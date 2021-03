Privatisation de la PSB: la RBI prévoit quatre types de banques, en pourparlers avec le gouvernement

«Cela démontre le besoin d’évolutivité des systèmes et des plates-formes de telle manière qu’ils puissent être facilement mis à l’échelle, non pas ‘une évolutivité incrémentielle, mais une’ évolutivité exponentielle ‘», a déclaré le gouverneur.

Le gouverneur de la Banque de réserve de l’Inde (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré jeudi qu’il prévoyait quatre catégories de banques fonctionnant en Inde au cours de la décennie en cours. Le gouverneur Das a déclaré que la banque centrale était en discussion avec le gouvernement sur la privatisation de deux banques. Il s’exprimait au Times Network India Economic Conclave 2021.

Parmi les quatre catégories, le premier groupe de banques sera dominé par quelques grandes banques indiennes avec une présence nationale et internationale. Ensuite, il y aura plusieurs banques de taille moyenne avec une présence à l’échelle de l’économie. Le troisième ensemble comprendrait les petites banques du secteur privé, les petites banques financières (SFB), les banques rurales régionales et les banques coopératives, qui peuvent spécifiquement répondre aux besoins de crédit des petits emprunteurs. Le quatrième segment serait constitué d’acteurs numériques qui pourraient agir en tant que prestataires de services directement auprès des clients ou via les banques en tant qu’agents ou associés. «En fait, les acteurs numériques émergeraient de plus en plus comme des éléments critiques dans tous les segments», a déclaré Das. La déclaration du gouverneur pourrait être un clin d’œil aux néo-banques, qui n’ont pas encore entamé le système financier indien, mais qui sont de plus en plus présentes.

Chacun de ces segments doit comprendre les besoins futurs de la société et répondre à la croissance du secteur financier indien, a-t-il déclaré, ajoutant que les systèmes de technologie de l’information (TI) doivent être développés pour faire face à la flambée exponentielle du nombre de transactions. Das a cité l’exemple de l’interface de paiement unifiée (UPI), qui a mis trois ans (2017-2019) pour enregistrer un nombre mensuel de 1 milliard de transactions, mais a doublé ce chiffre à 2 milliards par mois dans un court laps de temps d’une autre année. «Cela démontre le besoin d’évolutivité des systèmes et des plates-formes de telle manière qu’ils puissent être facilement mis à l’échelle, non pas ‘une évolutivité incrémentielle, mais une’ évolutivité exponentielle ‘», a déclaré le gouverneur.

La question de la privatisation des banques du secteur public (PSB) est constamment en discussion entre le gouvernement central et la RBI, a déclaré Das. «Nous avons certainement eu des discussions avant le budget et plus après le budget. Donc, naturellement, le processus qui avance, le gouvernement central prend toujours en considération le point de vue du régulateur et nous sommes en discussion sur cette question », a-t-il ajouté.

Le gouverneur a déclaré que la projection de croissance de 10,5% pour l’exercice à venir n’aurait peut-être pas besoin d’être modifiée malgré une nouvelle flambée des infections à Covid. Il a attribué cette attente au programme de vaccination, à une meilleure connaissance des protocoles Covid parmi les gens et à la réduction de la probabilité de verrouillage. «Je pense que la reprise de l’activité économique qui s’est produite devrait se poursuivre sans relâche à l’avenir. Bien que je ne devrais pas le dire avant que les détails ne me soient présentés par notre équipe de recherche, ma compréhension et notre analyse préliminaire montrent que le taux de croissance pour l’année prochaine à 10,5% que nous avions donné ne nécessiterait pas une révision à la baisse », a déclaré Das .

