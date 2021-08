Prix ​​​​du composé en hausse de 13,8% à 449,45 $ – Où acheter COMP ⋆ Crypto new media

in

Compound est l’une des principales plateformes de prêt DeFi. La croissance de Compound et d’autres plateformes de prêt DeFi comme Aavegotchi a attiré l’attention des régulateurs. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis se concentre maintenant sur ce secteur en croissance rapide. Néanmoins, la finance décentralisée reste l’une des principales innovations dans le secteur de la cryptographie.

Le composé se négocie à 449,45 $ au moment de la rédaction après un gain de 13,8%.

Analyse des prix COMP

Le composé est actuellement sur une forte dynamique haussière, malgré la forte volatilité. S’il y a une poursuite de cette tendance haussière, nous pourrions voir le jeton tester à nouveau le niveau de 480 $. Une poursuite du soutien du marché pourrait conduire à cette tendance haussière, et si elle se maintient, nous pourrions voir la pièce atteindre le niveau de 500 $.

À la baisse, nous pourrions également voir COMP reculer à des niveaux inférieurs si BTC et l’ensemble du marché ne parviennent pas à maintenir les taureaux actuels. Si tel est le cas, nous verrons COMP se diriger vers 400 $. Passer en dessous de 380 $ ramènera COMP aux niveaux de négociation enregistrés fin juillet.

Les signaux du marché montrent que COMP est un bon achat ; par conséquent, les commerçants pourraient rallier le soutien au jeton DeFi. Cet indicateur est un signe positif qu’une hausse du COMP est plus probable qu’une tendance baissière.

ConsenSys, un site d’analyse de données cryptographiques, a récemment publié un rapport du deuxième trimestre qui indiquait que l’exercice financier du deuxième trimestre 2021 était le meilleur jusqu’à présent pour DeFi. Selon le rapport, les volumes de négociation dans les échanges décentralisés (DEX) ont atteint 343 milliards de dollars, soit plus que les volumes de négociation de Coinbase au premier trimestre. Cette croissance montre que DeFi gagne rapidement en adoption dans le secteur financier.

Gary Gensler, le chef de la SEC, est à l’origine des gains de cette semaine sur le marché de la cryptographie en raison de son dernier discours sur la cryptographie. Dans son discours, Gensler a parlé des crypto-monnaies et a mentionné le secteur DeFi en croissance rapide. Coindesk a récemment interviewé Paul Brody, un leader mondial de la blockchain Ernst & Young, qui pensait que le discours était un signal haussier pour DeFi.

