de l’Europe sur la migration illégale et les vagues qui arrivent en Europe, car ils ont une politique d’ouverture des frontières, et il n’y a pas de position unique et unie entre les États membres de l’UE. »

Mme Patel a insisté sur le fait que « personne n’est plus en colère et frustré à ce sujet et à moi-même aux côtés des contribuables britanniques ».

« Ce qui est triste, c’est qu’évidemment pour le public britannique, il n’y a pas de solution miracle, cela ne peut pas arriver du jour au lendemain », a-t-elle déclaré.

Elle a minimisé l’usage des refoulements en Manche, où les bateaux sont refoulés vers la France, disant « il n’y a pas de solution unique » et « ça ne l’arrêtera pas ».

« Le temps est difficile pour la dissuasion en mer », a-t-elle ajouté.

Mme Patel a déclaré qu’elle faisait adopter des réformes radicales du système de migration et d’asile au Parlement et a averti les travaillistes que s’opposer aux lois proposées les laisserait « du côté des passeurs ».

La ministre de l’Intérieur a déclaré qu’elle était en contact constant et en contact avec son homologue français Gerald Darmanin

« Nous avons une relation de travail très, très professionnelle, car aucun pays ne peut résoudre ce problème tout seul », a-t-elle déclaré.

« Nous devons travailler ensemble. Il n’y a pas que le Royaume-Uni et la France. Il s’agit en fait du Royaume-Uni, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne, de l’Autriche et de la plupart des pays de l’UE, des personnes venant d’autres routes, les routes des Balkans. »

Le Royaume-Uni a accepté de donner à la France 54 millions de livres sterling pour aider à couvrir une partie des coûts de patrouille à ses frontières pour limiter les passages.

Mme Patel a déclaré que le Royaume-Uni pourrait aider la France par d’autres moyens qu’en remettant de l’argent, comme l’utilisation de drones pour la surveillance aérienne.

Elle a déclaré: «Pour la première fois lundi soir, lorsque j’ai parlé au ministre de l’Intérieur, il a accepté de travailler davantage avec nous sur les capteurs, par exemple sur l’ANPR, sur la technologie des drones. Ils sont en fait en train de changer leurs lois maintenant.

« Leurs lois étaient telles qu’ils ne pouvaient pas autoriser l’utilisation de drones. Ils modifient actuellement leurs lois dans leur propre parlement afin de pouvoir travailler avec nous pour utiliser des drones.

« Il ne s’agit donc pas d’argent. C’est en fait une question de capacité.

Le gouvernement a discuté avec d’autres pays pour voir si les migrants peuvent être traités dans d’autres pays pour les dissuader de se rendre en France.

Mme Patel a refusé de se demander si un accord est probable avec d’autres pays après que le Royaume-Uni aurait été en pourparlers avec l’Albanie, mais elle a déclaré que tout était « sur la table » pour régler le problème.

Le ministre albanais des Affaires étrangères, Olta Xhaçka, a insisté sur le fait qu’un accord serait conclu comme une « fausse nouvelle ».

Downing Street a déclaré que tous les pays avaient une « responsabilité morale » de s’attaquer à la crise des migrants.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré : « Nous pensons que tous les pays ont la responsabilité morale de s’attaquer au problème de la migration illégale et de protéger des vies.

« Nous attendons de nos partenaires internationaux qu’ils s’engagent avec nous à ce sujet et s’appuient sur la coopération existante que nous avons, et nous continuerons de souligner l’importance d’avoir des accords de retour efficaces pour empêcher les personnes de faire ces traversées. »