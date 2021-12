Prix ​​​​de la crypto-monnaie Bitcoin 2022 : prévisions, suggestions d’experts

Pour avoir une idée de ce que l’année 2022 réserve aux investisseurs en crypto en Inde, FE.com a interagi en ligne avec plusieurs initiés et experts de l’industrie de la crypto. Jetez un œil à ce qu’ils disent si vous êtes investi dans la cryptographie ou si vous prévoyez de le faire.

Prix ​​​​de la crypto-monnaie Bitcoin 2022 (prédictions et suggestions): 2021 a sans doute été l’une des années les plus mouvementées pour Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. L’année a non seulement été témoin d’augmentations massives des prix de plusieurs jetons cryptographiques sur différentes chaînes de blocs, mais aussi du début d’une toute nouvelle ère de NFT et de métaverse.

Bien que personne ne sache exactement ce que l’avenir réserve aux actifs cryptographiques, les initiés de l’industrie espèrent une autre année fructueuse pour ce véritable phénomène mondial du 21e siècle. Comme beaucoup d’entre eux le disent, l’industrie de la cryptographie ne fait que commencer et même la plus ancienne de toutes les crypto-monnaies – le Bitcoin – en est encore à ses débuts. Plus de maturité peut apporter plus de stabilité.

L’enthousiasme ne manque certainement pas chez ceux qui sont déjà dans la crypto. Mais les incertitudes dues au manque de réglementation, à l’extrême volatilité et au fait même que tout le battage médiatique autour de la crypto n’est pas très ancien, font naître plusieurs types de craintes chez les investisseurs, notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre de perdre.

Nischal Shetty, fondateur, WazirX

Quel pourrait être le prix du Bitcoin d’ici la fin de 2022 ?

Sans commentaire

Comment les crypto-investisseurs peuvent-ils protéger leur argent jusqu’en 2022 ?

Il est crucial pour les investisseurs en cryptographie de ne pas céder au FOMO et de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir dans une crypto. Vous devez garder à l’esprit que la cryptographie est une option d’investissement à haut risque et à haut rendement, et investissez en fonction de votre appétit pour le risque. Les investisseurs doivent également se méfier des escroqueries pour devenir riche rapidement ou des personnes qui promettent de doubler le montant investi, etc. Plus important encore, utilisez des échanges légitimes qui suivent les directives KYC et AML.

Quelles sont vos prévisions pour les marchés de la crypto en Inde en 2022 ?

2022 va être une année très importante pour l’écosystème crypto indien. Nous nous attendons à voir d’autres solutions arriver qui rendront les blockchains décentralisées moins chères, plus rapides, évolutives et durables. De telles perturbations technologiques créeront probablement davantage de nouveaux emplois qui résoudraient les problèmes spécifiques à l’Inde avec la technologie blockchain.

Nous nous attendons également à ce que les investisseurs institutionnels indiens s’inspirent de leurs homologues américains et se lancent dans la cryptographie. Enfin, nous prévoyons d’obtenir une clarté réglementaire sur la cryptographie en Inde en 2022. Cela ajoutera une légitimité bien nécessaire au secteur de la cryptographie. Une réglementation positive de la cryptographie poussera non seulement les Indiens dans la direction de l’innovation et de la construction, mais également dans la création d’emplois, contribuant ainsi à notre vision économique de 5 000 milliards de dollars.

Edul Patel, PDG et co-fondateur, Mudrex

Quel pourrait être le prix du Bitcoin d’ici la fin de 2022 ?

Bitcoin est passé d’une classe d’actifs spéculative à une réserve de valeur. L’ensemble du marché des crypto-monnaies est comparé aux performances du bitcoin. Plusieurs grandes institutions, et maintenant même des pays, détiennent une part importante de Bitcoin dans leur portefeuille. La prévision de prix sur un an pour le bitcoin est un peu délicate, compte tenu de la volatilité massive qui lui est associée. Cependant, avant la fin de 2022, nous pourrions voir Bitcoin franchir les 100 000 $. Nous pourrions le voir quelque part au début de l’année prochaine, et par la suite, le marché pourrait traverser une phase de correction.

Comment les crypto-investisseurs peuvent-ils protéger leur argent jusqu’en 2022 ?

Idéalement, les investisseurs en crypto-monnaie ne devraient jamais investir plus de 5 à 7% de leur portefeuille dans la crypto. C’est toujours une bonne stratégie d’opter pour la moyenne des coûts en dollars ou DCA, dans laquelle vous investissez de petits morceaux à intervalles réguliers. La diversification est un autre pilier solide qui aide à se protéger contre les événements non naturels.

Quelles sont vos prévisions pour les marchés de la crypto en Inde en 2022 ?

2022 sera probablement une année mouvementée en termes de réglementation des crypto-monnaies en Inde. Les discussions concernant le projet de loi sur la crypto-monnaie ont déjà fait la une des journaux. La venue ici clarifierait probablement l’air entourant la confusion sur le marché de la cryptographie.

Darshan Bathija, PDG et co-fondateur, Vauld

Quel pourrait être le prix du Bitcoin d’ici la fin de 2022 ?

