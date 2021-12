Privatisation des banques : les candidats potentiels n’ont pas encore été choisis, selon le ministre des Finances

Un panel clé ne s’est pas encore concentré sur les candidats potentiels parmi les banques d’État à la privatisation, a déclaré lundi le ministre des Finances Nirmala Sitharaman au Lok Sabha.

La déclaration intervient au milieu des spéculations croissantes selon lesquelles la privatisation de deux banques du secteur public (PSB), proposée dans le budget pour 2021-2022, sera repoussée au prochain exercice. Les syndicats bancaires ont déjà appelé à une grève de deux jours cette semaine pour protester contre l’offre de privatisation. Bien entendu, le gouvernement a l’intention de présenter le projet de loi sur les lois bancaires (modification) de 2021 lors de la session d’hiver du Parlement en cours pour faciliter la liquidation.

Répondant à une question, Sitharaman a déclaré : « L’examen de diverses questions liées au désinvestissement, qui comprend notamment la sélection de la ou des banques, est confié au comité du Cabinet désigné à cet effet. La décision du comité du Cabinet concerné pour la privatisation des PSB n’a pas été prise à cet égard.

Selon des sources, Niti Aayog a déjà recommandé la vente de l’Indian Overseas Bank et de la Central Bank of India au groupe restreint de secrétaires sur le désinvestissement, dirigé par le secrétaire du Cabinet. Ce groupe restreint transmettra sa recommandation au mécanisme alternatif (MA), dirigé par le ministre des Finances, pour approbation. Enfin, il sera autorisé par le Cabinet.

Le nouveau projet de loi propose « d’apporter des modifications aux lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises), 1970 et 1980 et des modifications accessoires à la loi sur la réglementation bancaire, 1949 dans le contexte de l’annonce du budget de l’Union 2021 concernant la privatisation de deux banques du secteur public », selon à la liste des travaux législatifs de la session d’hiver du Parlement.

Ces lois ont conduit à la nationalisation des banques, de sorte que les dispositions pertinentes de ces lois doivent être modifiées pour ouvrir la voie à la privatisation.

Les PSB demandent au personnel de s’abstenir de grève

Pendant ce temps, plusieurs banques d’État – dont la State Bank of India (SBI), la Punjab National Bank (PNB), la Canara Bank, la Bank of India, l’Indian Bank, l’Union Bank, la Central Bank of India, la Uco Bank et la Punjab & Sind Bank – ont exhorté leur personnel à ne pas se joindre à la grève cette semaine à la demande des syndicats bancaires, en gardant à l’esprit l’intérêt accru des clients.

Le Forum uni des syndicats bancaires a appelé à une grève de deux jours à partir du 16 décembre pour protester contre la tentative de privatisation de deux PSB. Cela a fait craindre une grave perturbation des services bancaires à travers le pays.

Dans un communiqué, SBI a déclaré : « Nous demandons à nos membres du personnel de reconsidérer leur décision et de s’abstenir de participer à la grève proposée les 16 et 17 décembre 2021 dans l’intérêt de nos clients, investisseurs et de la banque. De plus, compte tenu de la situation pandémique actuelle, le recours à la grève causera de gros désagréments aux parties prenantes. » La PNB a également lancé un appel à l’association de ses dirigeants et au syndicat des ouvriers pour qu’ils « retirent le projet de grève ».

Canara Bank a convoqué mardi une réunion avec divers syndicats et autres parties prenantes concernées pour discuter de la question. « La banque a pris les dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ses succursales et bureaux », a-t-il déclaré.

Crypto Bill en cours de finalisation

Par ailleurs, le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a déclaré que le gouvernement finalisait un projet de loi sur la crypto-monnaie. « Un projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle est en cours de finalisation pour examen par le Cabinet », a-t-il déclaré dans une réponse au Lok Sabha. Le gouvernement veut présenter ce projet de loi lors de la présente session parlementaire, qui se terminera le 23 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.