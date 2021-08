Priti Patel s’en prend à Macron contre les migrants afghans “Il y a une crise !” | Politique | Nouvelles

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a exigé qu’Emmanuel Macron et la Commission européenne prennent davantage d’actions pour soutenir la réinstallation des réfugiés afghans. S’adressant à Kay Burley sur Sky News, Mme Patel a déclaré que le gouvernement britannique créait de nouveaux couloirs humanitaires pour offrir une route sûre hors de l’Afghanistan à ceux qui cherchent à fuir le régime taliban. Mme Patel a déclaré que la Commission européenne et les États membres pourraient faire “beaucoup plus” pour aider les migrants afghans.

Mme Patel: Il y a une crise, il y a une crise humanitaire.

« Le Royaume-Uni crée de nouvelles routes humanitaires pour garantir que nous puissions sauver des vies et protéger les personnes.

« En Europe, il y a tellement plus que la Commission européenne peut faire et pourrait faire en termes d’arrêt de la migration irrégulière et de création de routes sûres et légales.

“Pour être franc, j’ai également parlé et persuadé d’autres États de l’UE au cours des derniers mois pour leur dire effectivement de faire beaucoup plus.”

