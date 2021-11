Prix ​​​​à la carte, chaîne de télévision, comment regarder et heure de début au Royaume-Uni pour un énorme combat pour le titre

Saul ‘Canelo’ Alvarez et Caleb Plant s’affrontent dans un énorme affrontement pour l’unification du titre des super-moyens ce week-end.

Canelo détient les couronnes mondiales WBA (Super), WBC, WBO et The Ring tandis que son rival Plant est le champion IBF.

GETTY

Canelo et Plant ont échangé des coups lors de leur première conférence de presse

Maintenant, les deux se rencontreront sous les lumières à Las Vegas samedi soir dans une confrontation incontestée à succès.

Canelo a cassé l’orbite de Billy Joe Saunders lors de sa victoire sur le Britannique en mai tandis que Plant a éliminé Caleb Truax en janvier.

‘Sweethands’ est invaincu dans ses 21 combats en carrière et pense qu’il aura ce qu’il faut pour arrêter le grand mexicain Canelo.

Cela promet d’être une autre soirée palpitante d’action d’élite et voici comment vous pouvez l’attraper…

Canelo v Plant : date et heure de début au Royaume-Uni

Le MGM Grand à Las Vegas, Nevada accueillera le combat pour le titre des super-moyens en 12 rounds le samedi 6 novembre.

Les deux combattants feront leurs promenades sur le ring vers 5 heures du matin, heure du Royaume-Uni, le dimanche 7 novembre.

Avec Vegas avec huit heures de retard, il est 21h le samedi soir, heure locale.

L’affrontement concernera les titres WBA (Super), WBC, WBO et The Ring des super-moyens de Canelo et le titre IBF des super-moyens de Plant.

Canelo v Plant: Comment regarder

L’énorme affrontement sera également diffusé sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni et coûtera 19,95 £.

La couverture commencera à partir de minuit et se poursuivra jusqu’aux premières heures du dimanche matin.

BT Sport Box Office est sur la chaîne Sky 490, la chaîne BT 494 et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il peut être diffusé en direct en ligne sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Canelo et Plant s’affrontent à Las Vegas Canelo v Plant: Undercard

Sur l’undercard, l’ancien champion des super-moyens WBC Anthony Dirrell affrontera Marcos Hernandez.

De plus, l’ancien champion des super-coqs WBC, Rey Vargas, rencontrera Leonardo Baez.

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Canelo Alvarez vs Caleb Plant – pour les titres WBA (Super), WBC, WBO, IBF et The Ring des super-moyensElvis Rodriguez contre Juan Pablo RomeroRey Vargas contre Leonardo BaezAnthony Dirrell contre Marcos HernandezJose Manuel Gomez contre Jose Antonio MezaJoselito Velazquez contre Gilberto MendozaRonald Ellis contre TBAJan Salvatierra contre TBACanelo v Plant: Qu’est-ce qui a été dit?

Canelo Alvarez : « Pour moi, c’est pour l’histoire, pour le Mexique, pour mon équipe.

« Je vais éliminer ce gars en moins de huit rounds. »

Usine de Caleb : « Je suis reconnaissant et j’apprécie cette opportunité.

«Mais je ne suis pas ici en train de me concentrer sur la construction de mon nom, je suis ici pour ces ceintures et pour cette victoire.

« C’est tout ce sur quoi je me concentre. »