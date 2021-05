Priti Patel s’en prend aux critiques de gauche en quête de lutte contre l’immigration | Politique | Nouvelles

La ministre de l’Intérieur a riposté en exposant les plans de réforme généralisée du système frontalier. Mme Patel s’est engagée à mettre en place un système qui fonctionne pour la «majorité respectueuse des lois» et contre ceux qui cherchent à «abuser de notre hospitalité et de notre esprit généreux».

Rejetant les accusations selon lesquelles elle est anti-immigration, le ministre de l’Intérieur a déclaré que le public avait été ignoré pendant trop longtemps sur la question.

En prononçant un discours liminaire, elle a déclaré: «Les gens de partout au pays ne veulent pas que leurs communautés et leur mode de vie changent au-delà de la reconnaissance et pourtant reconnaître que ce n’est pas être anti-immigration.

«Ni moi, le Premier ministre, ni notre grand pays ne sommes anti-immigration, et à ceux qui disent que je le suis: ils ont tort.

“Au lieu de cela, ils cherchent à semer la dissidence plutôt que de répondre aux préoccupations mêmes soulevées par le public britannique.”

Dans son discours à une conférence organisée par les think tanks Bright Blue et British Future, Mme Patel a ajouté: “C’est un fait que les gouvernements successifs n’ont pas réussi à contrôler l’immigration, et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles.

«Les problèmes et le malheur du public sont devenus impossibles à ignorer pour tout politicien.

«Les Britanniques ont voté pour reprendre le contrôle de nos frontières lors du référendum de 2016 sur l’UE, ils ont ensuite fait passer le message à nouveau lors des élections générales de 2019.

“Les partis politiques de toutes les couleurs ont une obligation et une responsabilité de faire face à la réalité.”

Dévoilant les plans du Royaume-Uni pour son système d’immigration post-Brexit, Mme Patel a déclaré que les lois seraient durcies pour refuser le statut de réfugié à tout demandeur d’asile qui aurait traversé un pays sûr avant d’atteindre la Grande-Bretagne.

Une nouvelle autorisation de voyage électronique (ETA) qui oblige les visiteurs du Royaume-Uni à obtenir un permis électronique avant de voyager sera également mise en œuvre.

Elle a parlé de sa fierté pour son héritage, mais a déclaré que cela ne signifiait pas qu’elle ne croyait pas à la nécessité de mesures sévères pour bloquer l’immigration illégale.

Elle a déclaré: «Ma famille a été forcée de quitter l’Ouganda et elle a eu le privilège de s’installer au Royaume-Uni.

«Ils ont travaillé dur pour garder un toit au-dessus de nos têtes et assurer une vie à ma famille. Je leur dois plus que je ne pourrais jamais dire.

«Je suis fier en tant que Britannique et je suis fier de mes parents et de mes origines anglo-indiennes.

«Et je me joins aux millions d’Indiens britanniques et d’enfants de familles de migrants qui ont établi une vie dans l’un des plus grands pays du monde.

«Mais il y en a beaucoup qui luttent avec ce concept.

«En particulier, ceux de la gauche politique qui ont l’audace de penser posséder le monopole de la pensée sur la question de la race et de l’immigration.

“Mais laissez-moi clarifier une chose, ils ne le font pas.

«Ils ne parlent pas non plus au nom de la majorité silencieuse qui compte sur son gouvernement pour mettre en place des mesures et des contrôles appropriés sur les personnes qui arrivent et s’installent au Royaume-Uni.

“Je crois à l’équité et à la loi et à l’ordre.”