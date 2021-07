Prix ​​​​de l’essence et du diesel aujourd’hui en Inde : taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad et dans d’autres villes

Jusqu’à présent, les prix ont été augmentés 9 fois ce mois-ci. (Photo : REUTERS)

Taux d’essence et de diesel aujourd’hui à Delhi, Bangalore, Chennai, Mumbai, Hyderabad : Les prix de l’essence et du diesel ont été relevés jeudi par les sociétés de commercialisation du pétrole, après une brève pause de deux jours. L’essence dans la capitale nationale coûte désormais Rs 101,54 le litre, en hausse de 34 paise depuis hier, tandis que le diesel dans la capitale se vend à Rs 89,87 le litre, soit une augmentation de 15 paise. Les prix du carburant ont augmenté de 40 fois depuis le 4 mai. Le prix de l’essence à Delhi a augmenté de 10,85 Rs, tandis que le prix du diesel a bondi de 10,80 Rs le litre depuis que les taux ont commencé à augmenter. Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) et Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) révisent quotidiennement les prix du carburant conformément aux prix internationaux de référence et aux taux de change.

Le coût de l’essence à Mumbai est le plus élevé de toutes les villes métropolitaines, s’élevant à 107,54 roupies par litre. Le diesel dans le capital financier du pays coûte Rs 97,45 le litre. La divergence des prix entre Delhi et Mumbai est due à divers facteurs, dont la TVA locale dans différentes villes. Les prix de l’essence et du diesel sont fixés sur la base des frais de transport, des taxes locales et de la TVA. L’essence a franchi la barre des 100 roupies le litre à Delhi, au Rajasthan, au Madhya Pradesh, au Maharashtra, à l’Andhra Pradesh, au Telangana, au Karnataka, au Jammu-et-Cachemire, à Odisha, au Tamil Nadu, au Ladakh et dans certaines villes du Bihar et du Pendjab.

Prix ​​de l’essence et du diesel à Chennai, Kolkata, Bengaluru, Hyderabad, UP, Punjab, Haryana, Pune

-Chennai : Prix de l’essence – Rs 102,23 le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 94,39 le litre

-Kolkata : Prix de l’essence – 1001,74 Rs le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 93,02 le litre

-Pune : Prix de l’essence – Rs 107,10 le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 95,54 le litre

-Bengaluru : Prix de l’essence – Rs 104,94 le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 95,26 le litre

-Hyderabad : Prix de l’essence – Rs 105,52 le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 97,96 le litre

-Noida (UP) : Prix de l’essence – 98,73 par litre ; Prix ​​du diesel – Rs 90,34 le litre

-Mohali (Punjab) : Prix de l’essence – Rs 103,55 le litre ; Prix ​​du diesel – 92,81 le litre

-Chandigarh : Prix de l’essence 97,64 Rs le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 89,50 le litre

-Gurugram (Haryana) : Prix de l’essence – Rs 99,17 le litre ; Prix ​​du diesel – Rs 90,47 le litre

Prix ​​du pétrole brut

Les prix du pétrole brut ont chuté jeudi matin, les investisseurs s’attendant à une augmentation de l’offre à l’avenir. Les contrats à terme sur le brut Brent s’échangeaient à 73,85 $ le baril. Pendant ce temps, les contrats à terme US West Texas Intermediate étaient à 72,21 $ le baril, selon ..

