Private Division s’empare du fabricant d’OlliOlli Roll7

Le label d’édition Private Division de Take-Two a acquis le studio de jeux britannique Roll7.

Le fabricant OlliOlli a été racheté pour une somme non divulguée. Roll7 et Private Division travaillent déjà ensemble sur le prochain OlliOlli World, ainsi que sur certains projets non annoncés.

Il s’agit de la première acquisition de studio entreprise par Private Division, bien que la société s’occupe du programme spatial Kerbal, que Take-Two a acquis en 2017.

« Private Division a été un partenaire d’édition incroyable pour OlliOlli World, et nous sommes ravis de continuer à grandir en tant que studio dans le cadre du label », co-PDG de Roll7 Simon Bennett

(photo) dit.

« La division privée a permis à notre incroyable équipe de relever la barre de notre créativité et de notre portée pour OlliOlli World. Rejoindre le label nous met dans une excellente position pour continuer à croître et à viser la réalisation de notre ambition de devenir un développeur mondial de jeux vidéo de premier plan. »

Le patron de la division privée et vice-président exécutif Michael Worosz a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Roll7 dans la famille de la division privée. En tant qu’équipe passionnée par les sports d’action nous-mêmes, voir comment Roll7 combine le frisson de la compétition avec le zen d’atteindre l’état de flux dans un jeu vidéo est remarquable, et nous avons hâte de montrer au monde ce phénomène avec notre sortie d’OlliOlli World Cet hiver. »

Roll7 a été fondé en 2008. Le studio est surtout connu pour sa série de titres de patinage OlliOlli, bien que la société s’est également associée à 505 Games pour l’ambitieux projet multijoueur Laser League, lancé en 2018.

