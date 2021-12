Priti Patel tiendra des pourparlers dans les capitales européennes au milieu de la crise des migrants – « Poulet sans tête » | Royaume-Uni | Nouvelles

Priti Patel, 49 ans, serait en tournée dans les capitales européennes pour discuter de la crise des migrants de plus en plus préoccupante en organisant une réunion avec les États membres du G7. Après avoir été exclu d’une réunion d’urgence, qui a eu lieu dimanche entre les ministres de l’Intérieur à Calais, le ministre de l’Intérieur devrait utiliser la présidence britannique du G7 pour tenir les pourparlers.

Selon le Times, des sources du ministère de l’Intérieur ont décrit Mme Patel comme une « poule sans tête … dans un avion à quiconque lui parlera » alors qu’elle s’embarque dans ses efforts pour organiser des réunions.

Mme Patel devait rencontrer les ministres de l’Intérieur de France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique à la suite de la mort tragique de 27 personnes la semaine dernière alors qu’ils tentaient de traverser la Manche.

Le ministre de l’Intérieur, âgé de 49 ans, a été écarté des discussions précédentes après que Boris Johnson, 57 ans, a partagé publiquement une lettre qu’il avait écrite au président français, Emmanuel Macron, 43 ans, sur la façon de traiter le problème.

La querelle entre les dirigeants français et britanniques a été dénigrée par les syndicats qui les ont accusés de « se livrer à un jeu de blâme pendant que des enfants se noient ».

LIRE LA SUITE: Des pêcheurs britanniques nient avoir empêché la RNLI de sauver des migrants

Dimanche, Mme Patel s’est adressée à Twitter : « Je vais avoir des entretiens urgents avec mes homologues européens cette semaine pour éviter de nouvelles tragédies dans la Manche.

« Plus de coopération internationale et l’adoption rapide de notre projet de loi sur les frontières arrêteront les passeurs et sauveront des vies. »

Dimanche, Mme Patel a écrit dans le Sun : « Il devrait maintenant nous incomber à tous des deux côtés de la Manche d’agir encore plus.

« Nous avons une longue histoire de travail constructif avec nos amis d’outre-Manche sur des défis communs.

La ministre de l’Intérieur a ajouté qu’elle était « désolée » de ne pas avoir été à la réunion à Calais.