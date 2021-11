Privatisation du PSB : le nouveau projet de loi pourrait prévoir une participation minimale de 26 % du gouvernement

Présentant le budget pour 2021-2022, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la privatisation de deux PSB et d’un assureur général, dans le cadre du plan de désinvestissement du Centre visant à engranger Rs 1,75 lakh crore.

Le projet de loi sur les lois bancaires (amendement) 2021, qui sera présenté lors de la session d’hiver du Parlement à partir du 29 novembre, proposera probablement que la participation minimale du gouvernement dans les banques du secteur public (PSB) soit ramenée de 51 % à 26 %, selon un a dit la source.

Cette décision vise à faciliter la privatisation de deux PSB, conformément à l’annonce du budget 2021-2022. Mercredi, les actions de l’Indian Overseas Bank (IOB) et de la Central Bank of India se sont redressées, au milieu des spéculations selon lesquelles le gouvernement avait pris la décision de privatiser ces deux prêteurs, comme suggéré par le Niti Aayog. Cependant, le Centre n’a pas encore officiellement nommé les candidats à la privatisation.

Alors que le projet de loi prévoit une actionnariat inférieur, un dernier appel sera pris par le Cabinet, qui approuvera le projet de loi avant qu’il ne puisse être présenté au Parlement, a ajouté la source.

« (Cependant) S’il s’avère, après consultation avec les investisseurs, qu’ils ne sont pas intéressés à moins que le gouvernement ne vende la totalité de sa participation dans les PSB sélectionnés, le gouvernement est également prêt à envisager une privatisation complète. Mais dans un premier temps, il peut opter pour le maintien d’une participation de 26% », a déclaré une autre source au courant des discussions.

Les analystes craignent que toute proposition du gouvernement de conserver une participation de 26% dans les PSB ne soit pas bien accueillie par les prétendants potentiels. Par exemple, le gouvernement a été contraint de mettre l’intégralité de sa participation dans la société d’État Air India sur le bloc après que son plan initial de détenir au moins 26% dans le transporteur national n’ait suscité aucune réponse de la part des investisseurs.

Le nouveau projet de loi propose d’« apporter des modifications aux lois sur les sociétés bancaires (acquisition et transfert d’entreprises) de 1970 et 1980 et des modifications accessoires à la loi de 1949 sur la réglementation bancaire dans le contexte de l’annonce du budget de l’Union 2021 concernant la privatisation de deux banques du secteur public », selon à la liste des travaux législatifs de la session d’hiver du Parlement.

Ces lois ont conduit à la nationalisation des banques, de sorte que les dispositions pertinentes de ces lois doivent être modifiées pour ouvrir la voie à la privatisation.

Présentant le budget pour 2021-2022, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la privatisation de deux PSB et d’un assureur général, dans le cadre du plan de désinvestissement du Centre visant à engranger Rs 1,75 lakh crore.

Déjà, lors de sa dernière session, le Parlement avait approuvé un projet de loi visant à faciliter la privatisation des compagnies d’assurances générales gérées par l’État en supprimant l’obligation pour le gouvernement central de détenir au moins 51% du capital d’un assureur.

Niti Aayog a déjà recommandé la vente de l’IOB et de la Banque centrale de l’Inde au groupe restreint de secrétaires sur le désinvestissement, dirigé par le secrétaire du Cabinet. Ce groupe restreint transmettra sa recommandation au mécanisme alternatif (MA), dirigé par le ministre des Finances, pour approbation. Enfin, il sera autorisé par le Cabinet.

