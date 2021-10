Priti Patel se faufile dans la loi pour accorder l’immunité à la Force frontalière si des migrants sont tués | Politique | Nouvelles

La modification de la loi est actuellement en cours aux Communes. Les militants ont remarqué que les petits caractères de la législation dans le projet de loi sur la nationalité et les frontières du ministre de l’Intérieur donneraient une plus grande protection juridique aux agents.

L’avocat de l’immigration Colin Yeo a repéré que le texte juridique dit qu' »un officier compétent n’est pas responsable dans aucune procédure pénale ou civile » s’il s’avère qu’il a agi « de bonne foi ».

Il dit qu’aucune action pénale ne devrait être engagée s’il y avait des « motifs raisonnables » pour les décisions prises par Border Force.

Le projet de loi controversé sur la nationalité et les frontières fait partie du « Nouveau plan pour l’immigration » du gouvernement et a suscité de nombreuses réactions de la part des députés et des militants de l’opposition.

Le projet de loi vise à réprimer l’immigration illégale et la traite des êtres humains, tout en offrant un plus grand soutien à ceux qui tentent véritablement de demander l’asile.

Les critiques du projet de loi se sont concentrées sur les plans visant à supprimer les droits des demandeurs d’immigration et d’asile à demander un contrôle judiciaire et ont affirmé que la législation enfreint les obligations du Royaume-Uni en vertu de la convention des Nations Unies sur les réfugiés.

Jusqu’à présent, les plans visant à offrir une plus grande protection aux agents des forces frontalières en cas de décès sont passés inaperçus.

M. Yeo a décrit les plans « d’immuniser les fonctionnaires contre les conséquences pénales et civiles de leurs actions » comme une évolution « inquiétante ».

Les modifications apportées à la loi interviennent alors que Mme Patel cherche à réduire le nombre de personnes effectuant le dangereux voyage à travers la Manche.

Jusqu’à présent cette année, plus de 18 000 migrants ont atteint le Royaume-Uni dans de petits bateaux – plus du double du total pour l’ensemble de 2020.

Le ministre de l’Intérieur a autorisé Border Force à commencer à utiliser de nouvelles tactiques de « retour en arrière » pour repousser les petits bateaux entrant dans les eaux britanniques.

Les fonctionnaires se sont entraînés à utiliser des jet-skis pour heurter l’arrière des canots pneumatiques et les faire pivoter.

Ces tactiques ne sont actuellement pas utilisées car, en vertu des lois existantes, les agents seraient en danger de poursuites si un migrant se noyait.

Expliquant comment le projet de loi sur la nationalité et les frontières modifiera la loi, M. Yeo a déclaré: « Ces pouvoirs de refoulement pourront être exercés si un agent de l’immigration a des motifs raisonnables de soupçonner que certaines infractions en matière d’immigration sont ou ont été commises.

« Si tel est le cas, le fonctionnaire peut arrêter le navire concerné, l’embarquer, exiger qu’il soit emmené n’importe où sur terre ou sur l’eau au Royaume-Uni ou ailleurs et y être détenu et le navire peut être tenu de quitter les eaux britanniques.

« L’autorisation directe du secrétaire d’État est requise avant qu’un navire puisse être emmené dans un pays en dehors du Royaume-Uni et cette autorisation ne peut être donnée que si le pays concerné est disposé à recevoir le navire. »

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Dans le cadre de notre réponse continue à ces traversées dangereuses, nous continuons d’évaluer et de tester une gamme d’options sûres et légales pour arrêter les petits bateaux.

« Toutes les procédures opérationnelles utilisées en mer sont conformes et délivrées conformément au droit national et international.

« Nous allons réparer le système d’asile brisé grâce à notre nouveau plan pour l’immigration, briser le modèle commercial des passeurs qui mettent des vies en danger et accueillir les gens par un itinéraire sûr et légal. »