Bitcoin, en tant que classe d’actifs la plus récente, ne fera que mûrir et devenir moins volatil avec plus de temps et de volume. Bien qu’il soit extrêmement difficile de faire des prévisions de prix à court terme, les tendances précédentes indiquent que chaque cycle s’est terminé à peu près plus haut que le cycle précédent. Bien qu’il soit peu probable que nous voyions la montée parabolique que nous avons vue en 2020 et les années précédentes, il est toujours probable que Bitcoin atteindra un nouvel ATH en 2022.

Comment les crypto-investisseurs peuvent-ils protéger leur argent jusqu’en 2022 ?

Investir dans le bon actif numérique peut être difficile. Ce qui doit être pris en compte, c’est la fiabilité et les caractéristiques clés du projet. Il faut examiner la confiance collective que la communauté d’une pièce de monnaie place dans le projet. Une autre caractéristique qu’il faut examiner est l’USP du projet. De plus, il faut être plus prudent dans l’évaluation de l’appétit pour le risque. Similaire aux produits financiers traditionnels, où la diversification est importante ! La règle s’applique également aux marchés de la cryptographie.

Gaurav Dahake, PDG et fondateur, Bitbns

Quel pourrait être le prix du Bitcoin d’ici la fin de 2022 ?

Nous nous attendons à ce que 2022 soit une autre année haussière pour le bitcoin et espérons voir le bitcoin atteindre les 100 000 $.

Comment les investisseurs en crypto peuvent-ils protéger leur argent jusqu’en 2022 ?

Une petite connaissance du marché aidera les investisseurs en cryptographie à investir beaucoup dans les crypto-monnaies. Il est conseillé aux investisseurs de faire leurs devoirs et de ne pas se contenter d’investir dans des pièces uniquement pour l’homonyme. Avec l’industrie de la cryptographie encore à ses balbutiements et une volatilité élevée à prévoir, nous conseillons toujours aux investisseurs d’explorer un plan d’investissement systématique (SIP) pour investir afin d’atténuer ce risque et d’obtenir toujours une exposition à la cryptographie.

Quelles sont vos prévisions pour les marchés de la crypto en Inde en 2022 ?

Alors que de plus en plus de développeurs, d’artistes et d’innovateurs entrent dans l’industrie de la cryptographie, nous sommes optimistes quant à la forte croissance de Crypto en 2022 et voyons Crypto devenir une classe d’actifs populaire et une avenue d’investissement traditionnelle, en particulier pour les jeunes salariés. Nous nous attendons à ce que les régulateurs mettent en œuvre des règles pour protéger les investisseurs de détail et favoriser l’industrie, plutôt qu’une interdiction complète.

Soumya Choudhury, professeur agrégé de Fintech, JAGSOM

Quel pourrait être le prix du Bitcoin d’ici la fin de 2022 ?

Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus liquide (monnaie virtuelle construite autour de la cryptographie) suivie de l’éther. La capitalisation boursière est proche de 1 000 milliards de dollars US selon Statista. Comme on peut le voir, le prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande et des émotions alternées de « cupidité et de peur » exactement comme le cycle d’investissement spéculatif sur une bourse.

La valeur exacte est difficile à prédire bien que la fourchette sera proche de la zone de 1 milliard de dollars américains pendant la majeure partie de l’année civile 2022, comme le montrent les mouvements de prix passés. Il est peu probable que la vente de panique sur les marchés où les crypto-monnaies privées peuvent être interdites comme en Inde, car une part importante de la demande peut rester sur des marchés plus développés comme les États-Unis, la Russie, la Suisse, l’Estonie et l’Australie.

Comment les crypto-investisseurs peuvent-ils protéger leur argent jusqu’en 2022 ?

Seuls les investisseurs qui sont prêts à vivre avec des hausses et des baisses spectaculaires de leurs avoirs en portefeuille de crypto-monnaie devraient rester investis. D’autres devraient redéployer leurs investissements vers des classes d’actifs plus sûres. Si les actifs de crypto-monnaie sont une nécessité, le portefeuille doit inclure un mélange de crypto-monnaies flottantes, y compris le bitcoin et l’éther et quelques cryptos indexés (semi-fiat) comme Stablecoin ou USD Coin. Dans les cycles où le bitcoin s’apprécie, les investisseurs pourraient envisager de passer à une évaluation plus faible de plusieurs cryptos comme l’éther, etc. Évitez les cryptos médiatisées et moins connues, quels que soient les bailleurs de fonds comme Elon Musk ou d’autres personnalités éminentes, car il pourrait y avoir un conflit d’intérêts.

Les conseils ci-dessus supposent qu’investir et détenir un portefeuille de crypto-monnaies est légal dans le pays de domicile de l’investisseur.

(Avertissement : les prédictions/suggestions/recommandations ci-dessus sont celles des commentateurs respectifs, et non de financialexpress.com. Les crypto-monnaies ne sont pas régularisées en Inde. Investir dans celles-ci pourrait entraîner une perte d’argent. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans des actifs cryptographiques. )

