Privatisation : le changement de voie a aidé Air India et fait dérailler la vente de BPCL

Près de deux décennies après la dernière privatisation, une cession historique s’est achevée cette année lorsque le transporteur national déficitaire Air India a été vendu aux Tatas.

Changer de piste aide. Mais ne pas emprunter les sentiers battus n’est pas toujours utile. C’est l’histoire de deux des plus grandes privatisations de l’Inde – Air India et Bharat Petroleum (BPCL).

Près de deux décennies après la dernière privatisation, une cession historique s’est achevée cette année lorsque le transporteur national déficitaire Air India a été vendu aux Tatas. Cela n’a été rendu possible qu’après que le gouvernement a changé la voie de la vente de 76% de sa participation dans le transporteur national à la mise en bloc de l’intégralité de sa participation à 100% ainsi qu’en donnant aux soumissionnaires la possibilité de décider du montant de la dette qu’ils étaient prêts à contracter. sur. Mais dans le cas de BPCL, le gouvernement a ignoré les suggestions de suivre sa politique éprouvée de prise de participation du bloc de 26% avec contrôle de gestion, tout comme il l’avait fait dans le cas d’Hindustan Zinc and Balco. Au lieu de cela, il a offert l’intégralité de ses 52,98 % à l’entreprise opérant dans un secteur en déclin.

Résultat : trois offres seulement ont été reçues, et deux d’entre elles ont eu du mal à organiser le financement de l’acquisition qui, selon la valeur marchande actuelle, ne devrait pas être inférieure à 10 à 12 milliards de dollars. . Certains disent que si le gouvernement n’avait offert que 26 pour cent avec le contrôle de gestion, il aurait donné une meilleure valeur pour le reste de la participation une fois que l’entreprise a ajouté de la valeur sous gestion privée.

Mais le plus gros désinvestissement de l’histoire de l’Inde est attendu au cours du trimestre janvier-mars 2022 avec le plus grand assureur du pays, Life Insurance Corporation (LIC) qui devrait faire une offre publique initiale (IPO) et s’inscrire en bourse. Le gouvernement détient actuellement 100 pour cent des PFR.

Pourtant, la plus grande réalisation d’environ 2021 a été de se débarrasser du tabou selon lequel «l’argent familial» était vendu. La privatisation permet aux contribuables d’économiser de l’argent acquis plus que jamais auparavant.

L’année 2021 a été une année charnière à bien des égards en ce qui concerne le programme de désinvestissement du gouvernement, car elle a vu la première privatisation en 19 ans et catégorisant les entreprises publiques comme stratégiques et non stratégiques — indiquant clairement au secteur privé que le gouvernement suivra les parler quand il dit que « le gouvernement n’a pas à être en affaires ».

Deux CPSE, Air India et Central Electronics Ltd, ont été privatisées en 2021 – la première depuis 2003-04. Alors que le groupe Tata a acheté le transporteur en difficulté Air India pour Rs 18 000 crore, Central Electronics, relevant du ministère de la Science et de la Technologie, a été vendu à Delhi. société basée Nandal Finance and Leasing pour Rs 210 crore. En outre, des travaux sont en cours pour privatiser 5 CPSE — BPCL, BEML, Shipping Corp, Pawan Hans et NINL. Alliance Air et trois autres filiales d’Air India seraient également privatisées en 2022.

Le ton a été donné par le Premier ministre Narendra Modi début février, qui a fortement plaidé en faveur de la privatisation des unités du secteur public et du soutien fiscal aux PSU malades, ce qui impose un fardeau à l’économie et les unités du secteur public ne devraient pas être gérées uniquement à cause de l’héritage.

Le gouvernement a dévoilé la nouvelle politique des entreprises du secteur public (PSE), qui comportait quatre secteurs stratégiques dans lesquels un nombre « minimum » de CPSE sera conservé et le reste sera privatisé ou fusionné ou affilié à un autre CPSE ou fermé.

Les quatre secteurs sont l’énergie atomique, l’espace et la défense ; transports et télécommunications; électricité, pétrole, charbon et autres minéraux; et les services bancaires, d’assurance et financiers. Dans les secteurs non stratégiques, les CPSE seront privatisées ou leur fermeture sera envisagée.

La politique stipule que NITI Aayog recommandera les CPSE dans des secteurs stratégiques qui doivent être conservés sous le contrôle du gouvernement ou à considérer pour la privatisation ou la fusion ou placés sous le contrôle d’un autre PSE ou pour la fermeture.

Le mécanisme alternatif de désinvestissement stratégique, composé du Ministre des Finances, du Ministre des Transports Routiers et des Ministres des Ministères Administratifs, donnera l’approbation finale pour le maintien, la privatisation ou la fusion des CPSE, leur filiale ou leur fermeture.

Le budget pour 2021-22 a fixé un objectif de Rs 1,75 crore lakh de désinvestissement. Sur ce montant, on estime que Rs 1 lakh crore proviendrait de la vente de la participation du gouvernement dans les banques PSU et les compagnies d’assurance – la majorité provenant de l’introduction en bourse de LIC. Une somme de Rs 75 000 crore est budgétisée à partir de la vente de la participation de CPSE.

Le gouvernement a également lancé une feuille de route de quatre ans (exercice 2022-2025) pour un plan de monétisation des actifs de Rs 6 lakh-crore, dont une grande partie passera par les actifs de friches industrielles des ministères centraux et des entités du secteur public à travers les routes, les chemins de fer et Puissance.

L’objectif sectoriel fixé pour la monétisation est la route (plus de Rs 1,60 crore lakh), les chemins de fer (Rs 1,52 lakh crore), la transmission d’électricité (Rs 45 200 crore), la production d’électricité (Rs 39 832 crore) et les télécommunications (Rs 35 100 crore).

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le gouvernement NDA a parlé de la vente de PSU, en particulier ceux qui sont déficitaires, comme Air India. Il a cherché à faire passer la vente d’entités gérées par l’État, telles que HPCL à ONGC, une autre PSU, comme une vente stratégique, suscitant même des critiques de la part du CAG.

Il essaie maintenant de promouvoir la privatisation en tant qu’initiative de réforme clé et a même ajouté des banques d’État et une compagnie d’assurance générale à la liste des privatisations.

Air India, qui survivait avec une injection de fonds de 20 crores de roupies par jour par le gouvernement, était un cas d’éléphant dans la salle des gouvernements précédents.

Après une tentative infructueuse en 2018, lorsque le gouvernement vendait 76% du transporteur national, le gouvernement en 2020 a lancé une nouvelle EoI pour une vente à 100%. Mais Covid a retardé le plan de privatisation et le processus de vente a débordé jusqu’en 2021. Air India avait une dette totale de 61 562 crores de Rs au 31 août. 75% de cette dette ou 46 262 crores de Rs seront transférés à un véhicule à usage spécial AIAHL avant la remise la compagnie aérienne au groupe Tata d’ici la fin du mois.

À présent, des travaux sont en cours pour monétiser Alliance Air et 3 autres filiales d’Air India – AI Airport Services Ltd (AIASL), AI Engineering Services Ltd, Hotel Corporation of India qui gère les hôtels Centaur à Delhi et à Srinagar.

